Warzone 2.0 : Le mode DMZ se révèle un peu plus

Le 16 novembre prochain,arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Cela sera l'occasion pour la communauté de profiter d'une toute nouvelle expérience, avec une carte inédite et des innovations au niveau du gameplay et un Goulag revisité. En plus des modes traditionnels, tels que Solo, Duo, Trio ou Squad,, se rapprochant, dans les faits, d' Escape From Tarkov . Les développeurs sont venus donner quelques maigres informations à son sujet, à l'occasion de la révélation des nouveautés de la Saison 1 de Modern Warfare 2 Comme il fallait s'en douter,, ce qui est une bonne nouvelle étant donné la gratuité du titre. Activision est donc venu donner de légère précision sur l'expérience, qui est « un mode d'extraction en monde ouvert », le tout très largement axé sur la narration.. Des objectifs secondaires seront également proposés.Bien évidemment,. Si tel est le cas, vous conserverez alors votre récolte, sinon, vous perdrez tout.Quelques créateurs de contenu ont d'ailleurs déjà eu accès au mode DMZ, notamment Shroud, qui a expliqué en live qu'en termes de gameplay « ce n'est pas du tout Escape From Tarkov ».Selon d'autres retours, l'expérience est effectivement plus rapide et occasionnelle qu'EFT. Mais nous ne pourrons constater cela pas nous-mêmes que le 16 novembre, au moment de. Activision partagera, d'ici là, de nouvelles informations.