Final Sentence : Le Battle Royale le plus inventif de la décennie vient de sortir par surprise

Dévoilé lors du Triple-I Initiative Showcase, Final Sentence crée la surprise en revisitant le jeu de dactylographie à la sauce Battle Royale. Disponible immédiatement, ce titre horrifique vous plonge dans une arène où votre vitesse de frappe au clavier est votre seule arme pour échapper à la mort.
L'industrie indépendante prouve une fois de plus sa capacité à innover avec des concepts aussi brillants que terrifiants. Final Sentence mélange habilement la tension d'un Battle Royale avec l'exigence d'un logiciel d'apprentissage de la dactylographie
, le tout dans une ambiance horrifique qui rappelle les œuvres de survie les plus sombres. Et c'est disponible dès maintenant, avec sa sortie surprise.
Un concept macabre entre dactylographie et roulette russe
Dans un entrepôt lugubre, jusqu'à quarante participants se réveillent face à une machine à écrire. Les règles sont d'une simplicité glaçante : recopier les textes affichés à l'écran le plus rapidement et le plus précisément possible
. Mais l'enjeu dépasse le simple score. Derrière chaque joueur se tient un garde masqué armé d'un revolver chargé.
Chaque faute de frappe ou baisse de rythme augmente vos chances de recevoir une balle. Le concept s'apparente à une roulette russe où vos erreurs dictent votre espérance de vie. Les développeurs ont même prévu une option pour les plus téméraires, permettant de charger des balles supplémentaires dans le barillet du garde afin de corser le défi.
Fini le hasard ou les réflexes à la manette, seule la maîtrise du clavier compte. Heureusement, un système de classement veille au grain pour regrouper les participants par niveau de compétence. Les novices ne risquent donc pas de croiser la route de monstres capables d'aligner quatre-vingts mots par minute dès leurs premières parties
.
Des modes variés pour parfaire sa vitesse de frappe
Outre le mode principal opposant quarante participants, le titre propose des affrontements en duel où deux adversaires s'affrontent jusqu'à ce que mort s'ensuive. Pour ceux qui souhaiteraient s'entraîner avant de risquer leur vie virtuelle, des modes d'entraînement classiques sont disponibles pour affûter ses doigts sans la pression d'une arme à feu braquée sur la tempe
.
Ce lancement inattendu s'est inscrit dans un événement riche en annonces. Le Triple-I Initiative Showcase a en effet présenté quarante jeux différents, comprenant des « World Premier » ou des annonces importantes, comme la date de sortie de Windrose
, le jeu de pirates très attendu.
Final Sentence est donc dès maintenant disponible sur PC, via Steam, pour la somme de 10,25 €.
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