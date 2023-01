Warzone 2.0 : Des détails au sujet des changements à venir avec la Saison 2

Aperçu des changements à venir sur Warzone 2.0

Cela fait plusieurs jours qu'Infinity Ward et Raven Software donnent, au compte-gouttes, des informations concernant les changements qui seront introduits survia la Saison 2. En ce jour, les équipes de développement en charge du battle royale ont dévoilé de plus amples détails dans un article , à retrouver sur le site officiel.Comme annoncé précédemment, le Goulag ne sera plus jouable en de 2v2 au lancement de la Saison 2 sur Warzone 2.0. En effet, à partir de ce moment-là,, qui était disponible sur Call of Duty: Warzone (rebaptisé Call of Duty: Warzone Caldera en novembre 2022). Ainsi, les joueurs s'affronteront tout en essayant de contrôler le drapeau au centre de la carte, afin de revenir dans la partie. D'après les informations partagées, au lancement de la Saison 2,. D'autres maps de Goulag seront ajoutées plus tard. L'arsenal d'armes sera également plus varié.Par ailleurs, notons que celles et ceux qui parviendront à sortir vainqueurs de leur Goulag obtiendront davantage d'argent (dollars). D'ailleurs,, à trouver au sol ou dans des coffres, sur la carte de battle royale. Néanmoins, les récompenses monétaires des contrats seront moindres.En ce qui concerne le système de loot, et comme nous vous l'indiquions il y a peu de temps,, après le lancement de la Saison 2. Il ne sera donc plus nécessaire d'interagir avec le sac dudit adversaire tué et de naviguer dans des sous-menus pour récupérer son loot. En outre,. Il ne sera, d'ailleurs, plus possible de ramasser des sacs à dos moyens ou bien grands.De plus, nous aurons le droit à un. Ce qui signifie que nous aurons l'opportunité de récupérer nos attirails, grâce aux loadouts que l'avion largue sur la carte, deux fois durant un match : au premier et cinquième cercle. Finalement, leset lesRappelons, pour conclure, que Warzone 2.0 est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via le launcher Battle.net et Steam). Sachez que nous vous proposons une tier list des meilleures armes