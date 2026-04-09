Windrose dévoile sa date de sortie, après avoir séduit les joueurs lors de sa démo

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 avril 2026 à 18h50
Attendu par plus d'un million et demi de joueurs, le jeu de survie pirate Windrose a profité du Triple-I Initiative pour dévoiler sa date de sortie en accès anticipé. Préparez-vous à hisser les voiles très vite, pour une aventure coopérative qui s'annonce déjà incontournable.
Windrose dévoile sa date de sortie, après avoir séduit les joueurs lors de sa démo
L'attente touche enfin à sa fin pour les moussaillons virtuels. C'est lors de la troisième édition du Triple-I Initiative, un événement mettant en lumière une quarantaine de titres indépendants, que le studio Windrose Crew a décidé de frapper un grand coup. Après avoir demandé un peu plus de temps le mois dernier pour peaufiner son projet, l'équipe de développement a officiellement annoncé que son jeu de survie pirate, sobrement baptisé Windrose, débarquera en accès anticipé le 14 avril 2026. Une excellente nouvelle pour une communauté qui n'a cessé de grandir ces dernières semaines.

Un succès phénoménal avant même sa sortie

Il faut dire que le titre suscite un engouement rare pour une production indépendante. En février dernier, les développeurs organisaient une bêta ouverte qui a littéralement conquis le public. Les retours extrêmement positifs ont propulsé le jeu vers des sommets, lui permettant de franchir le cap impressionnant du million et demi de listes de souhaits sur Steam. Selon les données partagées par plusieurs observateurs de l'industrie, ce chiffre vertigineux place l'œuvre parmi les jeux les plus attendus de la plateforme de Valve.

Miniature vidéo

Cet enthousiasme se comprend aisément à la lecture des promesses du studio. Loin de se contenter d'une simple navigation, le jeu ambitionne de reprendre la formule classique de la construction et de la survie pour l'adapter à une version alternative de l'âge d'or de la piraterie. Les joueurs pourront explorer de vastes environnements générés de manière procédurale, regorgeant de mystères enfouis, tout en découvrant des donjons et des quêtes créés à la main.

Une alternative sérieuse aux cadors du genre

Si certains pourraient être tentés de le comparer à d'autres mastodontes maritimes, Windrose s'en démarque par une approche visuelle plus réaliste et des mécaniques de jeu particulièrement denses. L'expérience s'articule autour de combats intenses, aussi bien sur la terre ferme qu'en pleine mer. Les marins d'eau douce devront récolter des ressources précieuses, construire des bases solides, recruter des PNJ et faire prospérer leur propre colonie. L'aventure peut se vivre en solitaire, mais prendra toute son ampleur en coopération, permettant de former un équipage allant jusqu'à quatre joueurs.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pour les passionnés qui attendraient impatiemment le retour des classiques de l'assassinat en mer, cette nouvelle proposition apparaît comme un palliatif de choix, voire comme une expérience supérieure en matière de liberté. 

Malgré cet engouement, le studio Windrose Crew garde la tête froide. L'équipe a précisé que la durée de cet accès anticipé reste pour le moment indéterminée. La version finale ne sera déployée que lorsque les créateurs estimeront que le jeu a atteint son plein potentiel. En attendant de pouvoir hisser le pavillon noir le 14 avril 2026 sur Steam et l'Epic Games Store, les curieux peuvent toujours s'essayer à la démo gratuite, toujours disponible au téléchargement. Une occasion parfaite pour vérifier si vous avez le pied marin avant de plonger dans le grand bain.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Windrose en dit plus sur sa première mise à jour de contenu
Windrose 01 juillet 2026

Windrose en dit plus sur sa première mise à jour de contenu

Quelques mois après un lancement remarqué en accès anticipé, le jeu de survie pirate Windrose dévoile sa première mise à jour majeure. Nommée Ashlands, cette extension promet d'enrichir considérablement l'aventure avec une nouvelle région volcanique, des navires inédits et une refonte des mécaniques navales.
Windrose : Patch du 30 avril, les détails
Windrose 30 avril 2026

Windrose : Patch du 30 avril, les détails

Les développeurs de Windrose viennent de lancer une nouvelle mise à jour ce 30 avril, laquelle corrige de nombreux soucis.
Windrose promet de conserver toute votre progression jusqu'à la version finale
Windrose 29 avril 2026

Windrose promet de conserver toute votre progression jusqu'à la version finale

Les joueurs de jeux de survie en accès anticipé connaissent bien la peur de perdre leur progression. Pour rassurer sa communauté, le studio Kraken Express a clarifié sa position sur les réinitialisations de serveurs pour Windrose, promettant de tout faire pour épargner les sauvegardes jusqu'au lancement définitif.

commentaire (0)