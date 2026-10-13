Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : Les Space Marines seront peu nombreux, mais très puissants

Le directeur créatif de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 s'est, récemment, exprimé à propos de la faction Space Marines, qui sera faible en unités mais coriace.

Attendu avec grande impatience par la communauté, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est encore à quelques semaines de sa sortie, mais se retrouve tout de même régulièrement dans l'actualité vidéoludique. Ainsi, après avoir mentionné la richesse du contenu solo, le directeur créatif de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 a apporté de plus amples informations sur la faction Space Marines.

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Les Space Marines sur Dawn of War 4 auront peu d'unités

C'est via une récente interview avec les journalistes d'IGN que le directeur créatif de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, Jan Theysen, a donné des détails au sujet des Space Marines. Ce dernier a notamment expliqué que les joueurs et les joueuses de Dawn of War 4, qui sélectionneront cette faction, auront peu d'unités sous la main, mais celles-ci se montreront aussi puissantes que coriaces :

Les Space Marines constituent sans aucun doute la faction la plus élite du jeu. Vous contrôlez un nombre relativement restreint d'unités, qui sont certes assez coûteuses, mais aussi très efficaces dans leur domaine. Vous ne voulez surtout pas les perdre. Vous voulez protéger vos hommes et les améliorer [...] Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en début de partie, aucune autre unité ne peut vaincre un Space Marine. Ce sont les gros bras. Mais ils sont peu nombreux. Et c'est là tout le défi : où que vous soyez, vous gagnez, mais vous ne pouvez pas être partout.

Dès lors, les Space Marines de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 respectent le lore de l'univers de Games Workshop. Dans tous les cas, les joueurs et les joueuses devront composer avec cette faction d'élite, qui propose tout de même une faiblesse : son nombre restreint d'unités. Pour autant, la communauté pourra compter sur des personnages (nommés), notamment Cyrus et Jonah Orion pour les Blood Ravens, contre Astoran et Ezrael du côté des Dark Angels.

Des conseils pour les Space Marines en multijoueur sur Dawn of War 4

Dans ce même échange avec IGN, Jan Theysen a donné des conseils quant à la gestion des Space Marines en multijoueur et dans le mode Escarmouche de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 :

En mode Escarmouche et en multijoueur, il est généralement très important de se déployer rapidement pour s'emparer des points de ressources, etc. Mais les Space Marines sont un peu désavantagés, n'est-ce pas ? En effet, comparé aux autres factions, ils ne peuvent pas s'emparer rapidement de tous les points, car ils ne disposent pas d'un nombre suffisant d'unités. Mais dès que vous apercevez une unité ennemie, vous savez que vous pouvez probablement la détruire. Une bonne stratégie serait donc de vous lancer à l'assaut, peut-être d'essayer de reprendre les points ennemis assez rapidement, car ils ne pourront pas vous en chasser facilement par la suite.

Dans l'idée, il est alors principalement question de profiter de la grande robustesse des Space Marines : « Vous êtes relativement difficiles à tuer. Vous pouvez donc en gros résister même à une attaque écrasante pendant un certain temps, et attendre ou occuper tout le monde jusqu'à l'arrivée des renforts ». Tout en gardant à l'esprit que cette faction peut construire « n'importe où sur la carte » et n'a « pas besoin d'unité de construction » : « Ils font tout simplement appel aux bâtiments depuis l'orbite ».

Enjoy seeing the Space Marines in action in last week's CGI? @IGN spoke with Creative Director Jan Theysen to dive deeper into how they play in Warhammer 40,000: Dawn of War IV. https://t.co/4iz8YMe1sc — Dawn of War IV (@PlayDoW4) October 6, 2026

Pour tester la faction Space Marines de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, il va tout de même falloir patienter encore : le RTS de King Art Games doit, pour rappel, sortir le 3 décembre 2026 sur PC.