Watch Dogs : Le film a fait un choix qui pourrait bien intriguer les joueurs

Interrogé dans le cadre de la promotion d'un autre film, Tom Blyth a donné quelques précisions sur l'adaptation cinématographique de Watch Dogs. L'une d'elle sous-entend que le projet ne sera pas un simple copié-collé, laissant les joueurs perplexes.
En juin 2024, le magazine Deadline révélait que Watch Dogs
le film comptait Tom Blyth dans sa distribution. Déjà vu dans le film Hunger Games: La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, l'acteur a récemment été interviewé par Screen Rant
. La conversation a permis notamment d'obtenir quelques informations supplémentaires sur l'adaptation du titre d'Ubisoft. D'ailleurs, l'acteur indique que cette adaptation aura une caractéristique qui l'éloigne quelque peu du jeu de 2014
.
Watch Dogs : une adaptation cinématographique qui cherche à s'éloigner du matériau de départ ?
Tom Blyth a partagé son enthousiasme vis-à-vis du projet, longtemps resté silencieux. En effet, s'il était évoqué depuis de nombreuses années, son tournage n'a été confirmé qu'en 2024. Avant l'entretien, il révélait d'ailleurs que des prises de vue avaient été refaites en vue d'améliorer l'histoire du film
. Sur ce point, Tom Blyth a confié que l'adaptation ne serait pas identique en tout point au jeu vidéo.
Oui, ça va être cool. Mais ce n'est pas le jeu. C'est très différent. Ils ont fait un travail incroyable… Je ne veux pas trop gâcher l'histoire. J'essaie de peser mes mots, mais ils ont fait un travail incroyable en adaptant le jeu au cinéma.
Il ajoute que le film ne donne pas l'impression de regarder une version copiée-collée du scénario de Watch Dogs
. Selon lui, le film donne davantage l'impression « d'une œuvre à part entière, comme le début d'un exercice de construction d'univers
.»
Est-ce que cela signifie que les éléments cultes du jeu seront absents de cette adaptation ?
Face à ces déclarations, les fidèles de la franchise de piratage peuvent être inquiets. En effet, beaucoup espèrent voir le héros du film utiliser son téléphone pour prendre le contrôle de voitures autonomes ou des équipements d'une ville. Mais il est encore trop tôt pour savoir si ces mécaniques seront présentes. Néanmoins, le fait de proposer une histoire qui ne repose pas uniquement sur le fait d'avoir joué à Watch Dogs peut être bénéfique.
Cela peut représenter une bonne introduction à cet univers pour les néophytes et les inciter à découvrir les jeux, comme ce fut le cas avec la série Fallout
. Mais pour le découvrir, il faut encore patienter. Toujours en production, le film Watch Dogs n'a pas encore de date de sortie programmée dans les salles obscures.
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