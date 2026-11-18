Joe Brammer, le franc PDG du studio Bulkhead, derrière WARDOGS, a poussé un violent coup de gueule en direct. Agacé par les critiques d'un créateur de contenu, il a dénoncé l'hypocrisie des influenceurs tout en adressant un tacle non dissimulé au géant Electronic Arts.

Lors d'une récente diffusion en direct, Joe Brammer, le PDG de Bulkhead Studios, l'équipe responsable du jeu de tir à succès WARDOGS, a décidé de régler ses comptes. Prenant le temps d'analyser une vidéo très critique publiée par un créateur de contenu nommé EclipseFPS, le dirigeant n'a pas mâché ses mots. L'influenceur qualifiait le studio de totalement déconnecté de la réalité, une attaque que Brammer n'a pas du tout appréciée, alternant entre accords ponctuels sur certains défauts du jeu et insultes pures et simples face aux opinions du vidéaste.

Un tacle frontal à Electronic Arts

Le cœur du problème, selon le PDG, réside dans ce qu'il appelle la boucle des créateurs de contenu. Il dénonce une méthode bien rodée consistant à utiliser des titres accrocheurs et des vidéos à charge pour attirer les spectateurs. Une fois qu'une mise à jour est déployée, ces mêmes créateurs couvrent le jeu d'éloges, avant de recommencer leur cycle de critiques virulentes.

C'est au cours de cette explication que Joe Brammer a lâché une comparaison cinglante, visant directement le géant Electronic Arts, éditeur de la franchise Battlefield, l'un de ses concurrents. Refusant de se plier aux exigences habituelles du marketing d'influence, il a déclaré :

L'écosystème tourne en rond. Vous faites votre contenu, les gens l'achètent, vous faites un titre racoleur, ils cliquent, regardent votre vidéo, on sort une mise à jour, vous revenez et dites que c'est génial, et ça recommence. Tout ça parce que nous ne sommes pas Electronic Arts et que nous refusons de vous brosser dans le sens du poil au lancement pour que vous disiez à quel point ce sera différent.

Il a ensuite ajouté que les créateurs de contenu pouvaient s'en prendre à lui personnellement, mais qu'ils devaient impérativement laisser son équipe de développement en dehors de tout cela. Une manière de protéger ses employés face à la toxicité ambiante.













Une transparence assumée et sans compromis

Cette sortie médiatique n'est pas une surprise pour ceux qui suivent le parcours de Joe Brammer. Depuis les premiers jours de WARDOGS, il s'est toujours montré hostile face aux tactiques de certains influenceurs. Lors de la dernière édition de la gamescom, il avait déjà anticipé les critiques sur la baisse du nombre de joueurs ou l'augmentation du prix à la fin de l'accès anticipé. Sa philosophie est qu'il est tout simplement impossible de plaire à tout le monde dans cette industrie.

Nous n'essayons pas de le faire. Nous disons même aux gens de ne pas acheter le jeu ou de se faire rembourser, c'est notre message. Nous savons pour qui nous le créons, les gens qui l'aiment savent qui ils sont. Nous n'allons pas changer notre vision parce qu'une personne ou un groupe ne l'aime pas.

De plus, il a récemment annoncé sur les réseaux sociaux que toute son équipe prendrait l'intégralité du mois de décembre en congé pour s'éloigner des bureaux. Il a d'ailleurs conseillé à ses joueurs d'aller profiter de la sortie de Grand Theft Auto 6. Une communication atypique qui, pour de nombreux passionnés, apporte un vent de fraîcheur salutaire dans un milieu souvent jugé trop aseptisé.