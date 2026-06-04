Warzone : MàJ Saison 4 du 4 juin 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 4, qui a été déployée le 4 juin 2026, sur le battle royale Warzone.

Le jeudi 4 juin 2026, le battle royale Warzone 2.0 (désormais nommé « Warzone ») s'offre la saison 4. Comme toujours, cette nouvelle saison introduit diverses nouveautés sur le titre, dont des changements pour la carte Fortune's Keep, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles armes. Sans oublier, divers ajustements et améliorations.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 4 juin 2026, qui est liée à la saison 4, de Warzone. Le patch notes pour Call of Duty: Black Ops 7, qui se dote aussi de la saison 4, est disponible dans un article dédié.