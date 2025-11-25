Black Ops 7/Warzone Saison 1 : Tout le contenu révélé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a, récemment, dévoilé le contenu de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Découvrez un récapitulatif des nouveautés à venir.

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Tous les détails sur le contenu de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone

Les nouveautés prévues pour Black Ops 7 avec la saison 1

Utopia - 6v6 (taille : moyenne)

Fate - 6v6 (taille : petite)

Odysseus - 6v6 et 2v2 (taille : petite)

Standoff - 6v6 (taille : moyenne)

Sleighjacked - 6v6 (taille : petite) À la mi-saison

Yakei - 6v6 et 2v2 (taille : petite) À la mi-saison

Meltdown - 6v6 (taille : moyenne)

Prop Hunt

One in the Chamber

Sharpshooter

Sticks & Stones Dans la fenêtre de lancement

Gun Game Dans la fenêtre de lancement

Takeover À la mi-saison

Holiday Havoc À la mi-saison

Snowfight À la mi-saison



Les ajouts introduits sur Warzone via la saison 1

Mansion

Pond

Train Station

Barn

Research Center

Main Street

River Boat

Coal Depot

Lumbermill

Armes, packs et événements de la saison 1 sur Black Ops 7 et Warzone

Kogot-7 - SMG Accessoire de Prestige : MFS Kogot-8 Akimbo

Maddox RFB - Fusil d'assaut Accessoire de Prestige : 13" MFS Echo-Fire Barrel

Ballistic Knife - Arme de mêlée

Sokol 545 - LMG (à la mi-saison) Accessoire de Prestige : MFS 48-Dread Burst Mod

NX Ravager - Arme spéciale (à la mi-saison) Accessoire de Prestige : Chargeur Tribolt

Hawker HX - Fusil de précision (à la mi-saison) Accessoire de Prestige : [Secret]

Sturmwold 45 - SMG (à la mi-saison) Accessoire de Prestige : [Secret]









Rally Point

Naughty & Nice

PC, Xbox One, Xbox Series (Microsoft Store) Édition Cross-Gen Bundle → 52,69 € au lieu de 80 €, soit 34 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 72,99 € au lieu de 110 €, soit 34 % de réduction.

(Microsoft Store) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,est sur le point d'être lancée surainsi que sur le battle royale Warzone. Peu de temps avant son arrivée, les équipes en charge des deux titres ont partagé des informations concernant le contenu de cette toute première saison, qui signera l'intégration dedanset qui est prévue pour le 4 décembre prochain.Comme à l'accoutumée,, afin d'enrichir le contenu end-game. Les deux premiers, baptisés « Colossus of Avalon » et « Toxic Tyrant », se rendront disponibles dès le début de la saison 1, tandis que deux autres arriveront avec la mi-saison. Par ailleurs,. 4 sont prévues pour le lancement de cette toute première saison, et les autres dans les semaines suivantes :Évidemment,, dont certains sont déjà bien connus des joueurs et des joueuses :De plus, Activision et Treyarch ont prévu d'ajouter, mais aussi, qui mettra en scène., et proposera. Cette toute première saison ajoutera, en outre,, dont Standard et Directed - Ashes of the Damned.Comme dit précédemment,. Cela signifie que, qui réinitialisera, à ce moment-là, le niveau de joueur.De plus,. Celle-ci comporte plusieurs POI (comprenez « Points d'intérêt »), c'est-à-dire les suivants :De la même manière,: celle-ci bénéficiera de nouveaux POI, dont Signal Station et Factory.Évidemment,, soient les suivants :. Celui-ci proposera de nombreuses récompenses à récupérer. Pour finir, sachez que la boutique se verra étoffée de nouveaux packs/bundles.Rappelons, en guise de conclusion, queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale Warzone est free-to-play, c'est-à-dire gratuit. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec des réductions sur PC, en plus de cartes PlayStation Store à moindre coût :