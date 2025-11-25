Black Ops 7/Warzone Saison 1 : Tout le contenu révélé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a, récemment, dévoilé le contenu de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Découvrez un récapitulatif des nouveautés à venir.
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1
est sur le point d'être lancée sur Call of Duty: Black Ops 7
ainsi que sur le battle royale Warzone. Peu de temps avant son arrivée, les équipes en charge des deux titres ont partagé des informations concernant le contenu de cette toute première saison, qui signera l'intégration de Warzone
dans BO7
et qui est prévue pour le 4 décembre prochain.
Comme à l'accoutumée, voici un récapitulatif à propos du contenu de la saison 1, et donc des nouveautés à venir, de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
.
Tous les détails sur le contenu de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
Les nouveautés prévues pour Black Ops 7 avec la saison 1
La saison 1 introduira quatre nouveaux événements de monde sur la carte Avalon de Black Ops 7
, afin d'enrichir le contenu end-game. Les deux premiers, baptisés « Colossus of Avalon » et « Toxic Tyrant », se rendront disponibles dès le début de la saison 1, tandis que deux autres arriveront avec la mi-saison. Par ailleurs, la communauté peut s'attendre à 8 nouveaux « Exotic Skills »
.Pour ce qui est du mode multijoueur de BO7, la saison 1 ajoutera plusieurs nouvelles cartes
. 4 sont prévues pour le lancement de cette toute première saison, et les autres dans les semaines suivantes :
- Utopia - 6v6 (taille : moyenne)
- Fate - 6v6 (taille : petite)
- Odysseus - 6v6 et 2v2 (taille : petite)
- Standoff - 6v6 (taille : moyenne)
- Sleighjacked - 6v6 (taille : petite)
- Yakei - 6v6 et 2v2 (taille : petite)
- Meltdown - 6v6 (taille : moyenne)
Évidemment, la communauté pourra également découvrir de nouveaux modes de jeu sur le multijoueur de Call of Duty: Black Ops 7
, dont certains sont déjà bien connus des joueurs et des joueuses :
- Prop Hunt
- One in the Chamber
- Sharpshooter
- Sticks & Stones
- Dans la fenêtre de lancement
- Gun Game
- Dans la fenêtre de lancement
- Takeover
- Holiday Havoc
- Snowfight
De plus, Activision et Treyarch ont prévu d'ajouter de nouvelles séries d'éliminations
, des capacités pour le système Overlock
, mais aussi de nouveaux équipements et améliorations de combat
.En ce qui concerne le mode Zombies de BO7, la saison 1 introduira la carte Astra Malorum
, qui mettra en scène un tout nouvel ennemi, nommé O.S.C.A.R
., et proposera une nouvelle arme miracle, soit la LGM-1
. Cette toute première saison ajoutera, en outre, de nouveaux modes de jeu sur le Zombies
, dont Standard et Directed - Ashes of the Damned. Divers équipements, comme des mods de munitions et Perk-a-Cola, feront également leur arrivée
.
Les ajouts introduits sur Warzone via la saison 1
Comme dit précédemment, la saison 1 permettra aux équipes d'intégrer Warzone dans Call of Duty: Black Ops 7
. Cela signifie que les armes et les Opérateurs de BO7 seront, entre autres, disponibles dans le battle royale
, qui réinitialisera, à ce moment-là, le niveau de joueur.
De plus, la saison 1 apportera la carte Haven's Hollow sur Warzone, et plus précisément pour le mode Résurgence
. Celle-ci comporte plusieurs POI (comprenez « Points d'intérêt »), c'est-à-dire les suivants :
- Mansion
- Pond
- Train Station
- Barn
- Research Center
- Main Street
- River Boat
- Coal Depot
- Lumbermill
De la même manière, la fameuse map Verdansk profitera de quelques changements
: celle-ci bénéficiera de nouveaux POI, dont Signal Station et Factory.
Armes, packs et événements de la saison 1 sur Black Ops 7 et Warzone
Évidemment, la saison 1 introduira de toutes nouvelles armes, qui permettra aux joueurs et aux joueuses d'étoffer leur arsenal, en plus de nouveaux accessoires
:
- Kogot-7 - SMG
- Accessoire de Prestige : MFS Kogot-8 Akimbo
- Maddox RFB - Fusil d'assaut
- Accessoire de Prestige : 13" MFS Echo-Fire Barrel
- Ballistic Knife - Arme de mêlée
- Sokol 545 - LMG (à la mi-saison)
- Accessoire de Prestige : MFS 48-Dread Burst Mod
- NX Ravager - Arme spéciale (à la mi-saison)
- Accessoire de Prestige : Chargeur Tribolt
- Hawker HX - Fusil de précision (à la mi-saison)
- Accessoire de Prestige : [Secret]
- Sturmwold 45 - SMG (à la mi-saison)
- Accessoire de Prestige : [Secret]
Plusieurs événements sont également prévus pour la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
, soient les suivants :
La saison 1 de BO7 et Warzone marquera, qui plus est, l'arrivée d'un tout nouveau Passe de combat, disposant de sa version BlackCell
- Rally Point
- Naughty & Nice
. Celui-ci proposera de nombreuses récompenses à récupérer. Pour finir, sachez que la boutique se verra étoffée de nouveaux packs/bundles.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale Warzone est free-to-play, c'est-à-dire gratuit. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :
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