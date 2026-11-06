Warzone : Mise à jour de la Saison 1 du 6 novembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes en français de la mise à jour du 6 novembre 2026 qui apporte la saison 1 sur le battle royale Warzone.

Comme vous le savez probablement déjà, ce vendredi 6 novembre 2026 marque l'arrivée de la saison 1 sur Warzone 2.0 (désormais nommé Call of Duty: Warzone). Cette nouvelle et première saison apporte, bien évidemment, plusieurs nouveautés, mais aussi divers ajustements et améliorations. À ce propos, soulignons que les joueurs et les joueuses du battle royale peuvent dès à présent découvrir deux nouvelles cartes, mais aussi de nouvelles armes et modes.

Mais, sans, plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour de la saison 1 de Warzone, qui est disponible en téléchargement depuis le 6 novembre 2026. Si vous désirez connaître le patch notes de la saison 1 de Modern Warfare 4, sachez que nous vous le partageons dans un article dédié.