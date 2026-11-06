Warzone : Mise à jour de la Saison 1 du 6 novembre 2026, patch notes et détails

Comme vous le savez probablement déjà, ce vendredi 6 novembre 2026 marque l'arrivée de la saison 1 sur Warzone 2.0 (désormais nommé Call of Duty: Warzone). Cette nouvelle et première saison apporte, bien évidemment, plusieurs nouveautés, mais aussi divers ajustements et améliorations. À ce propos, soulignons que les joueurs et les joueuses du battle royale peuvent dès à présent découvrir deux nouvelles cartes, mais aussi de nouvelles armes et modes.
Mais, sans, plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour de la saison 1 de Warzone, qui est disponible en téléchargement depuis le 6 novembre 2026. Si vous désirez connaître le patch notes de la saison 1 de Modern Warfare 4, sachez que nous vous le partageons dans un article dédié.
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Call of Duty: Modern Warfare 4 : Mise à jour de la Saison 1, patch notes du 6 novembre 2026
Retrouvez le patch notes de la Saison 1 de Call of Duty: Modern Warfare 4, publiée ce 6 novembre 2026 sur toutes les plateformes.
Patch notes de la mise à jour de la saison 1 de Warzone
Cartes
Hajin
- Nouvelle grande carte
- Avec 13 points d'intérêt majeurs répartis entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, Hajin propose une grande diversité d'environnements de combat, allant des quartiers urbains denses et des installations industrielles aux terres agricoles ouvertes, aux rivières et aux terrains montagneux.
- Nouveau Goulag
- Hajin introduit un tout nouveau Goulag comprenant deux variantes distinctes de l'arène.
- Scénarios météorologiques
- Hajin introduit des scénarios météorologiques dynamiques, avec l'une des six conditions sélectionnée aléatoirement au début de chaque partie.
- Ces scénarios apportent une diversité environnementale supplémentaire tout en maintenant la visibilité comme un élément essentiel sur l'ensemble de la carte.
Zodiac
- Découvrez Zodiac, une nouvelle carte Résurgence située au sein du quartier général de fabrication de drones de DRC Advanced Systems, en Corée du Sud.
- La carte comprend 10 points d'intérêt, combinant des intérieurs industriels, des toits surélevés, des passages souterrains, des trains en mouvement et des dangers environnementaux interactifs.
Améliorations depuis la bêta
- Visibilité et éclairage
- Amélioration de la visibilité des opérateurs sur Zodiac, en particulier autour du viaduc Sentinel, des anciennes mines et des passages dans les égouts.
- Audio
- Amélioration du son des bruits de pas et de l'occlusion ambiante afin de fournir des indications sonores plus claires et plus cohérentes sur l'ensemble de la carte.
- Économie du butin légendaire
- Réduction d'environ 25 % de la fréquence d'apparition des trains afin de remédier à l'abondance de butin de haut niveau.
- Chaque train peut contenir entre 0 et 5 caisses de ravitaillement légendaires et entre 4 et 12 caisses de ravitaillement basiques.
- Butin des caisses destructibles
- Ajout d'équipements létaux et tactiques dans les caisses destructibles.
- Réduction de la probabilité de trouver des atouts, des séries d'éliminations et des kits de largage dans ces conteneurs afin de tenir compte de l'élargissement du pool de butin.
- Encombrement du butin
- Réduction de l'encombrement visuel causé par le butin persistant autour des caisses de ravitaillement, afin de faciliter l'identification et la récupération des objets à proximité.
Objets interactifs
- De nouveaux objets basés sur la physique offrent des possibilités supplémentaires de manipulation de l'environnement, de positionnement tactique et de gameplay créatif. Identifiables grâce à un marquage distinctif en forme de « X », ces objets peuvent être déplacés pour créer des abris, bloquer les itinéraires ennemis, atteindre des zones surélevées ou mettre en place des pièges.
- Borne anti-intrusion
- Cylindre en béton
- Benne à ordures
- Baril de carburant
- Caisse en bois
- Cale en bois
- Bobine de câble
Modes
- Rally Point
- Point de ralliement introduit une nouvelle façon d'explorer les systèmes de gameplay de Warzone, d'expérimenter différentes stratégies et de gagner des récompenses exclusives. Situé sur Zodiac, ce mode accueillant 20 joueurs ne comporte aucun cercle de gaz, propose une Résurgence illimitée et permet aux joueurs de rejoindre ou de quitter la partie à tout moment, afin d'explorer et de s'engager dans les affrontements à leur propre rythme. Explorez la carte, accomplissez des objectifs, affrontez des soldats hostiles et constituez vos réserves d'argent tout en décidant de la manière dont vous souhaitez aborder chaque rencontre.
- Explorer, gagner et se connecter
- Découvrir : explorez la carte, apprenez les règles et découvrez de nouvelles façons de jouer.
- Gagner : accumulez de l'argent et décidez quand et où le dépenser.
- Se connecter : jouez en solo, formez une escouade ou nouez des alliances avec d'autres joueurs.
- Fonctionnalités de gameplay
- Explorez Zodiac, accomplissez des contrats, éliminez des soldats hostiles et tentez de battre votre record personnel d'éliminations.
- Gagnez des récompenses d'élimination qui permettent d'obtenir des caches de ravitaillement contenant un butin de plus en plus précieux à mesure que votre score augmente.
- Participez à des événements spéciaux, notamment des hélicoptères hostiles, des drones bombardiers, des livraisons de JLTV et des renforts hostiles d'élite.
- Zones neutres
- Les zones neutres sont des zones de cessez-le-feu désignées qui offrent des possibilités supplémentaires de se préparer à son prochain affrontement.
- Stations d'équipement : modifiez votre équipement sélectionné.
- Stations de redéploiement : redéployez-vous immédiatement à un autre endroit de la carte.
- Stations de paiement : recevez de l'argent en fonction de votre meilleur score actuel.
- Formation d'escouade : faites équipe avec d'autres joueurs en cours de partie, les escouades pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs
- Arme nucléaire achetable
- Une seule arme nucléaire est disponible à l'achat au cours de chaque partie.
- Coordonnez-vous avec votre escouade afin d'accumuler suffisamment d'argent pour l'acheter dans une station d'achat.
- L'arme nucléaire est disponible selon le principe du premier arrivé, premier servi.
- Récompenses
- Gagnez un plan d'arme exclusif et deux camouflages d'arme grâce au mode Point de ralliement.
- Scanner aérien
- Une série d'éliminations propre au mode Point de ralliement qui révèle les positions ennemies à travers les murs dans une zone d'effet.
Général
Compatibilité des plateformes
- Nintendo Switch 2
- Avec le lancement de la Saison 1, Call of Duty: Warzone débarque sur Nintendo Switch 2, apportant la nouvelle expérience Modern Warfare 4 sur une plateforme supplémentaire.
- Les joueurs pourront accéder aux nouvelles cartes, armes, modes et systèmes de progression de Warzone dans le cadre de l'expérience de la Saison 1.
- Prise en charge des consoles
- Avec le lancement de la Saison 1, Call of Duty: Warzone ne sera plus pris en charge sur PlayStation 4 et Xbox One.
- Les joueurs passant sur une plateforme compatible pourront conserver leur progression en se connectant avec le même compte Activision associé.
Contenu hérité
- Affichage des opérateurs
- Ajout d'un nouveau paramètre permettant aux joueurs d'afficher uniquement les apparences d'opérateur de Modern Warfare 4 pendant les parties.
- Ce paramètre n'affecte pas l'apparence de l'opérateur sélectionné par le joueur lui-même.
- Armes héritées
- Avec le lancement de la Saison 1, les armes et contenus cosmétiques précédemment disponibles seront transférés dans Warzone.
- Contenu hérité disponible
- Armes et plans d'arme
- Opérateurs et apparences d'opérateur
- Coups de grâce
- Cartes de visite et emblèmes
- Emotes et graffitis
- Parachutes et traînées de parachute
- Armes héritées
- Les armes héritées permettent aux joueurs d'utiliser des armes précédemment disponibles et des plans achetés dans leurs équipements.
- Les armes héritées disposent de configurations prédéfinies optimisées pour Warzone, offrant des configurations prêtes à l'emploi sans personnalisation supplémentaire dans l'armurerie.
- Les armes héritées et leurs plans ne peuvent pas être personnalisés dans l'armurerie.
- Les armes héritées ne prennent pas en charge les camouflages de maîtrise de Modern Warfare 4, les défis de réticule, la personnalisation cosmétique de l'armurerie ou le partage de configurations.
- Débloquer les armes héritées
- Accédez aux déblocages de l'arsenal pour consulter les armes héritées disponibles et les exigences d'EXP associées.
- Gagnez l'EXP requise pour débloquer la configuration Warzone prédéfinie de chaque arme.
- Une fois débloquées, les armes héritées deviennent disponibles dans les équipements et sont identifiées par une icône unique et la mention « Legacy ».
- Équiper des armes héritées
- Accédez à la création de classe et sélectionnez un emplacement d'arme principale ou secondaire.
- Ouvrez l'onglet Legacy pour afficher les armes disponibles.
- Sélectionnez une arme héritée pour équiper sa configuration Warzone prédéfinie ou un plan disponible.
- Informations supplémentaires
- Étant donné que les armes héritées utilisent une configuration prédéfinie mise en avant, le partage de configurations ne fonctionne pas avec celles-ci.
Gameplay
Tous les modes
- Assassinats aériens
- Ajout d'une vérification de proximité avec le sol afin d'empêcher le déclenchement d'assassinats aériens trop près du sol, réduisant ainsi le risque de subir des dégâts de chute mortels pendant l'animation.
- Transport des alliés
- Amélioration de la réactivité des mouvements de rotation et de la visée lorsque vous transportez un coéquipier à terre pendant le processus de réanimation.
- Transport des ennemis
- Les ennemis à terre peuvent désormais abandonner pendant qu'ils sont transportés.
- Cette fonctionnalité n'était pas disponible pendant la bêta.
Résurgence
- Kits de largage
- Les kits de largage sont de nouveaux objets de butin consommables conçus pour rendre les éliminations moins pénalisantes et les redéploiements plus gratifiants en Résurgence.
- Disponibles exclusivement dans les modes Résurgence.
- N'affectent que l'opérateur qui les équipe.
- Sont consommés lors du redéploiement.
- Un seul kit de largage peut être équipé à la fois. En récupérer un autre remplace le kit actuellement équipé
- Quatre kits de largage sont disponibles :
- Kit de largage assuré : redéployez-vous plus rapidement tout en conservant la totalité de votre argent.
- Kit de largage blindé : redéployez-vous avec une armure complète, des plaques d'armure supplémentaires et un kit d'autoréanimation.
- Kit de largage d'équipement : redéployez-vous avec votre équipement actuel.
- Kit de largage radar : redéployez-vous avec un signal radar actif, un UAV et un balayage de ravitaillement.
Hajin
- Vision nocturne
- Sur Hajin, les joueurs peuvent activer ou désactiver la vision nocturne à l'aide d'une touche, leur offrant un avantage tactique dans les zones les plus sombres de la carte.
Mouvements
- À la suite de la bêta, nous avons pris en compte vos retours et identifié plusieurs possibilités d'améliorer la fluidité et la réactivité des déplacements dans Warzone.
- L'une des demandes les plus récurrentes concernait le retour du sprint tactique. Nous l'avons réintégré au système de déplacement par défaut, offrant ainsi aux joueurs davantage de flexibilité dans leur façon de parcourir la carte et d'aborder les affrontements.
- Au-delà du sprint tactique, nous avons ajusté les pénalités de déplacement, les transitions et la réactivité afin de réduire les restrictions et de permettre aux joueurs d'enchaîner les actions plus naturellement.
- Notre objectif est de proposer des déplacements fluides, intuitifs et gratifiants, offrant aux joueurs un meilleur contrôle de leurs déplacements et de leurs combats.
- Les ajustements suivants ont été apportés depuis la bêta :
- Sprint tactique
- Le sprint tactique fait son retour dans le système de déplacement par défaut de Warzone.
- La vitesse de sprint de base reste inchangée.
- Il offre environ 0,5 m/s de vitesse de déplacement supplémentaire, en fonction de l'arme équipée.
- Il peut être maintenu pendant quatre secondes maximum avec une endurance complète.
- Il ne consomme pas d'endurance lorsqu'une arme de corps à corps est équipée, permettant ainsi un sprint tactique illimité.
- Sauts
- Réduction de 150 ms de la période de ralentissement après des sauts consécutifs.
- Glissades
- Réduction de 50 ms de la durée minimale de sprint nécessaire pour déclencher une glissade.
- Réduction de 400 ms du délai de récupération entre deux glissades.
- Suppression de la pénalité de distance des glissades en visée ADS.
- Réduction de 200 ms du délai entre une glissade et un saut.
- Réduction de 25 % de la pénalité de hauteur lors du passage d'une glissade à un saut.
- Suppression du délai entre une glissade et un sprint.
- Amélioration de la transition entre une glissade et une position accroupie.
- Amélioration de la vitesse de tir après une glissade.
- Plongeons
- Amélioration de la vitesse de tir après un plongeon.
- Parachutes
- Réduction de la perte d'élan lors de l'atterrissage avec un parachute.
- Ascenseurs
- Augmentation de la vitesse de descente des ascenseurs afin de mieux correspondre à celle de Black Ops 7.
Stations d'achat
- Les stations d'achat ont été mises à jour avec de nouvelles options d'inventaire, de nouvelles possibilités d'achat et un système d'amélioration qui récompense les joueurs lorsqu'ils terminent des contrats de ravitaillement.
- Stations d'achat standard
- Certaines options d'achat restent verrouillées jusqu'à ce qu'une station d'achat soit améliorée grâce à un contrat de ravitaillement.
- L'inventaire disponible diffère entre le mode Battle Royale et le mode Résurgence.
- Stations d'achat améliorées
- Terminer un contrat de ravitaillement améliore la station d'achat ciblée et débloque des options d'achat supplémentaires de haut niveau pour toutes les escouades jusqu'à la fin de la partie.
- Les options d'achat débloquées disposent d'un traitement visuel distinctif.
- Les stations d'achat améliorées possèdent le même inventaire en Battle Royale et en Résurgence.
- Les stations d'achat améliorées disposent d'icônes uniques sur la carte tactique et d'une apparence distincte dans le monde du jeu, comprenant des éléments supplémentaires.
- Stations d'achat mobiles
- Les stations d'achat mobiles sont déployées exclusivement dans le cadre de l'événement public Fly Buy. Elles proposent des équipements et des améliorations puissants indisponibles dans les stations d'achat standard et améliorées.
- Elles ne peuvent pas être ciblées par les contrats de ravitaillement.
- Elles bénéficient des ventes flash.
- Elles partagent le même inventaire en Battle Royale et en Résurgence.
Butin et économie
- La Saison 1 introduit plusieurs changements dans les systèmes de butin et d'économie de Warzone, créant des possibilités plus variées d'obtenir des ressources précieuses. Avec l'introduction des opérations au sol et les mises à jour des contrats, des événements publics et des zones de butin de grande valeur, notre objectif est d'encourager les prises de décision stratégiques tout en établissant un meilleur équilibre entre les récompenses garanties et aléatoires.
- Nous avons également supprimé le multiplicateur d'argent des contrats afin d'éviter une accumulation excessive d'argent grâce à l'accomplissement répété de contrats. Les opérations au sol mettent généralement l'accent sur les récompenses individuelles, tandis que les contrats offrent davantage d'avantages à l'ensemble de l'escouade. Parallèlement, les inventaires actualisés des stations d'achat introduisent des achats puissants et de grande valeur, offrant aux joueurs des possibilités plus intéressantes de dépenser leur argent.
- Enfin, nous avons réduit le nombre de zones de butin de grande valeur actives, passant de trois à une seule par partie. En concentrant les joueurs dans un emplacement unique et en introduisant des récompenses plus intéressantes, notamment une chance d'obtenir Spécialiste, nous souhaitons encourager les affrontements dès le début de la partie et proposer une expérience risque-récompense plus convaincante.
Battle Royale
- Zones de butin de grande valeur
- Réduction du nombre de zones de butin de grande valeur actives à une seule.
- Les zones de butin de grande valeur sont désormais sélectionnées aléatoirement à chaque partie plutôt que de suivre une rotation saisonnière.
- Caisses de ravitaillement de grande valeur
- Introduction de caisses de ravitaillement de grande valeur, proposant des récompenses supérieures à celles trouvées dans les caisses de ravitaillement légendaires.
- Elles sont exclusivement transportées par des drones de butin patrouillant au-dessus des zones de butin de grande valeur.
- Une caisse de ravitaillement de grande valeur sélectionnée aléatoirement à chaque partie contient un bonus Spécialiste.
Résurgence
- Phone EXE
- Un appareil électronique récupérable qui rapporte périodiquement de l'argent tant qu'un opérateur le détient.
- Station d'échange d'armes
- Échangez l'arme actuellement équipée contre une arme aléatoire de rareté supérieure.
- Les ventes flash améliorent la valeur obtenue lors des échanges d'armes.
- Scanner biométrique
- Amélioration des récompenses obtenues en échangeant des cartes-clés biométriques dans les stations d'achat.
- Caisses destructibles
- Disponibles sur Rebirth Island et Zodiac, elles permettent d'accéder rapidement à du butin précieux.
- Elles peuvent contenir un Phone EXE.
Atouts
Nouveautés
- La Saison 1 introduit une sélection d'atouts actualisée comprenant 15 atouts de base répartis entre trois emplacements d'équipement, ainsi que trois nouveaux atouts d'élite obtenus pendant les parties.
- Système de retour des atouts
- Le nouveau système de retour des atouts offre une visibilité en temps réel sur le statut des atouts équipés, facilitant l'identification des moments où leurs avantages sont disponibles ou produisent activement un effet.
- Les atouts affichent désormais l'un des trois états suivants :
- Inactif : l'icône de l'atout est assombrie, indiquant que ses conditions d'activation ne sont pas remplies et que ses avantages ne sont pas actuellement appliqués.
- Passif : l'icône de l'atout apparaît à pleine opacité, indiquant que ses avantages permanents sont appliqués.
- Actif : l'icône de l'atout est mise en évidence, indiquant qu'un effet conditionnel a été déclenché et qu'il est actuellement actif.
- Par exemple, le bonus de vitesse de sprint en escouade de Drill Instructor est toujours appliqué et apparaît donc comme passif. Après une courte période de sprint soutenu, son effet de régénération de santé se déclenche et l'atout passe à l'état actif.
- Avantages coopératifs
- Ce chapitre met davantage l'accent sur les atouts qui offrent des avantages à l'ensemble de l'escouade, créant davantage de possibilités pour les joueurs de contribuer à la réussite de leur équipe au-delà des combats directs.
- Ces avantages vont de l'octroi de sacs de ravitaillement individuels de type Pillard aux membres de l'escouade à la réduction du coût de redéploiement d'un coéquipier tombé au combat.
- Notre objectif est d'encourager une plus grande variété de styles de jeu tout en offrant aux joueurs des moyens plus significatifs de soutenir leur escouade.
- Atouts récupérables
- Atouts récupérables disponibles dans les coffres légendaires, les caisses de ravitaillement de grande valeur trouvées dans les zones de butin de grande valeur et, rarement, dans les coffres basiques :
- Adaptive
- Drill Instructor
- Field Medic
- Survivor
- Atouts récupérables disponibles dans le butin des contrats et des opérations au sol :
-
- Adaptive
- Drill Instructor
- Tempered
- Wingman
Atouts d'élite
- La Saison 1 introduit les atouts d'élite, une nouvelle catégorie d'atouts puissants conçus pour constituer le point culminant de votre style de jeu. Occupant un quatrième emplacement d'atout dédié, les atouts d'élite offrent des avantages significatifs qui définissent davantage votre approche de chaque partie. Les joueurs ne peuvent équiper qu'un seul atout d'élite à la fois. Chacun peut être acheté avec de l'argent dans les stations d'achat ou obtenu grâce aux contrats de ravitaillement.
- La sélection d'atouts d'élite disponibles par ces moyens changera au fil du temps, encourageant les joueurs à expérimenter différentes combinaisons et à adapter leurs stratégies tout au long de la saison. Les trois atouts d'élite introduits dans la Saison 1 sont présentés ci-dessous.
- Athleticism
- Fieldcraft
- Phantom
Atouts de base
- La Saison 1 introduit quatre nouveaux atouts de base, élargissant les options disponibles dans les trois emplacements d'atout. De l'amélioration de la mobilité et de l'efficacité de l'équipement à l'amélioration de la discrétion et du soutien à l'escouade, ces ajouts offrent de nouvelles façons d'adapter votre équipement à votre style de jeu préféré. Chaque nouvel atout est conçu pour compléter la sélection existante, encourageant les joueurs à expérimenter différentes combinaisons et à découvrir de nouvelles stratégies.
- Emplacement 1 : Incognito, Stocked
- Emplacement 2 : Deft Hands
- Emplacement 3 : Wingman
- Les atouts de retour :
- Emplacement 1 : Field Medic, Hunter, Surveyor
- Emplacement 2 : Mountaineer, Adaptive, Drill Instructor, Scavenger
- Emplacement 3 : Berserker, Survivor, Quick Fix, Tempered
- Atour spécial : Specialist
Équipement
Nouveautés
- Équipement létal
- Mine à fil-piège
- Piège explosif lançable qui déploie un fil de déclenchement lors de son atterrissage.
- Plusieurs fils-pièges peuvent être reliés entre eux pour créer un réseau d'explosifs connectés.
- Équipement tactique
- Mine hurlante
- Mine déclenchée par proximité qui désoriente et marque tous les ennemis à portée.
Équipements de retour
- Létal :
- C4, Claymore, Drill Charg, Frag Grenade, Molotov, Proximity Mine, Semtex, Thermite, Couteau de lancer
- Tactique :
- Concussion Grenade, Flash Grenade, Capteur cardiaque, Shock Charge, Smoke grenade, Snapshot Grenade, Stimulant
Ajustements
- Placement de l'équipement
- Les joueurs peuvent désormais avoir jusqu'à deux objets placés de chaque catégorie d'équipement actifs simultanément.
- Placer un troisième objet de la même catégorie supprime automatiquement le plus ancien.
Séries d'éliminations
Nouvelle fonctionnalité
- Indicateur de menace
- Ajout d'un nouvel indicateur de menace qui affiche sur la mini-carte les séries d'éliminations létales entrantes, notamment leurs icônes et des indicateurs directionnels permettant aux joueurs d'identifier la provenance des menaces.
Nouvelles séries d'éliminations
- Balise d'artillerie
- Balise déployable qui appelle des missiles à tête chercheuse suivant sa position.
- Planeur bombardier
- Planeur portatif équipé d'une charge explosive.
- Raid aérien
- Déclenche un bombardement aérien qui frappe deux fois l'emplacement ciblé.
- Drone de combat
- Drone antipersonnel télécommandé.
- Ogive à impact
- Charge explosive qui traverse plusieurs étages.
- Insight
- Révèle le prochain cercle de sécurité si celui-ci n'est pas déjà visible.
- Disponible uniquement grâce aux contrats de reconnaissance.
Séries d'éliminations de retour
- Advanced UAV, Counter UAV, UAV
Ajustements
- Planeur bombardier
- Réduction des dégâts à moins de 300, l'empêchant ainsi d'éliminer instantanément un joueur disposant d'une armure complète.
- Réduction significative de sa capacité à mettre en évidence les joueurs ennemis.
- Amélioration des notifications de danger.
- Activation des séries d'éliminations
- Les frappes d'artillerie et les raids aériens approchent désormais de leur zone cible par l'arrière du propriétaire de la série d'éliminations, pour davantage de cohérence.
- Counter-UAV
- Ajout d'une notification « Radar perturbé » lorsqu'un contre-UAV ennemi est actif et à portée.
- Les lanceurs peuvent désormais détruire les contre-UAV avec une seule roquette.
- Cela ne s'applique pas aux lance-grenades.
Améliorations de terrain
Nouveautés
- Lanceur de tyrolienne
- Exclusif à Warzone, le lanceur de tyrolienne permet aux joueurs de déployer des lignes d'ascension verticales ou horizontales pouvant atteindre environ 100 mètres, offrant de nouvelles façons d'atteindre des positions surélevées, de franchir des espaces et de créer des itinéraires de contournement.
- Dispose de deux charges, permettant aux joueurs d'établir plusieurs itinéraires pour leur escouade.
- Les lignes déployées restent actives jusqu'à leur destruction. Le déploiement d'une troisième ligne supprime la plus ancienne.
- Disponible dans tous les modes Warzone.
- Drone Grabber
- Le drone Grabber est une amélioration de terrain équipée d'une pince qui permet aux joueurs d'interagir à distance avec des objets et de transporter des éléments à travers la carte.
- Ouvrez des caisses de butin et des portes à distance.
- Récupérez et transportez des objets vers vos coéquipiers ou d'autres emplacements.
- Soulevez, transportez et déposez des joueurs alliés ou ennemis.
- Achetez des objets dans les stations d'achat et faites-les livrer à distance.
- Le drone Grabber ne peut actuellement pas récupérer les ennemis à terre. Cette fonctionnalité sera ajoutée lors de la Saison 2.
- Caisse de ravitaillement d'atouts
- Déployez une caisse de ravitaillement d'atouts qui fournit un atout récupérable aléatoire à vous-même et à votre escouade.
- Chaque joueur reçoit un atout qu'il ne possède pas déjà parmi ceux disponibles dans le pool de butin.
- Les joueurs qui possèdent déjà tous les atouts disponibles recevront malgré tout un atout aléatoire pouvant être récupéré par un coéquipier.
- Mur de fumée
- Une roquette portative qui déploie une longue traînée de fumée dense, offrant une couverture visuelle étendue.
- Peut également éteindre les cocktails Molotov et les barils de feu, à l'instar des grenades fumigènes.
- Tourelle SAM à explosion aérienne
- Une tourelle lance-missiles portable qui intercepte les menaces aériennes, notamment les drones et les hélicoptères.
Améliorations de terrain de retour
- Armor Box, Munitions Box, Portable Radar, Razor Wire, Recon Drone, Trophy System, Utility Box
Contrats
- La Saison 1 introduit plusieurs mises à jour des contrats, avec pour objectif d'améliorer la visibilité des récompenses, de simplifier les objectifs et de créer des possibilités plus intéressantes de coordination entre les membres d'une escouade. Ces changements introduisent également de nouvelles récompenses et interactions qui offrent aux joueurs davantage de flexibilité dans leur manière d'aborder les contrats tout au long d'une partie.
- Mise à jour du widget des contrats afin de mettre en évidence la récompense principale obtenue à leur accomplissement.
- Amélioration de la visibilité et du contraste des icônes des contrats sur la carte tactique et la mini-carte.
- Les contrats affichent désormais leur récompense principale lorsque le joueur les survole sur la carte tactique.
- Les cartes de butin des contrats affichent désormais la récompense principale et l'argent obtenu.
Contrats de retour
- Bounty + Big Game Bounty, Most Wanted, Recon, Scavenger, Supply Run
Opérations au sol
- Les opérations au sol introduisent un nouveau système de récompenses à découvrir en parallèle des contrats, récompensant les joueurs qui restent mobiles, font preuve d'observation et adaptent leurs stratégies afin d'obtenir des ressources précieuses et des avantages tactiques.
- Notre objectif est d'introduire une nouvelle dimension d'opportunités, de risques et de prises de décision stratégiques qui encourage des affrontements variés et un travail d'équipe coordonné. Que votre escouade choisisse de rester groupée et de porter le combat jusqu'à l'ennemi ou de se séparer pour poursuivre simultanément les opérations au sol et les contrats, le choix vous appartient.
- Présentation
- Les opérations au sol sont découvertes grâce à la proximité et apparaissent sur la carte tactique et la mini-carte une fois révélées.
- Survoler une opération au sol sur la carte tactique affiche sa récompense principale, permettant aux joueurs d'évaluer les risques et les récompenses potentiels avant de s'engager.
- Plusieurs opérations au sol peuvent être accomplies simultanément par différents membres d'une escouade ou par des joueurs ennemis, permettant aux escouades de se séparer ou de travailler ensemble.
- Les emplacements des opérations au sol varient d'une partie à l'autre, avec des lieux d'apparition adaptés à leur environnement.
- Par exemple, les coffres-forts se trouvent généralement dans les zones urbaines, tandis que les caches radioactives sont plus fréquentes dans les zones boisées.
- Les opérations au sol peuvent être accomplies en parallèle des contrats, offrant des possibilités supplémentaires d'obtenir des récompenses tout au long d'une partie.
Nouveautés
- Interception de drones
- Abattez des drones transportant de précieuses caches d'équipement.
- Les récompenses garanties comprennent des séries d'éliminations et des armes légendaires.
- Surveillance
- Activez une tour de surveillance pour révéler les positions ennemies à proximité, les caches de butin précieuses et les opérations au sol supplémentaires.
- Les tours de surveillance activées par les ennemis apparaissent sur la carte tactique et la mini-carte une fois découvertes.
- Les tours de surveillance entrent dans une période de recharge après leur activation, empêchant temporairement toute nouvelle utilisation.
- Cache radioactive
- Trouvez un compteur Geiger et utilisez-le pour découvrir un baril enterré contenant de précieux équipements et de l'argent.
- Les récompenses garanties comprennent :
- Solo : 1 masque à gaz.
- Duos, Trios et Quatuors : 2 masques à gaz.
- Crochetage de coffre-fort
- Forcez l'ouverture d'un coffre-fort contenant de précieux équipements et de l'argent, déclenchant une alarme sonore.
- Les récompenses garanties comprennent :
- Solo : 1 sacoche d'armure.
- Duos, Trios et Quatuors : 2 sacoches d'armure.
Événements publics
Nouveautés
- Largage de ravitaillement
- Plusieurs caisses de ravitaillement contenant des armes et des équipements de haut niveau sont larguées par voie aérienne sur l'ensemble de la carte.
- Chaque caisse fournit suffisamment de butin pour équiper entièrement un joueur, notamment des armes légendaires, un masque à gaz, une sacoche d'armure, un kit d'autoréanimation et une boîte d'atouts.
- Disponible en Battle Royale et en Résurgence.
- Largage Spécialiste
- Une seule caisse Spécialiste est larguée sur la carte, avec un compte à rebours indiquant son arrivée.
- Elle contient suffisamment de récompenses Spécialiste pour équiper une escouade entière, en fonction de la taille de l'escouade dans la liste de parties.
- Disponible en Battle Royale et en Résurgence.
Événements publics de retour
- Cash Drop, Classified Weapon, Fly Buy, Loadout Drop, Bounty Contest, High Stakes Crate, Jailbreak, Recon Flyover, Restock.
Ajustements
- Visuels distinctifs des caisses de récompenses
- Mise à jour des caisses de récompenses avec des visuels distincts dans le monde du jeu et sur la carte tactique, permettant aux joueurs d'identifier plus facilement leur provenance et de déterminer rapidement quelles récompenses poursuivre.
- Transfert automatique du marqueur – Largages de caisses
- Marquer un avion d'événement public transfère désormais automatiquement le marqueur vers la caisse de récompense qu'il largue, permettant aux joueurs de suivre les largages aériens de grande valeur sans avoir besoin de les marquer à nouveau.
Armes
- Notre approche de l'équilibrage des armes cette année repose sur un principe fondamental : chaque arme doit posséder une identité distincte, un objectif clair et une place significative dans Warzone.
- Nous souhaitons que chaque arme soit unique et gratifiante à utiliser, avec des forces et des faiblesses qui contribuent à définir son rôle. Cette philosophie s'étend à l'ensemble des classes d'armes, pour lesquelles nous nous efforçons de créer des distinctions significatives en matière de performances, de distances d'engagement efficaces et de styles de jeu pris en charge. Dans le même temps, il est important que les armes conservent les caractéristiques qui définissent leur identité Modern Warfare tout en trouvant naturellement leur place dans Warzone.
- Le choix des joueurs est tout aussi important à nos yeux. Que vous récupériez du butin au sol, sélectionniez un équipement par défaut ou apportiez une arme personnalisée, notre objectif est de faire en sorte que chacune de ces options soit performante et viable. Nous voulons que les joueurs puissent expérimenter différentes armes et configurations en toute confiance plutôt que de se sentir obligés de s'appuyer sur une sélection restreinte.
- Maintenir une méta des armes saine et évolutive restera une priorité majeure tout au long de l'année. Nous continuerons à surveiller de près les performances des armes, les données de gameplay et les retours des joueurs, en utilisant les mises à jour saisonnières et de mi-saison pour introduire des ajustements d'équilibrage significatifs, encourager la diversité des armes et maintenir une méta renouvelée.
Améliorations d'armes
- Les améliorations d'armes introduisent un nouvel objet précieux que les joueurs peuvent obtenir au cours d'une partie, prolongeant la progression des armes au-delà de l'obtention d'un équipement ou de la découverte d'une arme légendaire dans le butin au sol. Que vous souhaitiez renforcer les points forts de votre arme ou mieux l'adapter à votre style de jeu préféré, les améliorations offrent une nouvelle façon significative d'améliorer votre arme au fil de la partie.
- Les améliorations peuvent être équipées sur les armes afin d'améliorer davantage leurs performances, chacune apportant plusieurs avantages statistiques. Une seule amélioration peut être équipée sur une arme à la fois et, une fois installée, elle reste attachée à cette arme même si celle-ci est abandonnée.
- Améliorations disponibles au lancement :
- Breacher : axée sur l'amélioration de vos performances à courte portée grâce à une meilleure vitesse de visée ADS, une meilleure vitesse de tir après un sprint, un meilleur contrôle du recul en tir au jugé et une meilleure vitesse de déplacement en visée.
- Sharpshooter : vous aide à être plus régulier lors des affrontements à longue distance grâce à une meilleure vélocité, une meilleure portée des dégâts, un meilleur contrôle du recul horizontal et une réduction du balancement de l'arme au repos.
- Gunslinger : conçue pour améliorer les performances globales et la maniabilité de votre arme, avec une meilleure vitesse de rechargement, une meilleure vitesse de réarmement, une meilleure vitesse de tir après une glissade, un meilleur contrôle du recul du premier tir, ainsi qu'une réduction du balancement de l'arme et du tressaillement.
Nouvelles armes – Saison 1
- Cronen Osprey – Fusil d'assaut
- CSG-35 – Pistolet-mitrailleur
Nouvelle fonctionnalité de l'armurerie
- Gunny
- Gunny sera disponible dans l'armurerie afin d'aider les joueurs à découvrir différentes configurations d'armes et options de personnalisation.
Ajustements
- Vélocité des balles
- Amélioration de la vélocité des balles sur les armes de base et les accessoires.
- Tressaillement
- Réduction du comportement de tressaillement des armes dans le cadre de la phase d'ajustement suivant la bêta.
- Vitesse de préparation des armes de corps à corps
- Ajustement de la vitesse de préparation des couteaux à la suite d'une comparaison avec le comportement de Black Ops 7.
- Balancement des armes
- Réduction du balancement des armes lors de plusieurs interactions afin d'améliorer la visibilité et la maniabilité des armes.
- Ajustements supplémentaires des mouvements en visée ADS et lors du réarmement des fusils de précision.
- Mouvements des armes
- Réduction des mouvements des armes à hauteur de hanche lors des rotations et des déplacements latéraux.
- Réduction des mouvements des armes lors des glissades et des sauts.
- Recul
- Réduction des secousses de l'écran et de l'arme lors des tirs.
- Réduction du rebond du réticule lors des tirs.
- Vitesse de changement d'arme
- Augmentation de la vitesse de levée et de changement d'arme.
- Vitesse de déplacement en visée ADS
- Augmentation de la vitesse de déplacement lorsque le joueur est en visée ADS.
- Mise à terre
- La capacité à mettre les ennemis à terre a été supprimée du RPG-7, du fusil de précision Astaroth .57 et de certains accessoires Apex.
- Équipements de redéploiement en Battle Royale
- Les équipements de redéploiement en Battle Royale ont été ajustés afin de correspondre à l'arme actuellement utilisée dans le Goulag. Les joueurs rachetés redéploieront désormais avec l'arme associée à l'équipement du Goulag de ce cercle.
Véhicules
- La Saison 1 introduit une gamme de véhicules actualisée, proposant différentes options pour traverser Warzone par voie terrestre, maritime et aérienne. Chaque véhicule possède ses propres avantages et compromis, offrant différentes possibilités de déplacement et de combat. Nous avons également introduit des points de dégâts critiques et ajusté la santé des véhicules en fonction de la taille des escouades afin de créer une expérience plus équilibrée entre les différentes listes de parties.
- Berline
- Grizzly
- Polaris DAGOR A1
- Aston Martin Dreadnought
- Camion de transport
- LTV
- Hélicoptère
- RHIB
Ajustements
- Points de dégâts critiques
- Les véhicules disposent désormais de points critiques qui infligent 30 % de dégâts supplémentaires au véhicule lorsqu'ils sont touchés.
- Équilibrage selon la taille des escouades
- La santé des véhicules a été ajustée en fonction de la taille des escouades afin de garantir une expérience équitable pour chaque liste de parties.
Progression
Nouveautés
- La quête de la royauté
- La quête de la royauté introduit un nouveau système de progression saisonnière qui met les joueurs au défi de dépasser leurs propres records personnels.
- Disponible dans l'onglet Événements, ce système permet aux joueurs de se fixer des objectifs en fonction de leurs performances, de relever des défis et de continuer à progresser tout au long de la saison.
- Défis personnels : accomplissez des objectifs basés sur les éliminations, les dégâts, le ratio éliminations/morts, les contrats et le classement.
- Objectifs adaptatifs : chaque défi accompli augmente la difficulté du suivant, offrant des possibilités de progression illimitées.
- Progression partagée : gagnez de la progression en Battle Royale et en Résurgence, y compris dans les listes de parties Décontractées et Classiques. Les modes à durée limitée (MTL) ne sont pas inclus.
- Récompenses d'EXP : gagnez 1 000 EXP pour chaque défi accompli.
- Premiers pas : terminez une partie pour débloquer vos défis personnels.
- Réinitialisation saisonnière : les défis sont réinitialisés au début de chaque saison et leur difficulté est ajustée en fonction de vos performances lors des saisons précédentes.
- Récompenses de camouflages saisonniers
- Terminez 10 défis pour débloquer le premier camouflage exclusif.
- Terminez 25 défis au total pour débloquer le deuxième camouflage exclusif.
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