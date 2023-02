Warzone 2.0 : La carte de Résurgence, arrivant avec la Saison 2, dévoilée

La première carte de Résurgence de Warzone 2.0 révélée

Beach Club

Town Center

Ôganikku Farms

Residential

Tsuki Castle

Shipwreck

Port Ashika

#ResurgenceReturns on Ashika Island 🌊



Drop into the new free-to-play Call of Duty #Warzone2 small map featuring Resurgence and DMZ gameplay on February 15. pic.twitter.com/hN0xnL8NYo — Call of Duty (@CallofDuty) January 31, 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis la sortie de, datant de novembre 2022, les joueurs et les joueuses attendent avec impatience. Celui-ci débarquera avec la Saison 2, dont le lancement est prévu pour le mois de février de cette année. D'ailleurs,En effet, grâce à plusieurs publications sur le compte officiel Twitter de la licence, nous apprenons que. D'ailleurs, nous connaissons déjà quelques POI, dont les noms sont, pour le moment, en anglais :À en juger par la version TAC MAC de la carte et les visuels partagés,(dont des souterrains), dans lesquels les joueurs et les joueuses devront s'affronter pour être le dernier survivant ou la dernière équipe en vie. Notons que dans l'une des publications, les développeurs indiquent queAfin de découvrir. Date à laquelle la Saison 2 sera à la fois déployée sur le battle royale d'Activision et d'Infinity Ward ainsi que Call of Duty: Modern Warfare 2 Pour conclure, rappelons que Warzone 2.0 est disponible gratuitement sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via le launcher Battle.net et la plateforme de Valve, Steam). Si vous débutez sur le titre, sachez que nous vous proposons une tier list des meilleures armes