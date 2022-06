Call of Duty: Modern Warfare 2 : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Édition, prix et précommande de Modern Warfare 2

Édition standard

Édition Vault

Pack d’Opérateur Équipe rouge 141 :

4 Opérateurs : Ghost, Soap, Farah et Price

Le tout premier coffre à armes FJX Cinder

Passe de Combat (1 Saison) + 50 passages de niveau

Pack Ghost Legacy (uniquement sur PlayStation)

Où précommander Modern Warfare 2 ?

Activision a déjà levé le voile sur les différentes éditions de Call of Duty: Modern Warfare 2 , le nouvel épisode de la franchise, qui arrive à la fin de cette année 2022, pour faire suite au Modern Warfare de 2019, reboot de la série. Très attendu, de nombreux joueurs se demandent. C'est pourquoi nous revenons sur tous les détails.Pour le moment, et ce quelle que soit la plateforme, nous avons le droit à deux éditions, la basique (ou cross-gen) et la Vault Édition.Ici, vous n'avez que le jeu, aucun bonus supplémentaire. La précommande vous octroie tout de même un accès à la bêta de Modern Warfare 2., sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.Pour cette édition, nous avons naturellement bien plus de contenu. En plus du jeu et l'accès à la bêta, voici ce que vous obtiendrez en l'achetant :, soit 30 € de plus que la version standard, sur toutes les plateformes.Pour le moment, vous pouvez passer par le store officiel pour précommander Call of Duty: Modern Warfare 2.Si les revendeurs tiers proposent de précommander Modern Warfare 2 à des prix plus intéressants, nous mettrons cet article à jour. Si d'autres éditions sont dévoilées, l'article sera également mis à jour.Rappelons que la sortie finale de Call of Duty: Modern Warfare 2 se fera le 28 octobre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.