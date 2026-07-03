Warhammer 40,000: Dawn of War 4 montre du gameplay en multijoueur, avec les Space Marines contre les Orks

KING Art a, récemment, partagé une nouvelle vidéo présentant l'aspect multijoueur de Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Pour célébrer la sortie de la 11ème édition de Warhammer 40,000, le studio de développement KING Art Games a décidé d'offrir un aperçu du mode multijoueur de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 via une vidéo montrant un combat entre les Space Marines et les Orks.

Le multijoueur de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 présenté

Il y a très peu de temps, les développeurs de chez KING Art Games ont, effectivement, publié une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du jeu. Celle-ci, qui est nommée « Rapport de bataille », présente un affrontement en 1 versus 1, et plus précisément entre les Space Marines et les Orks.

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Accompagnée des commentaires de Jen Theysen, le directeur narratif de cet opus, et Elliot Verbiest, qui est « Senior Game Designer », cette nouvelle vidéo de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 nous donne un aperçu approfondi du mode multijoueur. Ainsi, Jen Theysen explique que les Space Marines sont, ici, moins nombreux mais plus forts, tandis que les Orks privilégient la quantité à la qualité.

Les autres factions disponibles sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Si KING Art Games a choisi les Space Marines et les Orks, pour concorder avec la v11 de W40K, les joueurs et les joueuses auront bien accès à d'autres factions sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4. D'après les dernières informations connues, le titre proposera les Nécrons et les Adeptus Mechanicus, en plus des Space Marines et des Orks. Pour chacune d'entre elles, la communauté peut s'attendre à « un ensemble unique de commandants, d'unités, de bâtiments et de mécaniques de jeu qui modifient singulièrement le rythme de la guerre brutale et éternelle de Warhammer 40,000 ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 doit débarquer le 17 septembre 2026 sur PC.