Warzone 2.0 : Le trailer de lancement partagé

Le trailer de lancement de Warzone 2.0

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques heures à patienter avant la sortie officielle du nouveau battle royale d'Infinity Ward et d'Activision,. D'ailleurs, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre viennent tout juste de partagerCette nouvelle communication visuelle nous permet d'avoir unde ce qui nous attend sur. Ce trailer rappelle que sur le titre, les joueurs et les joueuses pourront éliminer leurs adversaires sous l'eau, mais aussi utiliser de nombreux bateaux et véhicules, qu'ils soient terrestres ou bien aériens. De plus, comme vous le savez probablement déjà, la première carte de Warzone 2.0 est Al Mazrah , qui propose pas moins de dix-huit POI.Par ailleurs, à la fin de cette vidéo, Activision et Infinity Ward montrent, dans lequel nous devrons accomplir différents objectifs et parvenir à survivre, tandis que l'IA et d'autres joueurs tenteront de nous mettre des bâtons dans les roues.Pour rappel, Warzone 2.0 sort le 16 novembre prochain, et ce sur la plupart des plateformes de jeu (consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC). Selon les dernières informations partagées, le titre, qui est free-to-play, devrait être accessible dans la soirée du mercredi 16 novembre 2022.