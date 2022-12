Modern Warfare 2/Warzone 2.0 : Saison 1 Reloaded, détail et contenu des ajouts

Nouveautés MW 2

Compléter un défi quotidien en multijoueur ou Spec Ops.

Se placer dans le top 20 sur Warzone 2.0, dans n'importe quelle playlist du battle royale.

Dans le mode DMZ, s'extraire en hélicoptère avec au moins 30 000 dollars en poche.

Nouveautés Warzone 2.0

Autres ajouts

Activision a révélé les détails de la, permettant de profiter de quelques nouveautés en cours de saison. Une carte, une arme, des modes temporaires et bien plus sont au programme.Pour le multijoueur, l'ajout le plus important concerne les raids., sous certaines conditions. Il faudra en effet respecter l'un des critères ci-dessous pour pouvoir y participer :, comme prévu. L'une des cartes emblématiques de la licence Call of Duty fait son grand retour, dans une version « réimaginée » pour. D'ailleurs, du 21 décembre jusqu'au 4 janvier 2023, il sera possible de la découvrir dans une variante plus festive, aux couleurs de Noël.Du côté du battle royale, les joueurs ne seront pas en reste, plus d'informations sur le mode dans cet article ). Le mode Mini Royale fait également son retour, où moins de joueurs s'affrontent, mais le rythme est plus élevé, notamment avec des zones de sécurité plus compactes.. Un bâtiment dont l'emplacement est tenu secret, mais qui pourrait récompenser quiconque s'y introduit et survit.Enfin, deux ajouts concernent les deux jeux,, qui sera à débloquer via des défis d'armes, ou encore. L'un sera disponible via la boutique et l'autre pourra l'être via les Opérations Spéciales.. Des ajustements au niveau des armes devraient, normalement, être effectués.