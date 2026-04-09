Windrose dévoile sa date de sortie, après avoir séduit les joueurs lors de sa démo

Attendu par plus d'un million et demi de joueurs, le jeu de survie pirate Windrose a profité du Triple-I Initiative pour dévoiler sa date de sortie en accès anticipé. Préparez-vous à hisser les voiles très vite, pour une aventure coopérative qui s'annonce déjà incontournable.

Un succès phénoménal avant même sa sortie

Une alternative sérieuse aux cadors du genre









L'attente touche enfin à sa fin pour les moussaillons virtuels. C'est lors de la troisième édition du Triple-I Initiative, un événement mettant en lumière une quarantaine de titres indépendants,. Après avoir demandé un peu plus de temps le mois dernier pour peaufiner son projet, l'équipe de développement a officiellement annoncé que. Une excellente nouvelle pour une communauté qui n'a cessé de grandir ces dernières semaines.Il faut dire que le titre suscite un engouement rare pour une production indépendante. En février dernier,. Les retours extrêmement positifs ont propulsé le jeu vers des sommets, lui permettant de franchir le cap impressionnant du million et demi de listes de souhaits sur Steam. Selon les données partagées par plusieurs observateurs de l'industrie, ce chiffre vertigineuxCet enthousiasme se comprend aisément à la lecture des promesses du studio. Loin de se contenter d'une simple navigation, le jeu ambitionne de reprendre la formule classique de la construction et de la survie pour l'adapter à une version alternative de l'âge d'or de la piraterie., regorgeant de mystères enfouis, tout en découvrant des donjons et des quêtes créés à la main.Si certains pourraient être tentés de le comparer à d'autres mastodontes maritimes,. L'expérience s'articule autour de combats intenses, aussi bien sur la terre ferme qu'en pleine mer. Les marins d'eau douce devront récolter des ressources précieuses, construire des bases solides, recruter des PNJ et faire prospérer leur propre colonie. L'aventure peut se vivre en solitaire, mais prendra toute son ampleur en coopération, permettant de former un équipage allant jusqu'à quatre joueurs.Pour les passionnés qui attendraient impatiemment le retour des classiques de l'assassinat en mer, cette nouvelle proposition apparaît comme un palliatif de choix, voire comme une expérience supérieure en matière de liberté.Malgré cet engouement, le studio Windrose Crew garde la tête froide.. La version finale ne sera déployée que lorsque les créateurs estimeront que le jeu a atteint son plein potentiel. En attendant de pouvoir hisser le pavillon noir, les curieux peuvent toujours s'essayer à la démo gratuite, toujours disponible au téléchargement. Une occasion parfaite pour vérifier si vous avez le pied marin avant de plonger dans le grand bain.