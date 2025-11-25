Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 1 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 1, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
La saison 1
sera très prochainement lancée sur Call of Duty: Black Ops 7
et sur Warzone. Cette première et nouvelle saison est, pour rappel, prévue pour le début du mois de décembre 2025. D'ailleurs, si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone, en France
.
Heure de sortie de la saison 1 sur Black Ops 7 et Warzone en France
Soulignons, avant tout, que la saison 1
se rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
. Selon les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la franchise, la saison 1 sera lancée à 18h (heure française), le 4 décembre 2025, sur Black Ops 7 et Warzone
.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas le poids de la mise à jour qui apportera la saison 1
ni son patch notes. Toutefois, dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Informations sur le contenu de la saison 1 de BO7 et Warzone
La saison 1 marquera, comme vous le savez probablement déjà, l'arrivée officielle de Warzone
dans le nouvel opus de la licence, Call of Duty: Black Ops 7
. Ce qui signifie que des changements et améliorations, liés à BO7
, sont prévus pour le battle royale. D'ailleurs, Warzone
se dotera également, à ce moment-là, de la carte Haven's Hollow, pour son mode Résurgence.
Du côté du multijoueur de Black Ops 7
, les équipes en charge ont prévu d'implanter de nouvelles cartes, de nouveaux modes de jeu, mais aussi de nouvelles séries d'éliminations. Le mode Zombies s'offrira une toute nouvelle map, baptisée Astra Malorum, qui abritera un nouvel ennemi et proposera une nouvelle arme miracle. Le contenu end-game de BO7
s'étoffera également avec de nouveaux événements de monde sur Avalon. Évidemment, de nouvelles armes et de nouveaux packs sont au programme, en plus d'un Passe de combat.
Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons préparé un récapitulatif concernant le contenu de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
, afin que vous soyez prêts pour son lancement.
En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.
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