Watch Dogs : Le film a fait un choix qui pourrait bien intriguer les joueurs



le 24 septembre 2025 à 15h53 Publié par Justine Manchuelle le 24 septembre 2025 à 15h53

Interrogé dans le cadre de la promotion d'un autre film, Tom Blyth a donné quelques précisions sur l'adaptation cinématographique de Watch Dogs. L'une d'elle sous-entend que le projet ne sera pas un simple copié-collé, laissant les joueurs perplexes.