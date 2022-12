Warzone 2.0 : Le mode Warzone Cup, similaire à Rocket League, officialisé

Le mode Warzone Cup débarque dans Warzone 2.0

Quand sort le mode Warzone Cup ?

Il y a quelques semaines, des rumeurs expliquaient que Warzone 2.0, et Call of Duty: Modern Warfare 2 , allaient accueillir un mode spécial, dans le but de célébrer la Coupe du monde de football, très inspiré de Rocket League . À l'occasion de la révélation de la saison 1 Reloaded, permettant d'ajouter du contenu inédit, les développeurs ont officialisé l'arrivée de ce mode,Pour faire suite aux choses déjà mises en place en lien avec le football, comme l'intégration des trois Opérateurs Lionel Messi, Neymar et Paul Pogba, mais aussi du petit événement Modern Warfare FC, grâce auquel vous avez peut-être gagné quelques récompenses en pariant sur les résultats de la Coupe du monde, un mode temporaire va être disponible.Celui-ci se nomme tout simplement. Seulement, ces derniers seront sur des quads et devront marquer des buts, la première qui en inscrit cinq remportant la partie. Si aucune des équipes n'atteint ce score dans la limite des cinq minutes, celle qui en aura marqué le plus sera gagnante. Ces quads pourront lancer une impulsion pour donner davantage de force au ballon, alors qu'il sera possible de ramasser des objets pour piéger ses adversaires.Vous l'aurez compris à la lecture de ces quelques lignes,, à la différence ici que l'expérience sera, normalement, un peu plus explosive.Concernant, sachez que vous allez pouvoir en profiter dès le lancement de la saison 1 Reloaded, qui aura lieu ce mercredi 14 décembre, en fin d'après-midi, comme toujours. Le mode devrait rester disponible jusqu'à la fin de la saison 1 de Modern Warfare 2 et Warzone 2.0