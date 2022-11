Warzone 2.0 sera jouable à la troisième personne

Un mode à la troisième personne pour Warzone 2.0

L'une des principales nouveautés de Call of Duty: Modern Warfare 2 , en termes de gameplay, est le fait qu'il soit jouable à la troisième personne. Un mode de jeu propose, en effet, de passer de la vue traditionnelle à une vue subjective, notamment pour s'ouvrir à un autre public. Comme attendu, cela sera également le cas pour Warzone 2.0 Dans un article publié sur le site officiel , présentant, entre autres, les nouveautés de la saison 1 de Modern Warfare 2 et les spécificités de Warzone 2.0, Activision a donné quelques précisions sur le battle royale. Ainsi,. Cela sera l'occasion de découvrir ce nouveau champ de bataille dans une perspective inédite à la franchise, laquelle offre de nouvelles possibilités dans le gameplay.. Par exemple, les joueurs pourront également découvrir le mode DMZ , qui propose une expérience plus narrative, en PvPvE. Plus d'informations à son sujet seront partagées très vite. Le Goulag sera également revu, puisque ce sont deux binômes qui s'affronteront, tout en devant faire face à une IA. Naturellement, tout cela se déroulera sur une nouvelle carte, Al Mazrah. Cependant, certains endroits ne seront pas inconnus des joueurs de Call of Duty: Modern Warfare 2, qui ont pu les découvrir à travers plusieurs cartes du multijoueur.Rendez-vous le 16 novembre, dans la soirée, pour découvrir Warzone 2.0 et tout ce qu'il propose, gratuitement, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.