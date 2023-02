Warzone 2.0 : Ashika Island serait plus grande que la carte Rebirth et plus petite que Fortune's Keep

Got Curious so...



Largest to Smallest Call of Duty BR Maps



Blackout ~ 8,234,173m^2 (2870m*2870m)

Al Mazra ~ 7,095,838m^2

Caldera ~ 6,405,025m^2

Verdansk ~ 5,835,157m^2

Fortunes Keep ~ 240,790m^2

Ashika Island ~ 222,002m^2

Rebirth ~ 152,865m^2 (391m*391m) pic.twitter.com/SHEazEd8Re — James - JGOD (@JGODYT) February 2, 2023

La Saison 2 designera le retour d'un mode de jeu très apprécié par la communauté, soit Résurgence. D'ailleurs, Activision et Infinity Ward ont dévoilé, il y a peu de temps, quelle sera la première carte de Résurgence de Warzone 2.0 : il s'agit d' Ashika Island . De plus, le studio de développement et éditeur en charge du battle royale ont, en ce jour, partagé des informations concernant les différentes zones de ladite map À ce sujet, l'utilisateur Twitter et YouTubeur JGOD a, récemment, comparé la taille de la carte Ashika Island aux dimensions de certaines autres maps. Selon ses estimations, partagées dans une publication sur Twitter,, qui est arrivée sur Call of Duty: Warzone (désormais nommé Call of Duty: Warzone Caldera) en juin 2022,Rappelons, alors, que le mode Résurgence ainsi que la carte Ashika Island, qui dispose de plusieurs POI qui semblent relativement intéressants, se rendront disponibles sur Warzone 2.0 au lancement de la Saison 2, qui est prévu pour le 15 février 2023.Warzone 2.0 est à retrouver gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via le launcher Battle.net et via la plateforme de Valve, Steam). Si vous débutez sur le battle royale, sachez que nous vous proposons une tier list des meilleures armes , ce qui pourrait, notamment, vous aider à constituer vos attirails.