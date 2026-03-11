Warzone : MàJ Saison 2 Rechargée du 11 mars 2026, patch notes et détails

Warzone : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 6, qui a été déployée le 17 septembre 2026, de Warzone.
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Black Ops Royale
- Bienvenue dans Black Ops Royale, la nouvelle évolution de Call of Duty: Warzone. Inspirée de l'univers emblématique de Black Ops, cette version de Warzone propose des équipements, des événements mondiaux et des éléments thématiques que les fans reconnaîtront, allant des technologies futuristes aux dangers du gaz Cradle. Dans ce mode, chaque match met l'accent sur la découverte, l'adaptabilité et la survie. Conçue autour de l'exploration et des moments imprévus, cette expérience met les joueurs au défi de s'adapter tout en cherchant du butin, en améliorant leurs armes et en affrontant de nouvelles menaces à travers la carte. Sans équipement ni chemin tout tracé, la progression se fait pendant le match, récompensant les escouades qui restent en mouvement et prennent des risques.
- Date de lancement : Le 13 mars 2026.
- Configuration : Escouade - 100 joueurs - Carte : Avalon - Match de 20 à 25 minutes.
Gameplay
- Mouvement :
- Wingsuits : Le parachute traditionnel a été remplacé par des wingsuits, permettant aux joueurs de planer rapidement sur des distances considérables.
- Wall Jump : Le saut mural permet aux joueurs de rebondir sur des surfaces verticales, leur donnant ainsi accès à des zones qui seraient autrement difficiles, voire impossible à atteindre pendant le combat.
- Santé et armure :
- Éléments de base :
- Santé maximale de base de 150.
- Régénération passive de la santé lorsque vous n'êtes pas en combat pendant plus de 5 secondes.
- Armure maximale de base de 150 (x3 emplacements).
- Loot :
- Trauma kits : Une amélioration de terrain consommable qui soigne de manière excessive, régénérant la vie perdue et accordant 100 points de santé supplémentaire, pour un total de 250.
- Gilets d'armure : Gilets équipables disponibles en trois niveaux, chacun offrant une meilleure protection contre les dégâts causés aux plaques.
- Niveau 1 : Réduction des dégâts de 25 %.
- Niveau 2 : Réduction des dégâts de 35 %.
- Niveau 3 : Réduction des dégâts de 50 %.
- Redéploiement :
- Jetons de redéploiement : Les joueurs apparaissent avec un seul jeton gratuit au début de chaque match (délai de redéploiement de 45 secondes).
- Tour de redéploiement : La présence de plusieurs coéquipiers dans la zone de capture accélère la progression de la capture. La capture réussie de la tour redéploiera tous les coéquipiers actuellement éliminés.
- Interface :
- Éléments affichés : Boussole, Nom de l'emplacement actuel, Mini-carte, Santé et Armure de l'escouade, Menu d'inventaire rapide, Affichage des armes, Santé, Rareté des armes.
- Inventaire :
- Le menu d'inventaire fournir des informations sur : Plaques d'armure, Équipements tactiques, Armes létales, Séries d'éliminations, Améliorations de terrain, Armes, Munitions et Avantages consommables.
- Armes :
- Rareté des armes : Courante (grise avec 1 accessoire), Peu courante (verte avec 2 accessoires), Rare (bleue avec 3 accessoires), Épique (violette avec 4 accessoires) et Légendaire (orange avec 5 accessoires).
- Kits d'accessoires : Les kits d'accessoires pour armes sont des objets à ramasser qui améliorent l'arme que vous équipez actuellement une fois récupérés.
- Archétypes d'armes : Un archétype d'arme détermine l'identité, le style de jeu et le chemin d'amélioration de l'arme donnée.
- Les archétypes :
- Fusils d'assaut : CQB, Recon, Covert.
- SMG : Burner, Stalker, Mantis.
- Fusils à pompe : Raider, Bug Out, Striker.
- LMG : Lockdown, Patrol, Heavy Metal.
- Fusils de combat : Scout, Widow.
- Fusils de précision : Viper, Redacted.
- Pistolets : CQB, Akimbo, Sentinel.
- Loot & Économie :
- L'argent n'est pas lootale.
- Les stations d'achat ont été supprimés.
- Deux nouveaux types de Supply Boxes :
- Guild Supply Boxes.
- Cradle Supply Boxes.
- Activités :
- Surveillance Drone, Surprise Shipping, Strongbox Crack, Target Uplink Terminal, Relay Antenna, Supply Drops.
- Cradle Breaches :
- Des bombes Cradles commenceront à tomber sur le terrain au fur et à mesure que le match progressera.
- Nouvel ennemi : Mangler.
- Nouvelle fonctionnalité : Mystery Box.
- Perks :
- Awareness, Brawler, Engineer, Iron Lungs, Looter, Medic, Mobility, Outlander, Paranoia, Reinforced, Skulker, Squad Link
- Équipements :
- Létal : Cymbal Monkey, Cluster Grenade, Combat Axe, Frag Grenade, Needle Drone, Psych Grenade, Sticky Grenade, Point Turret.
- Tactique : Grappling Hook, Sensor Dart, EMP Grenade, Flashbang, Smoke, Stim Shot, Concussion.
- Améliorations de terrain :
- Bubble Shield, Deployable Cover, Echo Unit, Boîte de munitions, Système trophy.
- Séries d'éliminations :
- D.A.W.G., Death Machine, War Machine, HKDs, Psych Bomb, Deadeye Drone, Hand Cannon.
- Véhicules :
- ATV, Light Heli, Cargo Truck, Dirt Bike, RHIB, LTV, UTV, TAV.
Nouveautés sur Warzone
Modes
- Extreme Resurgence
- Carte : Haven's Hollow.
- Joueurs : 100.
- Taille : Escouade de 4.
- Dates : Du 13 au 16 mars.
Perks
- Momentum remplace Alterness.
- Berserker remplace Bomb Squad.
- Hunter remplace Tracker.
- Ajustement pour Ghost : Le délai de grâce avant la fin de Ghost a été augmenté à 5 secondes, contre 1,5 seconde auparavant.
Loot et économie
- Advanced UAV, en tant que série d'éliminations, a été ajouté aux stations d'achat. Prix : 40 000 $.
- Specialist : Le prix a été augmenté à 35 000 $.
ArmesNouveautés
Ajustements
- Voyak KT-3 - Fusil d'assaut.
- Swordfish A1 - Fusil de combat.
- Nouveaux accessoires :
- Echo 12 Backlash Launcher Kit.
- MXR-17 ANVL Conversion.
- Fusils d'assaut
- MXR-17
- Dégâts minimum : 36 → 38.
- SMG
- KOGOT-7
- Portée maximum : 0-12,5m → 0-13m.
- Portée moyenne : 12,5-21m → 13-21m.
- RAZOR 9MM
- Portée maximum : 0-12,5m → 0-13m.
- Portée moyenne : 12,5-21m → 13-21m.
- REV-46
- Portée maximum : 0-13m → 0-12m.
- Dégâts moyens : 23 → 21.
- Portée moyenne : 13-22m → 12-20m.
- Portée minimum : >22m → >20m.
- Fusils à pompe
- SG12
- Dispersion des plombs en visée (ADS) augmentée : 3,26° → 3,65°.
- LMG
- MK.78
- Dégâts maximum : 35 → 36.
- XM325
- Correction d'un problème qui faisait que les dégâts étaient inférieurs à ce qui était prévu.
- Fusil de combat
- M8A1
- Conversion Auto Strike : recul augmenté de 20 %.
- Bonus de vitesse des balles de 10 % supprimé.
commentaires (4)
Je préfère verdansk
Vous êtes des charlots activision. Sans le Br décontracte vous allez perdre très gros !
Pas mal de personnes vont stoppé le jeu si le BR décontracté n'est pas remis
Il faudrait remettre le BR décontracté