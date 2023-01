Warzone 2.0 : Des changements, sur la façon de looter, seront introduits avec la Saison 2

Battle Royale looting changes, and many more, are coming with Season 02!



Player eliminations and all loot containers will now pop floating loot out onto the floor! 💥



See more in next week’s studio blog.

@RavenSoftware — Infinity Ward (@InfinityWard) January 20, 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous le savez probablement déjà,etaccueilleront la Saison 2, au mois de février de cette année 2023 . D'ailleurs, le Goulag ne sera pas le seul élément du battle royale à accueillir du changement.En effet, Infinity Ward et Raven Software ont, récemment, annoncé que, en ce qui concerne(armes et équipements) notamment sur les joueurs éliminés et dans les coffres,. Ainsi, à partir de ce moment-là, nous n'aurons plus besoin d'interagir avec le sac d'un ennemi tué,. Ce qui sera également le cas pour les « containers » (coffres).Cette nouvelle fera très certainement plaisir à la communauté, et plus particulièrement aux joueurs et aux joueuses étant sur consoles tant la navigation dans les sous-menus (fenêtres s'ouvrant lors de l'ouverture d'un sac, coffre, etc.) est moins facile avec une manette qu'avec un clavier/souris.Comme dit précédemment, les développeurs de Warzone 2.0 ont également prévu d'apporter une modification importante pour le Goulag, avec la Saison 2 : il ne sera plus jouable en 2v2 mais en 1v1 , comme sur Call of Duty: Warzone (rebaptisé Call of Duty: Warzone Caldera en novembre 2022).Pour rappel, Warzone 2.0 est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC (via le launcher Battle.net et la plateforme Steam). Si vous débutez sur le jeu, sachez que nous vous proposons une tier list des meilleures armes