Call of Duty: MW2/Warzone 2.0 : Quand débute la Saison 2 ?

Date de lancement de la Saison 2 sur Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0

Season 02 will be launching on February 15. Stay tuned for additional intel. pic.twitter.com/G80TiutG62 — Call of Duty (@CallofDuty) January 18, 2023

Cela fait un moment que la Saison 1 a été lancée suret. Pour rappel, cette première saison est arrivée le 16 novembre 2022. Depuis plusieurs jours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, ainsi,. Une question qui possède, désormais, sa réponse.Selon les informations indiquées par le passe de combat, la Saison 1 doit se terminer le 1er février. De ce fait, les joueurs et les joueuses s'attendaient à ce que la prochaine saison sorte au tout début du mois de février. Récemment, une rumeur laissait pensait que la Saison 2, victime d'un léger report, ne serait lancée qu'un peu plus tard , soit 15 février 2023. Une information qui s'avère juste, au final.En effet, grâce à une récente publication sur le compte officiel Twitter de la licence, nous apprenons que laD'après les informations partagées dans ladite publication, cette nouvelle saison introduira des nouveautés sur les deux jeux Call of Duty : deet bien d'autres. En outre,. Une nouvelle qui ravira, à coup sûr, la communauté. Évidemment, dès que de plus amples détails quant au contenu de la Saison 2 auront été dévoilés, nous vous tiendrons informés.Rendez-vous donc le. Rappelons, pour conclure, que les deux titres sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.