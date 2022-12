Watch Dogs: Legion débarque en janvier 2023 sur Steam

Watch Dogs: Legion arrive sur Steam

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Dernièrement, plusieurs jeux, développés par Ubisoft, sont arrivés sur la plateforme de Valve. C'est le cas, par exemple, d'ou encore du titre free-to-play Roller Champions. En outre, nous avons, récemment, appris qu'sera également bientôt disponible sur Steam . Or, Ubisoft ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.En effet, un autre jeu signé Ubisoft doit débarquer sur Steam : il s'agit, ni plus ni moins, que de, sorti en octobre 2020 sur consoles et PC. D'ailleurs, la page Steam du jeu a dévoilésur ladite plateforme : le rendez-vous est fixé auD'après les informations partagées, les joueurs et les joueuses pourront se procurer l'édition Standard, Gold ou bien Ultimate de Watch Dogs: Legion sur Steam. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons pas encore de détails au sujet du prix de ces différentes éditions. Néanmoins, les configurations PC requises (minimale et recommandé) pour le soft ont déjà été renseignées.Sur Watch Dogs: Legion, nous sommes invités à « former la résistance pour reprendre le contrôle d'une Londres futuriste au bord de l'effondrement ». Sur cet opus, les joueurs et les joueuses peuvent recruter de nombreux Londoniens. Chacun d'entre eux possédant des caractéristiques et atouts bien spécifiques.Rappelons, pour conclure, que Watch Dogs: Legion est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le titre arrive le 26 janvier 2023 sur Steam.