Modern Warfare 2/Warzone 2.0 : La M13B, comment la débloquer ?

Débloquer la M13B sur Modern Warfare 2 et Warzone 2.0

Via la Saison 1, récemment lancée suret, les développeurs de chez Infinity Ward ont ajouté plusieurs nouvelles armes. Parmi elles,. Contrairement au fusil de précision Victus XMR ou à la mitraillette BAS-P , les joueurs et les joueuses devront effectuer certaines actions afin de débloquer. D'ailleurs, nous vous indiquons comment faire dans ce qui suit.Si vous désirez débloquersuret, vous devrez nécessairement vous intéresser au mode DMZ. En effet, ce n'est que dans ce mode de jeu, disponible via le nouveau battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, que vous pourrez récupérer ladite arme.Ainsi, lancez une partie de DMZ. Nous vous recommandons d'y jouer avec un ou des amis, cela sera plus simple. Une fois que vous êtes en jeu, ouvrez tout de suite votre carte. Vous pourrez alors voir un symbole violet, généralement utilisé pour représenter un objet ou une zone radioactive (comme sur l'image ci-dessous), positionné de façon aléatoire sur la map. Vous devez vous y rendre pour éliminer le boss Chimiste (« The Chemist » en anglais), détenantAvant de pénétrer dans la zone radioactive, veillez à avoir un maximum de plaques sur vous, des munitions ainsi qu'un masque à gaz. En effet, comme vous l'aurez compris, vous subirez des dégâts de gaz si vous n'en possédez pas. Néanmoins, sachez qu'en éliminant les ennemis, présents à cet endroit, vous pourrez en récupérer un assez facilement et rapidement. À ce sujet, faites bien attention, ils sont très nombreux.Dès que vous êtes prêts, pénétrez dans la zone radioactive et mettez-vous en quête du boss, dit le Chimiste. Celui-ci est facilement repérable, car il possède une combinaison jaune. Tuez-le et ramassezsur son corps. Désormais, il ne vous reste plus qu'à extraire l'arme et vous aurez alors débloqué, que vous pouvez aussi bien utiliser surque surNotons qu'il existe une solution encore plus rapide. Si l'un de vos amis a déjà récupéré, il vous suffit de lancer une partie avec lui, lui demander à ce qu'il drop l'arme une fois en jeu afin que vous la ramassiez. Dès lors, dirigez-vous vers le point d'extraction.sera alors débloquée.Pour rappel,est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.est disponible en free-to-play sur les mêmes plateformes de jeu.