Modern Warfare 2 : BAS-P, comment débloquer l'arme ?

Comment débloquer la BAS-P sur Modern Warfare 2 ?

La Saison 1 deetest maintenant disponible, avec toutes les nouveautés que cela engendre. Parmi elles, mentionnons une nouvelle carte, Shout House, le mode Hardcore (sous le nom de Niveau 1), un Passe de combat dont le système de progression a été totalement revisité, mais aussi trois nouvelles armes dès le lancement, dont la fameuse, une mitraillette qui pourrait se montrer très intéressante sur le champ de bataille.Si vous ne savez pas, nous vous expliquons comment faire.Pour, il suffit de progresser dans le Passe de combat. Rassurez-vous, cette mitraillette s'obtient gratuitement, vous n'avez pas besoin de payer pour la récupérer, fort heureusement. Vous allez pouvoir l'ajouter à votre collection en arrivant dans la zone « A6 ». Selon le chemin que vous choisirez, cela prendra plus ou moins longtemps.Comme vous le voyez, l'arme figure en tant que récompense gratuite, comme toutes les armes du Passe de combat, pour éviter que les joueurs qui ne payent pas se retrouvent avec un contenu moins important et plus restreint que les autres.Avec ce nouveau système de passe de combat, vous serez libre de débloquer les armes plus vite, par exemple, ou d'aller vers l'arme qui vous donne le plus envie, sans être dirigé par les niveaux qui se suivent. D'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur ce nouveau Passe de combat, nous vous expliquons son fonctionnement Une fois l'arme débloquée, vous pourrez y avoir accès aussi bien surque sur, et pourrez monter en niveau lapour débloquer son équipement et la personnaliser.