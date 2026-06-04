Warzone : MàJ Saison 4 du 4 juin 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 04 juin 2026 à 10h54
le 04 juin 2026 à 10h54
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 4, qui a été déployée le 4 juin 2026, sur le battle royale Warzone.
Le jeudi 4 juin 2026, le battle royale Warzone 2.0 (désormais nommé « Warzone ») s'offre la saison 4. Comme toujours, cette nouvelle saison introduit diverses nouveautés sur le titre, dont des changements pour la carte Fortune's Keep, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles armes. Sans oublier, divers ajustements et améliorations.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 4 juin 2026, qui est liée à la saison 4, de Warzone. Le patch notes pour Call of Duty: Black Ops 7, qui se dote aussi de la saison 4, est disponible dans un article dédié.
Patch notes de la saison 4, MàJ du 4 juin 2026 de Warzone
Cartes
Nouveautés
- Fortune's Keep :
- Fortune's Keep est de retour ! Redécouvrez des lieux familiers tout en explorant de nouveaux points d'intérêt et des chemins réaménagés qui apportent davantage de profondeur aux affrontements sur l'ensemble de la carte.
- POI majeurs : Terraces, Keep, Gatehouse, Bay, Winery, Pier, Lighthouse, Overlook, Town, Graveyard, Grotto, Smuggler's Cove, Research Vessel.
- POI mineurs et nouveaux : Sea Science Aquatic Laboratory, Capt. Bubby's Chum Haus, Smuggler HQ.
Modes
- Modes de retour :
- Clash (durée limitée)
- 52 versus 52 - Squad - Verdansk.
Général
Nouveautés
- Placement Challenges :
- Les défis de classement introduisent un nouveau système de progression qui récompense les performances régulières dans les différentes listes de jeux.
- Les joueurs peuvent gagner des points de classement en atteignant certains paliers dans les listes de jeux Battle Royale, Résurgence et les variantes occasionnelles, quelle que soit la taille de leur escouade.
- Jalons :
- Battle Royale :
- Top 20 - 1 point.
- Top 15 - 3 points.
- Victoire - 5 points.
- Résurgence :
- Top 5 - 1 point.
- Top 3 - 3 points.
- Victoire - 5 points.
- Black Ops Royale :
- Top 15 - 1 point.
- Top 10 - 3 points.
- Victoire - 5 points.
- Récompenses :
- 1 point - Emblème animé.
- 10 points - Carte de visite animée.
- 20 points - Traînée.
- 30 points - Skin de parachute.
- 45 points - Camouflage d'arme animé.
- Séries de victoires :
- Les récompenses des séries de victoires ont été mises à jour pour la saison 4.
- Black Ops Royale :
- 10 victoires consécutives - Camouflage statique « Primordial Streak ».
- 25 victoires consécutives - Camouflage animé « Ethereal Reflection ».
- Battle Royale :
- 10 victoires consécutives - Camouflage statique « Stone Sigil ».
- 25 victoires consécutives - Camouflage animé « Electric Sigil ».
- Résurgence :
- 30 victoires consécutives - Camouflage statique « Nothern Streak ».
- 50 victoires consécutives - Camouflage animé « Hellish Embers ».
Gameplay
Ajustements
- Ajout de zones de butin à grande valeur à Haven's Hollow.
- Les zones de butin de grande valeur ont été activées dans Haven's Hollow Resurgence ; deux des zones suivantes sont sélectionnées à chaque partie : Lumbermill, Homestead, Riverboat, Pond, Train Station, Coal Depot.
- Amélioration de la jouabilité pour les ascendeurs horizontaux.
- La portée d'interaction a été ajustée et la distance d'affichage et l'invite d'utilisation a été alignée sur la distance d'interaction réelle, afin d'améliorer la cohérence et de faciliter l'utilisation.
Stations d'achat
Ajustements
- Battle Royale :
- Augmentation du nombre de stations d'achat :
- Passe de 49 à 64 sur Avalon.
- Passe de 49 à 51 sur Verdansk.
- Ajustement des emplacements des stations d'achat sur Verdansk et Avalon.
Contrats
Nouveautés
- Shadowlink Contract (seulement sur Fortune's Keep)
Ajustements
- Battle Royale et Résurgence :
- Recon :
- Le comportement des fusées de reconnaissance a été mis à jour : elles restent actives une fois la capture commencée, jusqu'à ce que le contrat soit soit mené à bien, soit échoué.
- Les contrats de reconnaissance des trains continuent d'utiliser l'ancien comportement des fusées, qui s'éteignent automatiquement après un court laps de temps.
Améliorations de terrain
Nouveautés
- Résurgence :
- Advanced Self-Revive : Une nouvelle variante rare du kit de réanimation a été ajoutée au butin au sol et aux caches ; elle confère un camouflage actif temporaire.
Perks
Ajustements
- Battle Royale et Résurgence :
- Surveyor : Les ennemis proches qui utilisent un grappin apparaîtront désormais brièvement sur votre mini-carte.
Équipement
Ajustements
- Black Ops Royale :
- Bubble Shield et EMP Grenade : Les grenades EMP désactivent désormais les boucliers de protection ennemis actifs.
Armes
Nouveautés
- KRS-7.62 - Fusil de combat.
- CBRS-3 - SMG.
- Grimhawk - Arme spéciale (au cours de la saison).
- VX Compact - Fusil d'assaut (au cours de la saison).
- Nouveaux accessoires :
- LTI Stentorian Brake.
- M10 Breacher Argus Lever.
Ajustements
- Battle Royale et Résurgence :
- Armes de butin au sol : Une refonte en profondeur a été effectuée pour actualiser les configurations de butin au sol de plusieurs armes.
- Black Ops Royale :
- Ajout de nouveaux exotiques : Swarmforge - MPC-25 et Collaboteral - EGRT-17.
Ajustements des armes
- Tous les fusils d'assaut Black Ops 7 : Les silencieux offrent désormais un bonus de 10 % à la portée des dégâts. La pénalité de vitesse des balles du Recoil Suppressor a été supprimée.
- AK-27
- Tremblement horizontal et recul pendant le tir réduits
- DS20 MIRAGE
- Recul vertical réduit de 8 %
- MXR-17
- Portée moyenne augmentée : 55m → 60m
- Toutes les SMG Black Ops 7 : Les silencieux offrent désormais un bonus de 10 % à la portée des dégâts.
- DRAVEC 45
- Cadence de tir : 638 RPM → 652 RPM
- Multiplicateur headshot : 1.12x → 1.15x
- KOGOT-7
- Dégâts maximum : 33 → 31
- Portée maximum : 0-13m → 0-12,6m
- Dégâts moyens : 28 → 28
- Portée moyenne : 13-21m → 12,6-21m
- Dégâts minimum : 22 → 22
- Portée minimum : >21m
- Temps de visée (ADS) ralenti : 160ms → 170ms
- MPC-25
- Multiplicateur headshot : 1.2x → 1.3x
- Temps de visée (ADS) amélioré : 170ms → 165ms
- REV-46
- Dégâts maximum : 26 → 26
- Portée maximum : 0-12m → 0-12,5m
- Dégâts moyens : 21 → 21
- Portée moyenne : 12-20m → 12,5-21m
- Dégâts minimum : 18 → 18
- Portée minimum : >20m → >21m
- Temps de visée (ADS) amélioré : 175ms → 165ms
- Multiplicateur torse inférieur et jambes : 1x → 1.03x
- Toutes les LMG Black Ops 7 : Les silencieux offrent désormais un bonus de 8 % à la portée des dégâts. La pénalité de vitesse des balles du Recoil Suppressor a été supprimée.
- MK.78
- Dégâts maximum : 36 → 34
- Portée maximum : 0-58m → 0-50m
- Dégâts moyens : 32 → 30
- Portée moyenne : 58-75m → 50-68m
- Dégâts minimum : 30 → 28
- Portée minimum : >75m → >68m
- Vitesse des balles : 930 m/s → 890 m/s
- Fusils à pompe
- M10 BREACHER
- Dégâts maximum : 60 → 60
- Portée maximum : 0-1,77m
- Dégâts moyens 1 : 55 → 55
- Portée moyenne 1 : 1,77-7,1m → 1,77-7,8m
- Dégâts moyens 2 : 45 → 45
- Portée moyenne 2 : 7,1-8,9m → 7,8-8,9m
- Dégâts minimum : 32 → 32
- Portée minimum : >8,9m
- Temps de visée (ADS) amélioré : 280ms → 250ms
- Bonus de précision en ADS à charge maximale amélioré de 10 %
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