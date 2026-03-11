Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 2 Rechargée du 11 mars 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 2 Rechargée sur Call of Duty: Black Ops 7.

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Patch notes de la saison 2, MàJ du 11 mars 2026 de Call of Duty: Black Ops 7 Cartes Torque - 6 versus 6 et 2 versus 2.

Cliff Town - 6 versus 6.

Mission: Peak - 20 versus 20.

Grind - 6 versus 6.

Firing Range - 6 versus 6. Armes Voyak KT-3 - Fusil d'assaut.

Swordfish A1 - Fusil de combat. Nouveaux accessoires pour les armes : Echo 12 Backlash Launcher Kit. MXR-17 ANVL Conversion.

Modes (multijoueur) Gauntlet : Montrez ce que vous valez dans le nouveau mode Gauntlet, qui oppose deux équipes de six joueurs dans une série de cinq modes de jeu différents joués les uns après les autres, notamment Domination, Élimination Confirmée, Hardpoint, Match à Mort par équipe et Roulette, un mode à haut risque mais très gratifiant où les joueurs s'affrontent pour le contrôle d'un pistolet Akimbo.

Infected : Affrontez la horde d'infectés ou rejoignez-les et éliminez les survivants restants pour gagner, avec désormais des bonus d'injection mutante dans le mélange... Un joueur est choisi aléatoirement pour commencer en tant qu'infecté après le compte à rebours du match. Son objectif est d'éliminer les survivants restants, ajoutant ainsi chaque Opérateur tombé au combat aux rangs des infectés.

Nouvelle série d'éliminations Lockshot (Score : 650) : Un pistolet intelligent et élégant qui se verrouille sur plusieurs cibles lorsque vous utilisez le mode ADS.

Nouvelle carte pour le mode Zombies Paradox Junction :

Nouvel ennemi : Rad-Hound. Nouvelle arme Miracle : Blundergat & Sundergat. Nouveau GobbleGum : Turncoat.

Nouveautés pour le endgame Nouvelles fonctionnalités : Glitch Fracture : Les escouades qui traquent et éliminent le Strike Boss à l'intérieur des Nightmares Zones révéleront désormais l'emplacement d'une Glitch Fracture, une expérience hors carte qui vous entraînera, vous et votre escouade, dans une section de données C-Link corrompues. Exotic Fabricator : L'Exotic Fabricator est récompensé après avoir vaincu un Strike Boss dans les Nightmares Zones. Utilisez la machine pour améliorer n'importe quelle arme (de loadout ou obtenue sur le terrain) et la transformer en une arme exotique complète. Nightmare Skills : Nova Strike : Les attaques au corps à corps ont une chance de générer un champ électrice qui inflige des dégâts aux ennemis. Phoenix Burst : Lorsque votre santé est faible, déclenchez une explosion qui inflige des dégâts aux ennemis et restaure entièrement votre santé (avec un temps de recharge). Hellwing : En survolant vos ennemis en wingsuit, vous laissez derrière une traînée incendiaire. Chaos Rounds : Les attaques avec des armes peuvent déclencher des effets Photon, Incendiaire, Givre ou Choc. Frost Vortex : Les balles ont une chance de créer une tempête de neige qui attire les ennemis.

Nouveaux événements Altitude Tactics Récompense : Fusil d'assaut Voyak KT-3.

Counter Skies Event Pass Récompenses dans la voie gratuite : Fusil de combat Swordfish A1 et Kit Echot 12 Backlash Launcher.

Ranked Series Event Récompenses : Emblèmes et skins d'arme.

Paradox Junction Event Récompenses : Skins d'arme et GobbleGum.

Global Ajustements pour les armes Fusils à pompe SG-12 - Ajustements Dégâts Echo 12 : Portée maximale des dégâts : La portée passe de 0 - 6.3m à 0 - 5.08m. Portée des dégâts moyens 1 : Les dégâts passent de 30 à 26. La portée passe de 6.4 - 14.2m à 5.09 - 8.9m. Portée des dégâts moyens 2 : La portée passe de 14.3 - 22.9m à 9 - 19m. Portée minimale des dégâts : Les dégâts passent de 20 à 19. La portée passe de 23 - 29.2m à 20 - 25.4m. Ajustements divers pour le SG-12 : Augmentation de la dispersion des plombs ADS de 3,26° à 3,65°. Akita Full Bore-12 : Réduction de la dispersion des plombs ADS en position tactique. Beadline Tactical Pad : Réduction de la dispersion des plombs ADS en position tactique.

Mitrailleuses XM325 : XM325 Titan Wield : Amélioration des dégâts contre les séries d'éliminations.



Vous n'êtes probablement pas sans savoir que. Comme toujours, cette mi-saison ajoute plusieurs nouveautés, notamment de nouvelles armes, de nouvelles cartes ainsi que de nouveaux modes de jeu.Mais, sans plus tarder, voici. Si vous désirez connaître les nouveautés et changements pour le battle royale Warzone, qui se dote également de la saison 2 Rechargée, sachez que nous vous partageons son patch notes dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.