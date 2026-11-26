King Art Games a, récemment, lancé la démo gratuite Painter de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 sur Steam, pour les joueurs impatients de customiser leurs armées.

Les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir Warhammer 40,000: Dawn of War 4 au début du mois de décembre 2026, ou avec quelques jours d'avance grâce à l'accès anticipé. En attendant le lancement de ce nouvel opus, la communauté peut déjà personnaliser ses unités via la démo gratuite « Painter » de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, qui vient d'arriver sur Steam.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 propose la démo « Painter »

En effet, dès aujourd'hui, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent profiter de la démo gratuite « Painter » de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 sur la plateforme de Valve, Steam. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une démo dédiée à l'outil de personnalisation du titre de King Art Games, qui est décrit comme le plus puissant de toute l'histoire de la franchise.

Incluant l'outil de personnalisation le plus puissant jamais vu dans l'histoire de Dawn of War, la démo « Painter » vous permet d'expérimenter avec des unités issues des quatre factions. Que vous souhaitiez reprendre les schémas de couleurs de votre faction favorite ou apporter une touche totalement inédite sur le champ de bataille, cet outil vous offre tout le nécessaire pour personnaliser votre armée à votre image.

Ainsi, la communauté peut d'ores et déjà personnaliser ses armées, et ce, pour les quatre factions jouables (les Orks, les Nécrons, les Adeptus Mechanicus et les Space Marines). D'ailleurs, les développeurs ont précisé que les joueurs et les joueuses ont une grande liberté, grâce au mode avancé : ces derniers peuvent personnaliser individuellement chaque pièce d'armure et d'équipement en ajustant différents paramètres (couleurs, matériaux, décalcomanies, effets d'usure, etc.). Des dizaines de modèles officiels sont également disponibles, afin d'offrir un point de départ et une customisation plus rapide des unités.

Les créations de la démo « Painter » de Dawn of War 4 seront transférées à la sortie

King Art Games et Deep Silver ont annoncé une autre bonne nouvelle à ce sujet : les joueurs et les joueuses ont la possibilité de sauvegarder leurs créations effectuées sur la démo « Painter » afin de les transférer directement sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4, à sa sortie. Il est également possible de les partager à des amis via un code. Cela permettra, dans tous les cas, de plonger encore plus rapidement dans la bataille, et ce, aux côtés de ses propres armées, lors du lancement de Dawn of War 4.

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 sort le 3 décembre 2026 sur PC, mais sera accessible dès le 30 novembre pour tous ceux qui bénéficient de l'accès anticipé. Sachez, par ailleurs, que notre partenaire Instant Gaming vous propose Dawn of War 4 à moindre coût sur PC, et ce, selon plusieurs éditions :