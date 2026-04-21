Warhammer 40,000: Dawn of War 4 dévoile un nouveau trailer centré sur l'Adeptus Mechanicus

King Art Games a, récemment, partagé un nouveau trailer dédié à l'une des factions jouables de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, soit l'Adeptus Mechanicus.

Après avoir révélé un trailer sur les Orks, King Art Games et Deep Silver s'intéressent à une autre faction jouable de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, soit l'Adeptus Mechanicus, qui est le sujet d'une toute nouvelle vidéo.

L'Adeptus Mechanicus de Dawn of War 4 montré en vidéo



En effet, il y a très peu de temps, King Art Games a partagé une toute nouvelle vidéo pour son RTS à venir, Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Ce trailer CGI, qui dure un peu plus de 2 minutes, présente une histoire centrée sur l'une des factions jouables, c'est-à-dire l'Adeptus Mechanicus.



Ainsi, cette vidéo nous montre le Magos Dominus Nulpherus-1, accompagné d'une Technoprête, explorer une tombe de Nécron. Toutefois, celle-ci est loin d'être abandonnée et les forces Nécron se réveillent, à la suite de leur passage. Fort heureusement, les Infiltrateurs Sicariens arrivent en renfort, permettant ainsi à Magos Dominus Nulpherus-1 de quitter les lieux sain et sauf.





Les autres factions jouables de Warhammer 40,000: Dawn of War 4



Évidemment, l'Adeptus Mechanicus ne sera pas la seule faction jouable de Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Comme dit précédemment, le RTS de King Art Games proposera également les Orks. Sans oublier, les Space Marines et les Nécrons. D'ailleurs, il y a fort à parier que les développeurs partagent, à l'avenir, de nouveaux trailers centrés sur ses autres factions jouables de Dawn of War 4.



Sur la page Steam du soft, le studio de développement King Art Games précise ceci à propos des factions de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : « Chaque faction vous donne le contrôle d'un ensemble unique de commandants, d'unités, de bâtiments et de mécaniques de jeu qui modifient singulièrement le rythme de la guerre brutale et éternelle de Warhammer 40,000 ».



Rappelons, en guise de conclusion, queest attendu pour cette année 2026, notamment sur PC, mais ne profite toujours pas de date de sortie précise.