Modern Warfare 2 : Les nouveautés (armes, cartes) de la Saison 1 dévoilées

Les nouveautés de la Saison 1 de Modern Warfare 2

Prestige 2 → niveau 100

Prestige 3 → niveau 150

Prestige 4 → niveau 200

Prestige 5 → niveau 250 et sera le niveau maximum jusqu'à la fin de la Saison 1

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Moins d'un mois après son lancement,va accueillir une mise à jour majeure, celle de la Saison 1. Quelques jours avant son introduction, Activision a fait le choix de. Des cartes et des armes sont notamment au programme.Commençons par les cartes, avec de nouvelles entrées, une en début de saison, une au milieu.et se situe en pleine jungle de Las Almas. Initialement destinée à l'entraînement du cartel, cette petite carte pourra offrira de nombreux combats rapprochés. Ensuite,dans une version revue, offrant de nouvelles possibilités de combat.Une nouvelle playlist, CDL Moshpit, sera également introduite, dans le but de préparer l'arrivée du mode Ranked de MW 2 plus tard en 2023. Ce mode utilisera les règles standard dans le but d'être prêt et pour offrir une nouvelle expérience.Côté arme,. Les deux premières seront à débloquer via le passe de combat, lequel va d'ailleurs connaître quelques changements et la dernière via des défis. Une autre arrivera en cours de saison, la Chimera, un autre fusil d'assaut., à savoir Zeus (lancement), Klaus (mi-saison), Gaz (mi-saison) et le trio Messi, Neymar Pogba dans le cadre d'un partenariat unique Pour finir avec les nouveautés de cette Saison 1, qui sont nombreuses, mentionnons. Actuellement, le niveau maximum est de 55 et les joueurs sont ensuite bloqués. La Saison 1 implantera cinq niveaux de Prestige, permettant de débloquer de nouveaux niveaux, selon le modèle suivant :Activision a précisé que de nouvelles choses seront détaillées ces prochains jours,, le 16 novembre. Cela coïncide, également, avec la sortie de Warzone 2.0 , le nouveau battle royale.