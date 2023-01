Warzone 2.0 : Le Goulag en 1v1 fera son retour avec la Saison 2

Le Goulag en 1v1 revient sur Warzone 2.0

1v1’s are back in Battle Royale.



Gulag updates are coming in Season 02. We’ll be sharing more details about this in next week’s studio blog.@RavenSoftware — Infinity Ward (@InfinityWard) January 19, 2023

Contrairement à son aîné Call of Duty: Warzone (rebaptisé Call of Duty: Warzone Caldera, en novembre 2022), le battle royalepropose aux joueurs et aux joueuses de s'allier, dans le Goulag, pour affronter une équipe de deux. En effet, comme vous le savez probablement déjà, le Goulag se joue actuellement en 2v2. Néanmoins, Infinity Ward et Raven Software ont prévu de changer cela.En effet, comme annoncé dans une récente publication sur le compte Twitter d'Infinity Ward, nous apprenons que. Pour rappel, celle-ci sera lancée sur le battle royale ainsi que sur Call of Duty: Modern Warfare 2 le 15 février prochain. Cette nouvelle fera, à coup sûr, plaisir à la communauté.Pour le moment, Infinity Ward et Raven Software n'ont pas partagé de plus amples informations à ce sujet. Ainsi, nous ne savons pas encore si le Goulag en 2v2 sera totalement supprimé ou s'il sera, tout de même, proposé dans certains modes/playlists. Néanmoins, dans ladite publication, nous pouvons lire la mention suivante : « [...] Nous partagerons plus de détails à ce propos dans l'article de la semaine prochaine [...] ». De ce fait, en ce qui concerne le, nous devrions en apprendre plus dans très peu de temps.Pour rappel, Warzone 2.0 est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC (via Battle.net et la plateforme Steam). Si vous débutez sur le jeu, sachez que nous vous proposons une tier list des meilleures armes