Modern Warfare 2/Warzone 2.0 : Victus XMR, comment débloquer l'arme ?

Comment débloquer la Victus XMR sur Modern Warfare 2 et Warzone 2.0 ?

Grâce au lancement de la Saison 1 suret, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir de nombreuses nouveautés, notamment le mode Niveau 1/Hardcore, le Pass de combat ou encore diverses armes. Parmi elles, la mitraillette BAS-P , mais aussiD'ailleurs, si vous ne savez pasdanset, nous vous expliquons comment faire dans ce qui suit.Afin desuret, il vous faudra progresser dans le Passe de combat de cette saison. Comme vous pourrez le constater grâce à l'image ci-dessous, ce fusil de précision s'obtient gratuitement. Ainsi, vous n'avez pas besoin de payer pour le récupérer. Il suffit simplement de jouer.Remarquons quese situe dans le secteur « A7 » du Passe de combat. De ce fait, vous devrez vous diriger vers cette zone pour l'obtenir. Notons que cela pourrait vous prendre un certain temps selon la cadence à laquelle vous jouez àou, tout comme la BAS-P, fait partie des armes qui peuvent être récupérées gratuitement durant cette Saison 1. Cela permet, alors, aux joueurs et aux joueuses qui ne payent pas de ne pas se retrouver avec un contenu moins important que les autres. D'ailleurs, une fois débloqué,peut aussi bien être utilisé surque sur le battle royaleCe nouveau système de Passe de combat offre plus plus de liberté aux joueurs. En effet, ces derniers peuvent choisir vers quel secteur se diriger, en fonction des récompenses contenues dans la zone et qui les intéressent. D'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur ce nouveau Passe de combat, nous vous expliquons son fonctionnement Pour rappel,etsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC.