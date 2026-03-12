Black Ops Royale : Les développeurs expliquent l'absence de mode solo

Le très attendu mode Black Ops Royale arrive dans Call of Duty Warzone, ravivant l'esprit du célèbre Blackout, premier battle royale de la licence. Toutefois, la communauté a rapidement déchanté en découvrant l'absence de mode solo. Le studio Raven Software s'explique sur ce choix.
L'arrivée de la mise à jour de la Saison 2 Rechargée pour Call of Duty Warzone
et Black Ops 7
marque un tournant majeur pour les amateurs de battle royale. Avec en tête d'affiche l'intégration du mode Black Ops Royale qui ravive la flamme des joueurs nostalgiques de Blackout
, la toute première itération du genre dans la franchise. Cependant, une ombre vient ternir ce tableau idyllique. Les développeurs ont confirmé que cette nouvelle expérience se jouera exclusivement en escouade de quatre joueurs, privant ainsi les loups solitaires de leur mode de jeu favori. Cette décision a immédiatement suscité une vague de mécontentement sur les réseaux sociaux, forçant les équipes de développement à clarifier leur position.
Un choix stratégique assumé par Raven Software
Face à la grogne grandissante de la communauté, le studio Raven Software a pris la parole pour justifier l'absence du mode solo lors du lancement. Selon les développeurs, le retour de cette formule classique nécessite une approche prudente
. L'objectif principal est de concentrer la base de joueurs sur une seule file d'attente afin de garantir des temps de recherche optimaux
et une expérience de jeu fluide.
Étant donné qu'il s'agit d'une expérience totalement nouvelle, et avec les nombreuses directions possibles que nous pourrions prendre, nous avons choisi de lancer un mode unique basé sur la taille d'escouade qui s est avérée la plus populaire dans tous nos autres modes.
Le studio assure néanmoins rester à l'écoute des retours des joueurs
et promet de poursuivre le dialogue pour d'éventuels ajustements futurs. Les amateurs de parties en solitaire devront donc s'armer de patience ou trouver des coéquipiers pour explorer la nouvelle carte Avalon.
Des concessions techniques pour un retour aux sources
Outre la question de la taille des escouades, la communauté s'est également interrogée sur l'utilisation des apparences d'armes dans ce mode inspiré de Blackout. Là encore, Raven Software a dû faire des choix difficiles. L'intégration d'un système complet prenant en charge les cosmétiques demande un temps de développement considérable. L'équipe a préféré concentrer ses efforts sur la stabilité et la fidélité du gameplay d'origine
. Par conséquent, les joueurs ne pourront pas exhiber leurs skins favoris dans un premier temps.
Malgré ces restrictions, Black Ops Royale promet une véritable lettre d'amour aux fans de la première heure
. Contrairement au Warzone moderne, ce mode supprime les classes, le goulag et les stations d'achat. Les joueurs devront fouiller la carte Avalon pour trouver leurs armes et leurs armures
, tout en maîtrisant la chute des balles et l'utilisation des kits. Le retour des combinaisons de vol pour survoler la zone de combat est également confirmé, offrant une verticalité et une mobilité très appréciées.
Enfin, pour ce qui est des autres ajouts de la Saison 2 Rechargée, vous retrouverez le patch notes de Black Ops 7 ici
, et celui concernant Warzone ici
.
commentaires (9)
Voilà encore une superbe mise a jour qui gâche tout mode black ops royale nul a chier on ne peut même plus développé ses camo on ne peut plus utiliser ses propres armes. De plus une carte immense pour 100 joueurs ça aussi c est a chier des 15 mn sans croiser âme qui vive. Remettez nous verdansk en décontracté car je pense sérieusement a arrêter de jouer.br royale j arrête ce mode de merde .
Je regrette que warzone soit supprimé il est bien plus réaliste et la carte est très claire . Dommage il reste résurgence mais c'est pas la même chose 😭
Pourquoi pas un Avalon décontractée avec nos attirails…
100 joueurs sur cette grande carte c’est vraiment n’importe quoi. Il faut laisser Verdansk, que ça soit au choix comme en résurgence
Trop bien le retour d'un mode black out.
Enfin !!
La nostalgie opère.
Avec l'ajout d'un mode solo ça serait le top !!
Fini pour moi ce mode ne me plait pas du tout ... Je regrette l ancien wzrzone... Tres decus...
Activision a dénaturé le BR avec ses classes, j'aimerais bien voir ce que donne ce mode, mais bon le gameplay de Call of est vraiment pas fou ces dernières années
Tellement déçu du mode BO Royal que je pense arrêter de jouer jusqu'à MW4 . Dommage.
Comment tuer un jeu, avalon comme cimetière
Vous avez gâché warzone merci