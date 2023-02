Warzone 2.0 : La carte de Résurgence, Ashika Island, se révèle davantage

Des détails quant à Ashika Island et ses POI

Comme vous le savez probablement déjà, la Saison 2 sera déployée au cours de ce mois de février sur Call of Duty: Modern Warfare 2 ainsi que sur. Celle-ci apportera, notamment, le mode de jeu « Résurgence », qui est très apprécié par la communauté. D'ailleurs, il y a peu de temps, Activision et Infinity Ward ont dévoilé qu' Ashika Island sera la première carte de Résurgence , sur Warzone 2.0.(« Point of interest » en anglais). D'ailleurs, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont, récemment, publié un long article de présentation sur le site officiel et ont ainsi apportéAinsi, nous apprenons qu'Ôganikku Farms, situé au nord-ouest de l'île, est majoritairement composé d'espaces industriels et résidentiels, en plus de sa plage. À l'inverse, Town Center dispose, entre autres, de plusieurs bâtiments de grande taille ainsi que de deux stations d'essence. Plus au sud, les joueurs et les joueuses trouveront « Beach Club », ses différentes infrastructures et un escalier qui cacheraient quelques secrets.Au centre d'Ashika Island, nous pourrons découvrir le POI « Tsuki Castle », sa forteresse principale, ses jardins et surtout ses souterrains. En effet, une base sous-marine, creusée dans la roche et composée de plusieurs tunnels/canaux, se situe sous le château. Les combats, dans cet espace, pourraient se révéler très intenses. Sans oublier, les zones « Port Ashika » et « Shipwreck », à retrouver sur la partie est de l'île.Rappelons qu'il convient de patienter jusqu'au 15 février 2023 avant de pouvoir découvrir et se parachuter sur la carte de Résurgence Ashika Island. Date à laquelle la Saison 2 sera lancée, apportant plusieurs nouveautés et changements , sur Warzone 2.0, qui est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.