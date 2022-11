Warzone 2.0 : Heure de sortie en France et date de prétéléchargement

Heure de sortie de Warzone 2.0 en France

Ready up and prepare to drop in November 16 🪂#ModernWarfare2 and #Warzone2 Season 01 is incoming with a highly anticipated BR experience, all-new DMZ mode, reimagined MP maps, an all-new Battle Pass System, and a whole lot more 🔥 #CODBlog intel: https://t.co/cIe8PcGYaI pic.twitter.com/fkgj23t03Q — Call of Duty (@CallofDuty) November 9, 2022

Date de prétéléchargement de Warzone 2.0

Les joueurs et les joueuses ayant appréciéattendent avec impatience le nouveau battle royale free-to-play d'Activision et Infinity Ward,, qui sort en ce mois de novembre 2022. D'ailleurs, la communauté se demande à partir deet àAvant toute chose, rappelons quesur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC. Grâce aux récentes informations partagées par Activision, notamment dans un article sur le site officiel, nous connaissonsLe studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont, ainsi, indiqué que(heure française),, et ce sur toutes les plateformes de jeu.Pour rappel, au lancement de, les joueurs et les joueuses pourront découvrir la nouvelle carte, nommée Al Mazrah , ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu liées à(combats sous l'eau, etc.), entre autres. Sans oublier, le mode DMZ et un nouveau Passe de combat.sera disponible quelques jours avant la sortie officielle du soft, soit le, dès(heure française). Ainsi, à cette date et à cet horaire, il sera possible de télécharger, afin d'être prêt pour le jour J. Ce qui est une bonne nouvelle, notamment pour les joueurs et les joueuses possédant une petite connexion internet.Rendez-vous donc, pour découvrir. Pour rappel, le titre est free-to-play et arrive sur consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC.