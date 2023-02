Warzone 2.0 Ashika Island : Quand la carte de Résurgence sort-elle ?

Date de sortie de la carte Ashika Island sur Warzone 2.0

#ResurgenceReturns on Ashika Island 🌊



Drop into the new free-to-play Call of Duty #Warzone2 small map featuring Resurgence and DMZ gameplay on February 15. pic.twitter.com/hN0xnL8NYo — Call of Duty (@CallofDuty) January 31, 2023

Laest un mode de jeu très apprécié par les joueurs et les joueuses. Lancé sur Call of Duty: Warzone Caldera (anciennement nommé « Call of Duty: Warzone »), ledit mode s'apprête à faire son grand retour sur le nouveau battle royale d'Activision et d'Infinity Ward,. D'ailleurs, nous connaissons quelle està venir sur le titre. Celle-ci se nomme. Mais. Ainsi, après avoir téléchargé la mise à jour liée à ladite saison, les joueurs et les joueuses pourront, normalement, se lancer dans une partie deet ainsi découvrir les différentes zones de la cartePour rappel, le mode de jeuse veut assez similaire au battle royale classique. Néanmoins, il subsiste une différence de taille : les joueurs morts peuvent revenir dans la partie, après un compte à rebours et si leur(s) coéquipier(s) est/sont toujours en vie. Sans oublier le fait qu'il est possible d'être réanimé à une station de ravitaillement. En outre, enles cartes sont plus petites que celles proposées dans le mode battle royale. À ce propos, d'après de récentes estimations, Ashika Island serait plus grande que Rebirth mais plus petite que Fortune's Keep Comme pour les autres cartes,est composée de divers POI (« point of interest » en anglais), notamment de « Tsuki Castle », « Beach Club », « Port Ashika », et bien d'autres. Tous proposent leur propre environnement et différentes infrastructures. Par ailleurs, d'après les informations partagées par Activision et Infinity Ward, nous pourrons mener des combats dans les souterrains de « Tsuki Castle » et trouver des secrets à « Beach Club ».Notons, d'ailleurs, que cette saison introduira de nombreux changements (Goulag, façon de looter, argent, etc.) ainsi que des nouveautés sur le battle royale