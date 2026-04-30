Warzone : MàJ Saison 3 Rechargée du 30 avril 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 30 avril 2026 à 11h25
le 30 avril 2026 à 11h25
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 3 Rechargée, qui a été déployée le 30 avril 2026, sur le battle royale Warzone.
Le jeudi 30 avril 2026, le battle royale Warzone 2.0 (désormais nommé « Warzone ») s'offre la saison 3 Rechargée/Reloaded. Comme à l'accoutumée, cette mi-saison apporte quelques nouveautés, notamment de nouvelles armes et de nouveaux événements. Sans oublier, divers ajustements, changements et améliorations.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes en français de la mise à jour du 30 avril 2026, qui est liée à la saison 3 Rechargée, de Warzone. Le patch notes pour Call of Duty: Black Ops 7, qui se dote aussi de la saison 3 Rechargée, est disponible dans un article dédié.
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Patch notes de la saison 3 Rechargée, MàJ du 30 avril 2026 de Warzone
Cartes
- Battle Royale Casual Map Rotation (au cours de la saison) :
- La rotation des grandes cartes sera introduite au cours de la saison 3 et inclura à la fois Avalon et Verdansk.
- Les cartes changeront toutes les 10 minutes, à l'instar de la playlist existante de Résurgence.
Modes
- Hot Pursuit (à durée limitée) :
- Un mode dans lequel la police traque les voleurs dans une expérience trépidante axée sur les véhicules.
- Ce mode utilise les règles de Résurgence avec des taux d'apparition de véhicules accrus.
- Les joueurs incarnent soit la police, soit les voleurs, et ont accès à des véhicules et des capacités propres à leur équipe.
- Carte : Avalon.
- Taille de l'équipe : Solo ou Squad.
- Nombre de joueurs : 100.
- Prop Hunt Royale (à durée limitée) :
- Un mode de cache-cache par manches où les équipes doivent remporter 3 manches sur 5 pour s'assurer la victoire.
- À chaque manche, les joueurs alternent entre les rôles de Pro et de Hunter.
- Les parties peuvent accueillir jusqu'à 24 joueurs par équipe.
- Carte : Rebirth Island (Winter Variant).
- Nombre de joueurs : 48 (2 équipes de 24).
Gameplay
- Battle royale et Résurgence :
- Spikes :
- Des avantages ultra-puissants désormais disponibles exclusivement aux stations d'achat.
- À chaque match, une sélection aléatoire de 2 des 3 spikes disponibles sera proposée dans chaque station d'achat.
- Chaque spike est limité à 2 achats par station d'achat.
- Les joueurs peuvent équiper plusieurs spikes ; cependant, tous les spikes en leur possession sont perdus en cas de mort.
- Spikes disponibles :
- Récupération d'armure : Les éliminations accordent immédiatement 1 plaque d'armure équipée.
- Artisanat : L'équipement se régénère au fil du temps.
- Tir couché : Réduit considérablement le recul en position couchée ; Réduit légèrement le recul en position accroupie.
Loot et Économie
Ajustements
- Black Ops Royale :
- Catégorie par défaut du sac à dos : Lorsque vous ouvrez le sac à dos, la catégorie Perks s'affiche désormais par défaut.
- Récompenses des kits d'améliorations pour les armes : Les exécutions et les contrats de prime vous rapportent désormais un kit d'amélioration d'arme.
- Battle royale :
- Prévention concernant les doublons dans les caisses de ravitaillement : Les caisses de ravitaillement contiendront plus de types d'équipement en double (maximum d'une amélioration de terrain, d'un équipement létal, d'un équipement tactique).
- Rééquilibrage des taux d'apparition de l'équipement : Les taux d'apparition ont été ajustés afin de mieux refléter les équipements les plus couramment utilisés et préférés.
- Augmentation du taux d'apparition pour : Molotov.
- Diminution du taux d'apparition pour : Deployable Cover, Phantom Signal, Drone Needle, C4.
- Battle royale et Résurgence :
- Rotation de l'équipement :
- Grenade à fragmentation remplacée par Cluster Grenade.
- Shock Stick remplacé par grenade EMP.
- Pinpoint Grenade remplacé par Sensor Dart.
- Mise à jour du pool des Perks :
- Coffres légendaires : Drill Instructor, Berserker, Ghost, Irradiated.
- Récompenses de contrat : Sprinter, Adaptive, Ghost, Irradiated.
- Mise à jour des stations d'achat :
- Ajouts : Spikes, Removed, Counter UAV, Grappling Hook.
- Comportement du cercle final :
- Les objets exposés à la zone de gaz sont désormais désactivés immédiatement après la fermeture des stations d'achat dans le cercle final.
Contrats
Ajustements
- Battle royale et Résurgence :
- Interaction entre les contrats et le cercle de gaz : Les contrats ne disparaîtront plus immédiatement lors de l'entrée dans le cercle de gaz.
- Supply Run : Récompense en argent considérablement réduite ; Ajouté à Haven's Hollow.
- Most Wanted (dans Casual Resurgence) : Les éliminations réduisent désormais le compte à rebours de 15 secondes (au lieu de 30 secondes).
Équipement
Général
- Battle royale et Résurgence :
- EMP Grenade :
- Ajouté à Battle royale et Résurgence.
- Détruit l'équipement et désactive de nombreuses améliorations de terrain et séries d'éliminations.
- Cluster Grenade :
- Ajouté à Battle royale et Résurgence.
- Explose à l'impact, suivie de multiples explosions secondaires.
- Sensor Dart :
- Ajouté à Battle royale et Résurgence avec des réglages spécifiques au mode.
- Capacité maximale : 1 ; Durée : 7 secondes ; Rayon de détection : 35 mètres.
Ajustements
- Battle royale et Résurgence :
- Grappling Hook :
- Peut être utilisé sous l'eau dans Battle royale et Résurgence.
- Black Ops Royale :
- Armor Satchel : Confère désormais 8 plaques d'armure dès sa récupération.
- Cymbal Monkey : Accélère la vitesse de l'animation de déploiement.
Séries d'éliminations
Ajustements
- Smoke Screen :
- N'est plus limité à 1 par station d 'achat.
- La durée de la fumée passe de 7 à 12 secondes.
- Le nombre de fumigènes déployés passe de 5 à 9.
- Amélioration de la répartition des fumigènes, désormais plus en diagonale, pour une meilleure couverture.
- Réduction du nombre de séries d'éliminations Smoke Screen pouvant être actives simultanément sur la carte.
- Réduction du temps nécessaire avant que la fumée n'atteigne le sol.
- Réduction du délai entre chaque déploiement de fumigène pour un timing plus régulier.
- Precision Airstrike :
- La distance à partir de laquelle la bannière d'avertissement s'affiche a été augmentée d'environ 40 %.
Armes
Nouveautés
- Siren - Arme spéciale (au cours de la saison).
- Katana - Arme de mêlée (au cours de la saison).
- Nouveaux accessoires :
- MK.78 Lightframe PDW Conversion.
- Warden 308 Badlands Pistol Kit.
- Carbon 57 Fabricator Mag.
- Ryden 45K Apex Sweeper Rig.
Ajustements
Fusils d'assaut
- DS20 Mirage
- Dégâts moyens : 30 → 31
- Dégâts minimum : 27 → 28
- Multiplicateur headshot (tous les modes) : 1.35x → 1.4x
- Multiplicateur torse inférieur et jambes (tous les modes) : 1x → 1.1x
- Vitesse des balles (Battle royale et Résurgence seulement) : 870 m/s → 900 m/s
- MK35 ISR
- Dégâts moyens : 35 → 32
- Portée moyenne : 38-52m → 38-47m
- Dégâts minimum : 29 → 28
- Portée minimum : >52m → >47m
- Multiplicateur torse supérieur (tous les modes) : 1x → 0.95x
- MXR-17
- Dégâts maximum : 48 → 49
- Dégâts minimum : 38 → 40
- Vitesse des balles (Battle royale et Résurgence seulement) : 900 m/s → 920 m/s
- Voyak KT-3
- Portée moyenne : 40,5-55m → 40,5-60m
- Portée minimum : >55m → >60m
- Vitesse des balles (Battle royale et Résurgence seulement) : 890 m/s → 900 m/s
SMG
- MPC-25
- Dégâts maximum : 39 → 40
- Portée maximum : 0-12,5m → 0-13m
- Dégâts moyens : 34 → 36
- Portée moyenne : 12,5-21m → 13-23,5m
- Portée minimum : >21m → >23,5m
- Multiplicateur torse inférieur : 0.9x → 0.95x
- Recul vertical et horizontal réduit de 10 %
- Razor 9mm
- Dégâts maximum : 31 → 30
- Temps de visée (ADS) ralenti (tous les modes) : 165ms → 175ms
- Recul vertical et horizontal augmenté de 10 % (Battle royale et Résurgence seulement)
- Sturmwolf 45
- Portée moyenne : 12,2-20m → 12,2-21m
- Portée minimum : >20m → >21m
- Temps de visée (ADS) amélioré (tous les modes) : 190ms → 170ms
LMG
- MK.78
- Portée maximum : 0-52m → 0-58m
- Portée moyenne : 52-75m → 58-75m
- Temps de visée (ADS) amélioré (tous les modes) : 270ms → 250ms
- Sokol 545
- Portée maximum : 0-37m → 0-45m
- Portée moyenne : 37-50m → 45-62m
- Portée minimum : >50m → >62m
- Vitesse des balles (Battle royale et Résurgence seulement) : 860 m/s → 890 m/s
- XM325
- Portée maximum : 0-50m → 0-55m
- Portée minimum : >50m → >55m
- Recul horizontal et déviation réduits de 12 %
Fusils de précision
- VS Recon
- Temps de visée (ADS) amélioré : 590ms → 525ms
- Vitesse des balles (Battle royale et Résurgence seulement) : 745 m/s → 760 m/s
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