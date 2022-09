Warzone 2.0 : Quelle est sa date de sortie ?

Date de sortie de Warzone 2.0

Notre secret le mieux gardé est finalement révélé 😬#Warzone2 débarque le 16 novembre 2022.#CODNext pic.twitter.com/StMJEDevzr — Call of Duty France (@CallofDutyFR) September 15, 2022

Sur quelles plateformes sort Warzone 2.0 ?

Deux ans après le lancement officiel de Call of Duty: Warzone, les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir le nouveau battle royale d'Activision et Infinity Ward :, dontest connue. Le rendez-vous est fixé en cette fin d'année 2022.Après de longs mois d'attente, nous connaissons désormais. C'est, d'ailleurs, lors du showcase Call of Duty: Next, qui s'est déroulé 15 septembre dernier de cette année, qu'Activision et Infinity Ward ont dévoilé quand ledit battle royale se rendra disponible :proposera, bien évidemment, des nouveautés. Étroitement lié à Call of Duty: Modern Warfare 2, le battle royale disposera des mêmes nouvelles fonctionnalités : par exemple, nous aurons la possibilité de nous déplacer et affronter des ennemis sous l'eau. Par ailleurs, sur, nous pourrons découvrir un tout nouveau Goulag, se jouant en 2 vs 2, mais aussi le mode DMZ ainsi qu'une nouvelle carte de jeu, nommée Al Mazrah . Sur cette map', le cercle, protégeant les joueurs du gaz, se divisera en trois zones au cours de la partie. Ce qui devrait changer grandement les habitudes de chacun. De plus, sur Al Mazrah, de nombreux véhicules (de différents types) seront à notre disposition, afin de se déplacer rapidement d'un point A à un point B.Vous le savez probablement déjà, mais rappelons-le tout de même : à cette date,. Tout comme son aîné. Ainsi, les joueurs et les joueuses, sévissant sur les plateformes de jeu précédemment citées, pourront profiter, et ce gratuitement, du nouveau battle royale d'Activision.Rendez-vous donc le 16 novembre prochain pour découvrirse rendra, quant à lui, disponible le 28 octobre 2022 sur consoles PlayStation, Xbox et PC. D'ailleurs, plusieurs éditions sont prévues pour le titre et nous vous avons concocté un article récapitulatif à ce sujet.