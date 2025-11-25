Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 1 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 1, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Heure de sortie de la saison 1 sur Black Ops 7 et Warzone en France

Multiplayer fans, lock in 🔒 Season 01 is stacked with MP maps and more dropping at launch and throughout the season 🧵



Launch:

🗺️ Fate, Utopia, and Odysseus (new)

🏚️ Standoff (remastered)

🎄 Sleighjacked (holiday variant arriving just before CODMAS)



Mid-Season:

🏯 Yakei:… pic.twitter.com/ORWWxDAid5 — Call of Duty (@CallofDuty) November 24, 2025

Informations sur le contenu de la saison 1 de BO7 et Warzone







sera très prochainement lancée suret sur Warzone. Cette première et nouvelle saison est, pour rappel, prévue pour le début du mois de décembre 2025. D'ailleurs, si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous indiquonsSoulignons, avant tout, quese rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure suret. Selon les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la franchise,À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas le poids de la mise à jour qui apporterani son patch notes. Toutefois, dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.La saison 1 marquera, comme vous le savez probablement déjà, l'arrivée officielle dedans le nouvel opus de la licence,. Ce qui signifie que des changements et améliorations, liés à, sont prévus pour le battle royale. D'ailleurs,se dotera également, à ce moment-là, de la carte Haven's Hollow, pour son mode Résurgence.Du côté du multijoueur de, les équipes en charge ont prévu d'implanter de nouvelles cartes, de nouveaux modes de jeu, mais aussi de nouvelles séries d'éliminations. Le mode Zombies s'offrira une toute nouvelle map, baptisée Astra Malorum, qui abritera un nouvel ennemi et proposera une nouvelle arme miracle. Le contenu end-game des'étoffera également avec de nouveaux événements de monde sur Avalon. Évidemment, de nouvelles armes et de nouveaux packs sont au programme, en plus d'un Passe de combat.Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons préparé un récapitulatif concernant le contenu de, afin que vous soyez prêts pour son lancement.En guise de conclusion, rappelons queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.