Le nouveau système de matchmaking de Warzone risque de déséquilibrer les parties

Le matchmaking strict basé sur le talent, souvent décrié par la communauté, s'apprête à évoluer drastiquement. Inspiré par le dernier Black Ops, Warzone va intégrer un système plus ouvert dès la Saison 1. Une nouvelle qui promet de transformer l'expérience des joueurs occasionnels en quête de divertissement pur.
Le sujet du du SBMM est sans doute l'un des plus épineux de l'histoire récente de la franchise Call of Duty
. Pour les joueurs occasionnels, ce système s'apparente parfois à une punition, réussissez une bonne partie, et l'algorithme vous propulse immédiatement dans un lobby rempli de joueurs d'élite, transformant votre session de détente en une épreuve de force épuisante. Cependant, la donne est sur le point de changer. Suivant l'exemple du multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7, Warzone s'apprête à adopter un « open matchmaking » pour ses playlists non classées
.
Vers un matchmaking plus clément pour le grand public
L'objectif est clair, réserver la compétition acharnée aux modes classés et permettre aux playlists standards de retrouver une ambiance plus proche des opus classiques de la saga. Le système actuel, qui ajuste la difficulté en temps réel selon vos performances, cède sa place à une approche qui prend moins en compte le niveau strict des participants. C'est Peter Actipis, directeur du jeu, qui a officialisé la nouvelle lors d'une récente prise de parole.
Ce changement, prévu pour le lancement de la saison le jeudi 4 décembre
, devrait permettre de diversifier les rencontres et de réduire la sensation de devoir « jouer sa vie
» à chaque duel. Si les joueurs ultra-compétitifs y verront peut-être une baisse de challenge, la majorité silencieuse pourra enfin enchaîner quelques parties sans ressortir en nage
.
Nouveaux lieux et ajustements de la méta
Outre le matchmaking, Raven Software revoit sa copie sur le terrain. La carte Resurgence Havens Hollow voit la taille de ses lobbies augmenter, passant de 44 à 52 joueurs en format quatuor. Le point d'intérêt Homestead a été entièrement retravaillé et se nomme désormais The Barn. Selon Peter Actipis, les lignes de vue trop longues qui posaient problème ont été corrigées pour favoriser des combats plus dynamiques et des rotations plus sûres.
La lassitude liée à une méta stagnante est également dans le viseur des développeurs. Le studio s'engage à modifier les équilibrages plus fréquemment
, en se concentrant sur la puissance des accessoires plutôt que sur les statistiques brutes des armes. Il faudra donc s'attendre à devoir modifier vos classes bien plus souvent qu'auparavant.
Des atouts et des modes expérimentaux
Les atouts subissent aussi un lifting stratégique. L'atout Survivant, par exemple, changera du tout au tout et protégera désormais contre les tirs à la tête en un coup
, une modification qui risque de faire grincer des dents les amateurs de fusils de précision. Bien que l'atout Pillard reste un incontournable, ce changement pourrait redéfinir les duels à longue distance
.
Enfin, Raven Software introduira des modes à durée limitée pour tester de nouvelles mécaniques, comme le « Amped BR » qui augmente la santé de base, ou le « High Octane BR » qui permet de commencer avec son équipement et d'accéder aux stations d'achat à tout moment. Et pour les amoureux de Rebirth Island, l'hiver arrive, la Saison 2 promet de couvrir la carte de neige et d'apporter des changements géographiques majeurs
.
Rendez-vous dès le 4 décembre pour découvrir tous ces changements dans Warzone 2.
commentaire (0)