Warzone 2.0 : La carte Al Mazrah dévoilée

Al Mazrah, la carte de Warzone 2.0

Les POI de la map Al Mazrah

Oasis

Taraq Village

Rohan Oil

Al Mazrah City

Quarry

Hydroelectric

Marshlands

Caves

Al Sharim Pass

Port

Sa'id City

Observatory

Ahkdar Village

Cemetery

Sarrif Bay

Airport

Sawah Village

Fortress

Devant débarquer au cours du mois de novembre de cette année,s'est davantage dévoilé lors du showcase Call of Duty: Next. Durant l'événement, qui s'est déroulé en septembre, le studio de développement et l'éditeur en charge du battle royale ont, notamment, révéléAu lancement de Warzone 2.0, les joueurs et les joueuses pourront découvrir, la capitale de la République d'Adal, située en Asie occidentale. Il s'agirait de la plus grande map de la franchise, selon les propos d'Activision et Infinity Ward.Afin de se déplacer rapidement d'un point A à un point B, nous aurons accès à divers véhicules. D'après les dernières informations partagées, nous pourrons ainsi conduire des hélicoptères, des bateaux, des SUV, et bien d'autres encore. Néanmoins, il faudra faire attention à la jauge d'essence mais aussi aux ennemis pouvant détruire ou encore neutraliser les véhicules.Rappelons, d'ailleurs, que sur Warzone 2.0, nos habitudes seront quelque peu chamboulées : en effet, la zone de sécurité, dans laquelle nous nous protégeons du gaz, se divisera en trois cercles distincts. Ce qui créera, bien évidemment, plusieurs zones de conflit. En fin de partie, ces trois cercles se réuniront en un seul.Évidemment, cette nouvelle carte de jeu comporte plusieurs points d'intérêt (plus communément dits « POI »). Ces derniers proposent divers environnements et structures. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront tout aussi bien découvrir et parcourir un oasis, un port, un aéroport ou encore des villes/villages, tout en affrontant leurs adversaires. Sans plus tarder, voici la liste complète des POI de la map Al Mazrah de Warzone 2.0 (que vous pouvez voir sur l'image ci-dessus).Pour rappel, Warzone 2.0 se rendra disponible le 16 novembre 2022 sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Remarquons également que, comme, Warzone 2.0 sera free-to-play.