Warzone : MàJ Saison 3 Rechargée du 30 avril 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 3 Rechargée, qui a été déployée le 30 avril 2026, sur le battle royale Warzone.

Le jeudi 30 avril 2026, le battle royale Warzone 2.0 (désormais nommé « Warzone ») s'offre la saison 3 Rechargée/Reloaded. Comme à l'accoutumée, cette mi-saison apporte quelques nouveautés, notamment de nouvelles armes et de nouveaux événements. Sans oublier, divers ajustements, changements et améliorations.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes en français de la mise à jour du 30 avril 2026, qui est liée à la saison 3 Rechargée, de Warzone. Le patch notes pour Call of Duty: Black Ops 7, qui se dote aussi de la saison 3 Rechargée, est disponible dans un article dédié.