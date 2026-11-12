WARDOGS lance sa saison 3, découvrez le patch notes

Disponible depuis le mois de septembre, Battlefield 6 a très vite connu le succès, réunissant des millions de joueurs. La saison 2 n'a pas su tenir son rang, à cause notamment d'un souci d'équilibrage, mais les développeurs comptent bien changer les choses avec la saison 3, désormais disponible pour toutes et tous. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le patch notes ci-dessous.
À lire également
Le créateur de WARDOGS conseille aux joueurs « de jouer à GTA 6 et d'aller se faire voir », parce que l'équipe a besoin de faire une pause
Après le lancement réussi de WARDOGS en accès anticipé, le studio Bulkhead annonce une décision radicale. Toute l'équipe prendra un mois de congé en décembre pour décompr…
Notes de mise à jour de la Saison 03
Nouvelle carte : SABATULO
- Sabatulo est la première carte urbaine de WARDOGS, remplie de rues étroites, de gratte-ciels imposants et de nombreuses destructions, ainsi que de lieux clés tels qu'un hôpital central, une piscine, une centrale électrique et la digue de la rivière.
- Sabatulo se concentre sur un mélange de fusillades urbaines, de combats rapprochés et de verticalité.
- Combattez de pièce en pièce, de rue en rue, ou prenez les points hauts pour surveiller la ville.
Nouveau mode de jeu : Mode Limité
- Les objets achetables chez les marchands sont limités à ce qui est typiquement disponible au début ou au milieu de la saison.
- Par exemple, dans le Mode Limité, il n'y a :
- Pas de munitions à pointe creuse (HP) ou perforantes (AP).
- Pas d'armure de niveau 3 ou de niveau 4.
- Pas de véhicules d'attaque.
- Pas de CIWS, de Stingray, de nid de mitrailleuse ou de foreuse.
- Pas de mines antichars.
- Ce mode de « petite guerre en extérieur » est conçu pour les joueurs qui veulent un environnement avec moins d'objets puissants de fin de partie.
- Il est idéal pour les joueurs qui veulent des affrontements plus équitables et pour les joueurs qui rejoignent la partie plus tard dans une saison.
- Toute la progression et l'argent gagnés sont également transférés vers les autres modes.
Nouveaux déblocages multi-voies
- Certains objets partagés peuvent désormais être débloqués à partir de plusieurs voies de rôles, de sorte que vous pouvez les gagner en jouant au rôle que vous aimez.
- Par exemple, les armures, les sacs à dos, les gilets tactiques et les parachutes peuvent désormais être débloqués à partir de chaque voie de rôle.
- Les types de munitions ont été répartis entre les voies de rôles en fonction de l'endroit où les armes qui les utilisent se débloquent.
- Cela signifie que passer d'un rôle à l'autre pour speedrun les niveaux WARDOG n'est plus le moyen le plus rapide de débloquer des objets partagés.
- Il s'agit d'une solution temporaire jusqu'à ce que nous introduisions le système de progression basé sur le renseignement l'année prochaine.
- Chaque rôle obtient l'accès à certains objets adjacents au rôle un peu plus tôt que les autres rôles, pour aider à renforcer l'identité de ce rôle. Par exemple :
- L'Assaut obtient son armure avant tout autre rôle.
- Le Médecin obtient son gilet tactique avant tout autre rôle.
- Le Soutien obtient ses sacs à dos avant tout autre rôle.
- L'Éclaireur obtient ses munitions AP avant tout autre rôle.
Nouveau mécanisme de rattrapage et réductions prolongées des marchands
- Vous avez peur de prendre un retard considérable ? Ou vous voulez jouer à GTA VI et revenir sur WARDOGS ? Nous assurons vos arrières.
- Au fil de la saison, un bonus de rattrapage d'XP et une réduction prolongée chez les marchands s'activeront semaine après semaine pour les joueurs de bas niveau, augmentant tout au long de la saison, par rôle.
- Cela donne aux joueurs disposant de moins de temps une chance d'accéder aux objets de milieu de partie au sein de chaque rôle avant la fin de la saison, ainsi qu'aux contres clés contre les objets puissants de fin de partie.
Cadence saisonnière et vitesse de progression plus lentes
- La durée de la saison a été augmentée à environ 3 mois, donnant à plus de joueurs le temps de progresser et de jouer avec leurs objets débloqués.
- Cela nous donne également, en tant que développeurs, plus de temps pour préparer et peaufiner les saisons futures.
- La vitesse de progression globale a également été ralentie pour le lancement de la Saison 3, rétablissant le parcours que de nombreux joueurs appréciaient auparavant.
- Remarque : WARDOGS encourage et récompense le travail d'équipe, et les joueurs qui se distinguent débloqueront des objets plus rapidement que ceux qui ne le font pas.
- Les joueurs sont également beaucoup meilleurs au jeu qu'au lancement.
- Nous prévoyons qu'un très faible pourcentage de joueurs qui optimisent leur progression débloqueront de meilleurs objets et véhicules dès le premier week-end du lancement de la Saison 3.
- Débloquez, partagez et utilisez des contres de début de partie et le travail d'équipe pour les battre, ou restez sur les serveurs pour nouveaux joueurs et les serveurs Limités pour les éviter.
DLC MOUSTACHE MOUVEMBER
Faites pousser une moustache pour la bonne cause !
- En novembre, WARDOGS s'associe à Movember pour collecter des fonds pour la santé des hommes.
- Procurez-vous le DLC Tactical 'Stache, faites pousser votre moustache en jouant et montrez à vos coéquipiers que vous les soutenez, sur le champ de bataille comme en dehors.
- 100 % des bénéfices de ce DLC sont reversés à Movember.
- Plus vous jouez tout au long du mois de novembre, plus votre moustache pousse.
- D'un léger duvet suspect sur la lèvre supérieure à une magnifique moustache digne de mener votre escouade au combat, il s'agit de s'investir pour une bonne cause.
- Vous recevrez :
- Moustache tactique Movember 2026 : Un cosmétique de moustache exclusif en jeu qui pousse au fur et à mesure que vous jouez, équipable tout au long du mois de novembre.*
- Badge de tableau d'affichage Movember 2026 : Un insigne d'honneur permanent pour montrer votre soutien à la santé des hommes toute l'année.
- *Remarque : Le cosmétique de la moustache tactique ne peut être équipé que pendant le mois de novembre, mais votre badge de tableau d'affichage Movember 2026 peut être équipé de façon permanente.
CAMOS MARCHÉ DE L'OR
Nouveaux camos Marché de l'or pour la Saison 3 :
- Défibrillateur Noir & Or (Durée limitée)
- MAAWS Désert Bicolore
- Arc à poulies Bois Numérique
- M1911 Pépite de chocolat
- FAL Pépite de chocolat
- Remarque : Le camo Littlebird Noir & Or est reporté de 2 semaines depuis la Saison 2 pour tenir compte de la durée raccourcie de la saison.
ARMES ET ÉQUIPEMENT
Télémètre infrarouge
- Suppression du télémètre infrarouge chez le marchand.
- Nous en avons récemment discuté dans l'Épisode 1 de The Hotzone, le podcast officiel de WARDOGS.
- Nous ne sommes pas satisfaits de la fréquence à laquelle il est utilisé dans presque chaque match, et le nerf de la batterie de la Saison 2 n'a pas freiné sa puissance.
- Nous retirons cet objet jusqu'à ce que nous soyons satisfaits d'une refonte.
Dégâts aux os des fusils d'assaut et mitrailleuses (LMG)
- Les dégâts au torse des fusils d'assaut reviennent aux valeurs de la Saison 1, et les dégâts au torse des LMG correspondent désormais à ceux des fusils d'assaut.
- Tous deux infligent plus de dégâts au torse que dans la mise à jour de la Saison 2 :
- Torse supérieur : +13 %
- Torse moyen : +3 %
- Torse inférieur : +3 %
- Cela s'applique à toutes les cibles, avec ou sans armure.
- L'armure réduit toujours les dégâts du même pourcentage qu'avant.
Maniement du TCX-SPR
- Recul réduit.
- Le TCX-SPR grimpe moins en mode entièrement automatique, vous permettant de maintenir vos rafales sur la cible plus longtemps.
- Moins de dérive latérale pendant les tirs en rafale, ce qui rend le recul plus facile à maîtriser vers le bas.
Buffs de dégâts des DMR
- Les dégâts des DMR ont été ajustés. Certaines valeurs ont été augmentées, se situant entre la Saison 1 et la Saison 2 :
- Corps : chaque DMR tue désormais un joueur sans armure en 2 tirs (au lieu de 3).
- Armure : le SVD, le BMR-308 et le M14 nécessitent désormais 1 à 2 tirs au corps de moins à chaque niveau d'armure. Le SKS nécessite 1 tir de moins contre l'armure de niveau 2 et de niveau 4.
- Tête : chaque DMR tue désormais un joueur sans casque en 1 tir à la tête (au lieu de 2). Le SVD, le BMR-308 et le M14 tuent désormais à travers un casque de niveau 3 en 2 tirs à la tête (au lieu de 3).
- Cou : les dégâts ont été augmentés, mais il faut toujours 2 tirs pour tuer.
- Bras et jambes : aucun changement.
- Nous avons apporté ces modifications aux dégâts des DMR car nous pensons que les modifications de dégâts de la Saison 2 étaient excessives lorsqu'elles ont été faites en tandem avec les modifications de recul.
Arc à poulies
- Vitesse des flèches augmentée de 50 %.
- Les flèches atteignent désormais les cibles plus rapidement, et vous avez moins besoin d'anticiper le mouvement des cibles mobiles.
Cocktail Molotov
- Le cocktail Molotov était rarement débloqué et était moins utilisé que ses homologues la saison dernière.
- Ces changements devraient encourager davantage d'expérimentation avec celui-ci.
- Être pris dans le feu d'un cocktail Molotov vous enflamme désormais, infligeant des dégâts et vous forçant à lâcher l'objet que vous tenez.
- Moins cher à débloquer : 25 k$ → 12,5 k$.
- Dégâts du cocktail Molotov réduits contre les véhicules blindés et les armures lourdes, car il était trop performant dans ce domaine.
Parachute de base
- Le parachute de base est désormais un parachute d'urgence, idéal pour s'éjecter des hélicoptères.
- Il n'est pas fait pour sauter des tours.
- Il met plus de temps à s'ouvrir, et vous ne pouvez pas l'ouvrir à moins d'environ 20 m du sol.
- Il est efficace au-dessus d'environ 100 m (toujours survivable au-dessus de 60 m si vous réagissez assez vite).
- Prix augmenté : 500 $ → 1 250 $.
Parachute sportif
- Le parachute sportif tourne, plane et pique désormais beaucoup plus rapidement, avec un évasement plus fort et plus long.
- Il descend un peu plus vite, alors dirigez-le ou utilisez l'évasement pour rester en l'air.
- Conçu pour les sauts BASE, et efficace au-dessus d'environ 60 m (toujours survivable au-dessus de 40 m si vous réagissez assez vite).
- Prix augmenté : 700 $ → 2 250 $.
Modifications supplémentaires des parachutes
- Les passagers d'hélicoptère voient désormais leur hauteur par rapport au sol, au-dessus de la minicarte.
- Vérifiez-la par rapport à la hauteur efficace de votre parachute sur l'infobulle de l'objet avant de sauter.
- Nouvelle récompense pour avoir parachuté dans une FOB ennemie.
- Choisissez le bon parachute pour le saut. Un parachute de base en haut d'une tour est une façon coûteuse de mourir.
Pied-de-biche (Halligan Bar)
- Les caisses de ravitaillement ennemies peuvent désormais être forcées à l'aide d'un pied-de-biche, faisant tomber un objet aléatoire au sol.
Poids des objets corrigés
- Chargeur 20 cartouches AMP-9 : 1 kg → 0,3 kg
- Engin explosif improvisé : 1,5 kg → 2,7 kg
- Déclencheur d'engin explosif improvisé : 1,5 kg → 0,2 kg
VÉHICULES
Maniement des véhicules
- Les véhicules à roues roulent désormais en descente lorsque vous relâchez l'accélérateur.
- Traction légèrement améliorée sur l'Ural et le Humvee, de sorte que les roues arrière glissent moins.
- L'Ural, le Kodiak, le Humvee, le buggy des dunes et le Wolf-110 perdent un peu d'adhérence lorsqu'ils sont poussés au-delà de la vitesse maximale qu'ils peuvent atteindre sous accélération normale (par exemple, en descente).
- L'Ural ne peut plus atteindre de vitesses injustes en roulant en marche arrière dans une pente. Il ne roule plus en marche arrière plus vite qu'il ne peut avancer.
Vitesse de marche arrière des véhicules
- Les véhicules à roues reculent plus vite, ce qui vous permet de vous sortir plus rapidement des situations délicates, en particulier au combat.
- Bobcat : 16 → ~25 km/h
- Kodiak : 33 → ~57 km/h
- Humvee : 35 → ~57 km/h
- Buggy des dunes : 43 → ~50 km/h
- Ural : 15 → 27 km/h
- Wolf-110 : 27 → ~40 km/h
Mitrailleuses montées sur véhicules
- Multiplicateurs de dégâts des mitrailleuses augmentés contre l'infanterie, les plaçant entre les niveaux de la Saison 1 et de la Saison 2 après que la Saison 2 les a plus affaiblies que nous ne le voulions.
- Moins de moments de type "éponge à balles", et les nouveaux pilotes ont plus de facilité à en tirer de la valeur :
- Tête : +50 %
- Cou : +78 %
- Torse supérieur : +64 %
- Torse moyen : +55 %
- Torse inférieur : +50 %
- Bassin, bras, jambes : +56 %
Roquettes d'hélicoptère
- AH-6R Littlebird [Roquettes] :
- Les pods de roquettes tirent désormais leurs propres roquettes de 70 mm au lieu de partager les roquettes de 122 mm du Havoc.
- Les dégâts sont inchangés : les roquettes de 70 mm inflangent les mêmes dégâts aux véhicules et à l'infanterie que les roquettes de l'AH-6R Littlebird avant cette mise à jour.
- Les roquettes de 70 mm ont désormais une instabilité de poussée et vacillent en vol.
- Ces petits changements rendent l'AH-6R Littlebird [Roquettes] légèrement moins efficace contre l'infanterie, tout en le laissant inchangé contre les véhicules et les FOB, qui sont ses cibles désignées.
Réduction des dégâts du cockpit des Littlebird MH-6, AH-6R et AH-6M
- Protection contre les dégâts accrue pour le pilote et le copilote dans les Littlebird MH-6, AH-6R et AH-6M, la plaçant entre les niveaux de la Saison 1 et de la Saison 2 et les rendant légèrement plus résistants aux ballistics.
- Les pilotes et copilotes étaient éjectés de leurs sièges beaucoup plus souvent que le Littlebird lui-même n'était détruit, ce qui permet donc aux occupants du cockpit de survivre à quelques coups supplémentaires.
Nettoyage des vitres
- Le matériau des vitres de tous les véhicules en vue à la première personne a été modifié dans la Saison 2 pour prendre en charge la pluie.
- Cela a provoqué une traînée involontaire et un problème de visibilité pour les utilisateurs de véhicules en vue à la première personne, c'est pourquoi cela n'a pas été inclus dans les notes de mise à jour de la Saison 2.
- L'équipe de nettoyage des vitres de BULKHEAD a été déployée avec succès et les vitres de tous les véhicules ont été soigneusement nettoyées pour la Saison 3.
Vanguard CIWS / Munitions 20x102 mm
- Les munitions 20x102 mm endommagent désormais chaque section de véhicule une fois par tir, au lieu de la frapper plusieurs fois lors de leur passage.
- Les dégâts ont été réajustés sur tous les véhicules pour correspondre à l'intention initiale.
- Chaque véhicule subit désormais des dégâts identiques ou légèrement inférieurs à ceux d'avant, pour s'adapter au changement ci-dessus :
- Havoc : à peu près les mêmes dégâts que dans la Saison 2.
- Z20 Lakota : à peu près les mêmes dégâts que dans la Saison 2.
- Littlebirds MH-6, AH-6R et AH-6M : légèrement moins de dégâts.
- L'angle de visée maximal de l'emplacement anti-aérien passe de 65° à 60°, ce qui augmente l'angle mort au-dessus.
Chars d'assaut
- Les chars sont désormais plus résistants aux grenades.
- Une seule grenade pouvait détruire le moteur d'un char, ce qui faisait faire aux grenades le travail que les lance-roquettes sont censés faire.
- Les chars sont désormais plus redoutables face à quelques petits explosifs.
Destruction des haies et des murs
- Les haies de buissons peuvent désormais être aplaties par les véhicules (à l'exception du Bobcat).
- Les murs en pierre peuvent désormais être détruits par les chars et l'artillerie.
Caisses et palettes de ravitaillement
- Les caisses de ravitaillement ne peuvent plus être déployées à l'intérieur des zones de sécurité, tout comme les palettes de ravitaillement.
- Elles bloquaient les apparitions de véhicules au QG, gênaient les véhicules et, dans certains cas, empêchaient les pilotes d'atterrir en toute sécurité.
- Réduction de la hauteur à partir de laquelle les caisses et palettes de ravitaillement peuvent être larguées sans se casser :
- Caisses de ravitaillement : ~60 m → ~35 m
- Caisses de ravitaillement blindées : ~80 m → ~35 m
- Palettes de ravitaillement : ~90 m → ~40 m
- Les caisses blindées ne survivent plus à des chutes plus élevées que les caisses standard.
- Elles sont toujours résistantes aux balles et aux explosions.
- Les caisses et les palettes se cassent toujours si elles touchent le sol ou un objet trop violemment.
- Votre vitesse compte tout autant que votre hauteur, donc larguer depuis un hélicoptère en mouvement rend l'atterrissage plus difficile.
- Vous pouvez toujours déployer en toute sécurité jusqu'à environ 80 km/h à ces hauteurs environnantes.
- Les infobulles des objets affichent désormais les nouvelles hauteurs de largage.
Ajustements du prix des véhicules
- Wolf-110 [M2 Browning] : 7 800 $ → 6 800 $
- Kodiak [M249] : 6 750 $ → 6 250 $
- AH-6M Littlebird [Mitrailleuses] : 12 000 $ → 10 480 $
- Havoc : 28 000 $ → 26 000 $
- Le Wolf-110 n'était pas assez performant en tant que menace en raison de l'exposition de son conducteur et de ses passagers, ce qui le rendait trop cher par rapport à ses alternatives.
- Le Kodiak a également été revu à la baisse en même temps, facilitant ses marges bénéficiaires lors du long grind vers un char.
- Le Littlebird et le Havoc disposent désormais de récompenses supplémentaires pour inciter aux combats aériens (détruire un véhicule avec son propre véhicule dans un rayon de 1 000 m d'une zone de contrôle rapporte désormais la pleine récompense de zone de contrôle) et récompenser les pilotes compétents (séries d'éliminations en véhicule aérien lors de l'élimination de joueurs ennemis), mais le coût initial dissuadait encore de nombreux pilotes.
- Ces changements rendent chaque mauvaise vie en véhicule d'attaque un peu plus gérable.
PROGRESSION ET ÉCONOMIE
XP requise par niveau augmentée
- L'XP requise pour chaque niveau a été augmentée.
- La vitesse de progression globale a été ralentie pour le lancement de la Saison 3 et est plus alignée sur les vitesses de la Saison 1, rétablissant le parcours que de nombreux joueurs appréciaient auparavant.
Déblocages d'objets (déblocages multi-voies)
- Certains objets partagés peuvent désormais être débloqués à partir de plusieurs voies de rôles, de sorte que vous pouvez les gagner en jouant au rôle que vous aimez.
- L'armure, les sacs à dos, les gilets tactiques et les parachutes peuvent désormais être débloqués à partir de chaque voie de rôle.
- Passer par plusieurs rôles pour speedrun les niveaux WARDOG n'est plus le moyen le plus rapide de débloquer des objets partagés.
- Le C4 a été déplacé un peu plus loin dans la voie d'Assaut pour faire de la place pour les objets multi-voies, et le Molotov a été déplacé plus tôt avec ses améliorations.
- C4 : Niveau 4 → Niveau 5
- Molotov : Niveau 13 → Niveau 8
- Les types de munitions ont été déplacés plus loin dans la voie WARDOG et répartis entre les voies de rôles en fonction de l'endroit où les armes qui les utilisent se débloquent.
- Les chars ont été déplacés plus loin et réajoutés à la voie WARDOG.
- Niveau 20-35 → Conducteur Niveau 35-50
- Niveau 145 → 200 WARDOG
- Le grand marteau a été déplacé plus loin dans la voie de Soutien.
- Niveau 8 → Niveau 14
- Le grand marteau était un pic de puissance notable pour les bâtisseurs et il arrivait trop tôt.
- Jusqu'à ce que nous refondions le système de déblocage de construction, nous avons décidé de repousser légèrement le grand marteau pour rendre la mise en place de mégabases un peu plus difficile très tôt dans la saison.
- Le Verba a été déplacé plus tôt dans la voie de Soutien.
- Niveau 14 → Niveau 8
- En déplaçant le grand marteau, nous avions retardé les options anti-aériennes pour faire face à l'AH-6M [Mitrailleuses] au moment où il entre en service ; cela redonne cette option aux joueurs de Soutien.
- L'AMR 50 a été déplacé plus loin dans la voie d'Éclaireur.
- Niveau 35 → Niveau 41
Réduction de marchand pour la faction perdante
- La réduction de marchand pour la faction perdante est désormais basée sur son retard par rapport à la faction en première place, au lieu de la faction située juste un rang au-dessus d'elle.
- Cela devrait encourager les joueurs de la faction en troisième position à acheter plus de puissance de feu et à rivaliser avec les deux autres factions.
Récompenses en argent
- Doublement de l'argent pour la destruction d'emplacements d'armes constructibles ennemis :
- Mortier L81, Talon 9K-SAM, nid de mitrailleuse, Stingray : 650 $ → 1 300 $
- Vanguard CIWS : 1 200 $ → 2 400 $
- Réintroduction des récompenses de séries d'éliminations en véhicule aérien lors de l'élimination de joueurs ennemis.
- Détruire un véhicule avec son propre véhicule dans un rayon de 1 000 m d'une zone de contrôle rapporte désormais la pleine récompense de zone de contrôle.
- Les palettes déployées en dehors d'une FOB amie rapportent des récompenses réduites.
- Déployer une caisse de moindre valeur rapporte une récompense plus faible, proportionnelle au prix des objets qu'elle contient, pour décourager le spam de largage de caisses à des fins lucratives.
- Réduction de la récompense d'élimination de cible repérée sur les cibles de grande valeur :
- Argent :
- Littlebird AH-6M [Mitrailleuses] / Littlebird AH-6R [Roquettes] : 1 000 $ → 850 $
- Z20 Lakota [Mitrailleuses] : 1 400 $ → 1 200 $
- L2A6 : 3 300 $ → 3 000 $
- T-72B3 : 2 400 $ → 2 000 $
- Aimant de zone de chaud : 1 650 $ → 1 500 $
- XP :
- Joueur : 150 XP → 125 XP
- FOB : 250 XP → 200 XP
- Aimant de zone de chaud : 225 XP → 200 XP
- Véhicules d'apparition : 500 XP → 400 XP
- Nouvelle rétroaction de récompense pour le dépôt de carburant dans une FOB qui active une foreuse, afin d'encourager des chaînes d'approvisionnement variées.
- Nouvelle récompense pour le parachutage dans une FOB ennemie afin de compenser le prix accru des parachutes.
SUCCÈS STEAM
- Ajout des succès "Il est derrière toi", "Vol de voiture" et "Machine à sous".
ÉVÉNEMENTS DE LA CHRONOLOGIE DE REPLAY STEAM
- Nous avons ajouté des événements de chronologie à vos enregistrements Steam, chacun avec sa propre icône unique, pour faciliter la recherche, la capture et le partage de clips avec vos amis.
- Pour l'instant, cela couvre les éliminations, les réanimations et les abandons, mais nous l'élargirons avec d'autres événements à l'avenir.
MARCHAND DE PARIS (WAGER VENDOR)
- Le marchand de paris a été supprimé.
- Les tests initiaux avant sa sortie dans la Saison 2 ont révélé trop d'exploits potentiels dans sa conception originale.
- Nous avons ensuite testé une refonte qui a réduit son potentiel de gain, ce qui a par conséquent affaibli le rôle à hauts risques et hauts gains qu'il était censé remplir.
- Pour cette raison, le marchand de paris retourne en développement pendant que nous construisons les systèmes dont il a besoin pour remplir ce rôle tel qu'initialement prévu.
AMÉNAGEMENT DE SERVEUR ET CHANGEMENT D'ÉQUIPE
- Pendant la phase de peuplement, quelques véhicules non armés apparaissent désormais gratuitement pour chaque équipe, et tous les véhicules sont effacés lorsque le match commence.
- La pénalité de changement d'équipe, qui occulte les informations de la carte tactique jusqu'à ce que vous entriez dans la zone de contrôle, ne s'applique désormais que si vous vous êtes déjà connecté au serveur alors que le match en cours était en cours.
FONCTIONNALITÉS DES SERVEURS COMMUNAUTAIRES
- Ajout d'un petit bonus d'argent pour le jeu sur les serveurs communautaires, afin d'encourager les joueurs à rejoindre, mettre en favoris, rencontrer et se faire des amis sur les serveurs gérés par la communauté.
- Les administrateurs de serveurs peuvent désormais créer et personnaliser une fenêtre contextuelle de "Règles du serveur" affichée aux joueurs lorsqu'ils rejoignent des serveurs gérés par la communauté.
INTERFACE UTILISATEUR ET CONFORT DE JEU
Interface principale (Front End)
- Nouvelle vidéo d'arrière-plan du menu principal sur le thème de la Saison 3.
- L'écran Collection dispose désormais d'une catégorie Joueur pour les émotes, les figurines à tête oscillante et les badges, avec de nouvelles icônes d'émotes et de badges ainsi que des groupes de filtres repliables.
Navigateur de serveurs
- Refonte de la sélection de déploiement avec des sections Officielles et Communautaires distinctes pour chaque mode.
- Les serveurs communautaires peuvent désormais être mis en favoris à partir du navigateur de serveurs et du menu de pause en cours de match, avec un filtre de favoris et une colonne de tri.
- Le navigateur de serveurs affiche désormais les serveurs Limités et vous permet de les filtrer.
ATH (HUD)
- Les passagers d'hélicoptère voient désormais leur hauteur par rapport au sol, au-dessus de la minicarte. Vérifiez-la par rapport à la hauteur efficace de votre parachute sur l'infobulle de l'objet avant de sauter.
- Les invitations d'escouade et les demandes de participation sont désormais mises en file d'attente (jusqu'à 5 de chaque) au lieu de se remplacer mutuellement.
- Correction du chat qui restait bloqué en position repliée et bloquait les mouvements.
- Correction de divers boutons d'interface utilisateur bloqués entre différents états.
- Les emplacements de réparation des variantes d'attaque du Littlebird sont désormais accessibles.
Corrections de bugs de l'interface utilisateur
- Correction de l'orthographe, de la grammaire et de la ponctuation dans le texte du jeu, et normalisation du texte en anglais pour plus de cohérence.
- Correction de plusieurs messages contextuels affichant le mauvais texte, y compris les popups d'exclusion et de bannissement de serveur.
- Correction de plusieurs problèmes d'affichage d'infobulles et d'invites de boutons, y compris les invites du marchand du garage et la notification de promotion.
- Correction de l'écran de déploiement des véhicules d'apparition qui se fermait trop tôt ou restait bloqué ouvert.
- Correction du bouton "Racheter le dernier chargement" qui échouait lorsque le chargement comprenait un chargeur que vous n'aviez pas débloqué.
- Correction du total du chargement affichant parfois une valeur incorrecte après des remboursements.
AUDIO
- Les indicateurs de dégâts (hitmarkers) lors de l'utilisation de munitions à pointe creuse jouent désormais de nouveaux sons pour les impacts sur l'armure et sur le casque.
- Les sons de bris d'armure et de casque se déclenchent désormais de manière cohérente.
- Ajout de nouvelles lignes de dialogue de repérage, y compris des lignes spécifiques pour les chars, les véhicules anti-aériens, le Wolf-110, les nids de mitrailleuse et les caisses de ravitaillement. Actualiser un repérage déclenche un nouveau son.
- Ajout de lignes vocales pour les joueurs en feu ou coincés dans du fil barbelé.
- Ajout de nouveaux sons d'inspection d'armes, y compris des sons distincts pour l'inspection d'une arme vide, et correction de sons d'inspection défectueux.
- Ajout de sons d'ambiance de pluie 2D uniques par espace plutôt que par biome.
MANETTE
- Nouveau : Vous pouvez désormais vous déplacer directement vers le siège du conducteur dans un véhicule. Pour faire de la place pour cela, le frein à main et le tir (pilote) sont passés de A à B :
- A : Changer de siège
- A (Maintenir) : Passer au siège du conducteur
- B : Frein à main / Tir (Pilote)
- Nouveau : Ajout du largage de rechargement sur X (Maintenir), vous permettant de recharger plus rapidement en vous débarrassant de votre chargeur actuel.
- Mis à jour : Les interactions avec le monde nécessitent désormais une simple pression au lieu d'une pression maintenue. X (Maintenir) reste inchangé pour les interactions à l'intérieur des véhicules.
- Mis à jour : Commandes lorsque vous êtes à terre :
- A : Appeler à l'aide
- B : Journal des dégâts
- X : Abandonner
- Y : Corrompre
- Améliorations et corrections de bugs :
- Améliorations du curseur analogique.
- Réduction du temps de maintien nécessaire pour ouvrir la carte tactique et le menu de pause.
- Correction de la dérive du curseur analogique après la fermeture d'un écran et l'ouverture d'un autre.
- Correction de l'impossibilité de modifier le niveau de zoom de la minicarte lorsque l'on est à terre.
- Correction de problèmes de navigation à la croix directionnelle (D-Pad) dans la section Apprendre à jouer.
- Correction du comportement de détonation de l'IED agissant comme un interrupteur incontrôlable au lieu d'une interaction maintenue.
- Correction de l'impossibilité d'acheter des munitions pour le Stingray.
- Correction de la possibilité de naviguer vers les barres supérieures du menu principal à l'aide de la croix directionnelle.
- Correction du siège du canonnier de véhicule appliquant également le focus lors de la visée à travers la lunette.
PERFORMANCE ET STABILITÉ
- Amélioration des performances de l'encombrement au sol tel que le lierre, les feuilles, les débris et les détritus, et correction des mises à jour d'ombres inutiles sur toute la carte.
- Amélioration des performances de rendu de la pluie, et correction du scintillement de la pluie sur les vitres des véhicules et de son arrêt après l'utilisation d'un marchand.
- L'écran de chargement reste désormais affiché jusqu'à ce que les données du match soient arrivées, de sorte que les joueurs ne voient plus brièvement de données incorrectes après avoir rejoint la partie.
- Correction de plantages du serveur lorsqu'une cible verrouillée devenait invalide et lorsque les pneus ou les moteurs des véhicules étaient endommagés.
- Correction de l'exécution du benchmark graphique deux fois au premier lancement.
- L'utilisation de NVIDIA Inspector ou de tout autre logiciel tiers pour supprimer les fumées, supprimer l'herbe, modifier la géométrie, altérer le biais de LOD ou changer les textures est désormais considérée comme passible de banni-sement.
- Dans la Saison 3, si l'un de ces paramètres est défini par NVIDIA Inspector, vous serez bloqué et ne pourrez pas jouer, avec une fenêtre contextuelle d'avertissement au lancement vous demandant poliment de fermer le jeu et de modifier les paramètres.
- Si vous contournez cet avertissement de force pour continuer à jouer avec des avantages injustes, nous considérons cela comme passible de banni-sement.
- Dans WARDOGS, nous n'affichons pas et ne permettons pas aux utilisateurs de définir le paramètre d'ombre "patate" via le menu des paramètres en jeu, à moins que nous n'ayons détecté que votre matériel correspond réellement à la configuration minimale au démarrage.
- Les joueurs qui voient ce paramètre en jeu sont à peine capables d'atteindre nos standards de configuration minimale pour jouer à WARDOGS avec leurs amis. Ces configurations et standards sont affichés sur notre page de la boutique Steam.
- Dans la Saison 3, nous allons désormais forcer une réinitialisation de ce paramètre d'ombre patate spécifique au démarrage s'il a été altéré en dehors des paramètres en jeu (dans vos fichiers .ini) afin d'empêcher les utilisateurs auxquels ce paramètre n'est pas destiné de pouvoir en abuser pour obtenir un avantage.
- Si les joueurs contournent de force cette modification, par exemple en usurpant les spécifications de leur système tout en utilisant du matériel haut de gamme supérieur aux utilisateurs de la configuration minimale visés par le paramètre d'ombre patate, nous considérerons cette action comme une infraction passible de banni-sement à partir de la Saison 3.
- Paramètres graphiques :
- Le paramètre d'illumination globale n'apparaît désormais que sur le préréglage Overkill, et vous pouvez l'activer ou le désactiver à cet endroit.
- Sur tous les autres préréglages, l'illumination globale est désactivée et le paramètre est masqué.
- Lorsque vous choisissez Overkill, l'illumination globale s'active par défaut. Si le changement de préréglage nécessite un redémarrage, il prend effet après le redémarrage.
Augmentation de la limite de ping
- Un pilier central du jeu est de jouer avec vos amis, et beaucoup d'entre vous jouent avec d'autres à l'échelle mondiale.
- Après notre vague de banni-sement de plus de 185 000 joueurs, et après avoir vérifié les biais régionaux par rapport à des données réelles, nous augmentons la limite de ping à 250 dans toutes les régions sur les serveurs officiels.
- Les administrateurs de serveurs sur les serveurs communautaires peuvent toujours définir leurs propres limites.
Augmentation du prix de l'accès anticipé
- Comme indiqué dans nos vlogs de développement avant le lancement, nous allons augmenter périodiquement le prix de WARDOGS tout au long de l'accès anticipé.
- La première augmentation de prix de WARDOGS aura lieu à la fin de la Saison 3, le 28 janvier, et augmentera de seulement 5 $.
- Un aperçu de tout le contenu majeur que nous sortons au cours du premier semestre 2027 arrivera dans la nouvelle année, où vous verrez toute la valeur supplémentaire que nous ajoutons au jeu.
- La prochaine augmentation de prix est prévue autour du 1er anniversaire de l'accès anticipé de WARDOGS en septembre 2027, pour refléter véritablement l'augmentation globale de la qualité et du contenu du jeu à ce moment-là.
- Pour rappel, ce plan et ce modèle ont été présentés aux joueurs avant le lancement dans des vidéos largement partagées et ne devraient pas être une surprise.
- Nous pensons que c'est une façon juste et intéressante de construire un jeu en accès anticipé.
- Pour être clair, si vous possédez déjà WARDOGS, vous n'aurez RIEN à payer de plus.
- C'est le compromis que nous faisons pour récompenser les joueurs qui ont acheté tôt et ont aidé à tester WARDOGS à un prix inférieur avec moins de contenu, tandis que les joueurs qui achètent plus tard découvrent WARDOGS et tout son contenu supplémentaire dès le départ.
- Merci d'avoir joué à WARDOGS en amont et de nous avoir aidés à tester l'équilibrage du jeu et ses systèmes centraux sur la route de la version 1.0, à une échelle que nous n'aurions jamais pu imaginer.
TWITCH DROPS DE LA SAISON 3
- Les Twitch Drops sont ACTIVÉS pour la Saison 03.
- Liez vos comptes : https://account.wardogs.com
- Regardez WARDOGS pendant la durée requise.
- Récupérez vos récompenses en jeu sur Twitch.
- Marchez, ça va passer (Walk It Off) : 15 minutes de visionnage
- Bandage ×2
- Happy Hour : 1 heure de visionnage
- Engin explosif improvisé ×1
- Molotov ×2
- Entrez dans la danse (Get In There) : 2 heures de visionnage
- Grenade fumigène blanche ×2
- Stylo d'adrénaline ×1
- Sac à dos de campagne ×1
- Saut de la foi (Leap of Faith) : 4 heures de visionnage
- Parachute de base ×1
- Parachute sportif ×1
- Toc-toc (Knock Knock) : 5 heures 30 minutes de visionnage
- Pied-de-biche ×1
- RPG7 ×1
- 93 mm ×2
- Service de taxi (Taxi Service) : 7 heures 30 minutes de visionnage
- Littlebird ×1
- Wolf-110 ×1
- Recrue fraîche (Fresh Recruit) : 9 heures 30 minutes de visionnage
- Petit sac à dos ×1
- Casque L1 ×1
- Armure L1 ×1
- Kit tactique (Tactical Kit) : 11 heures 30 minutes de visionnage
- TCX-SPR ×1
- Chargeur 28 cartouches TCX-SPR ×2
- Reflex OKP 7 ×1
- Poignée ergonomique caoutchoutée ×1
- Chien de guerre (Dog of War) : 15 heures de visionnage
- Sac à dos moyen ×1
- Casque L2 ×1
- Armure L2 ×1
- Une fois gagnés et récupérés, vous verrez ces objets s'afficher dans votre coffre (vault) dans le menu principal, puis vous pourrez les échanger et les récupérer en jeu auprès des marchands de match.
RECONNAISSANCE DES ATTAQUES DDOS DANS LES RÉGIONS ASIATIQUES
- Nous sommes conscients des attaques DDoS en cours qui affectent les serveurs officiels et communautaires dans les régions asiatiques.
- Nous avons identifié le vecteur d'attaque et travaillons activement sur des modifications d'infrastructure qui empêcheront ce type exact d'attaque d'être possible.
- Ces changements sont ciblés pour la sortie de la Saison 03.
- Nous agissons également contre les comptes s'étant engagés dans des activités malveillantes contre notre infrastructure de serveurs. Ce comportement ne sera pas toléré.
- Nous savons que cela a été frustrant et nous apprécions votre patience.
- Si vous n'avez pas pu jouer en raison de ces problèmes, veuillez réessayer lorsque la Saison 03 sera lancée.
- Nous surveillons la situation de près et continuerons à combattre d'autres attaques et exploits.
CORRECTIONS DE BUGS
Corrections générales
- Correction de plusieurs problèmes visuels, y compris les lacunes de terrain, les objets distants et les morceaux de sol, le verre d'hélicoptère, les couleurs des caisses de ravitaillement et les plafonds dans les paramètres graphiques les plus bas.
- Correction des joueurs distants visant par-dessus de murets depuis des positions élevées qui apparaissaient parfois cachés derrière un abri alors qu'ils auraient dû être visibles.
- Correction des restrictions de marchands spécifiques au mode qui se reportaient sur le match suivant après une rotation de carte.
- Correction des annulations de banni-sement et des suppressions de créneaux réservés sur les serveurs communautaires qui étaient annulées après la sauvegarde des paramètres du serveur.
- Correction des sacs de mort et des corps de joueurs à terre traités comme des tirs amicaux, ce qui pouvait empêcher les coéquipiers de les piller. Les sacs de mort affichent désormais le nom de leur propriétaire, et les joueurs à terre qui quittent le serveur ou se déconnectent lâchent désormais leur sac de loot.
- Correction de plusieurs problèmes de construction, y compris des morceaux flottants après la destruction de leurs supports, le nid de mitrailleuse qui ne pouvait pas être réparé, des objets s'accrochant par-dessus, et des invites d'outils de construction qui disparaissaient ou se figeaient.
Corrections de bugs d'armes
- Correction des problèmes de balles et de collision sur les balustrades d'église, les haies, les vitres de voitures et les vitres d'accessoires de véhicules.
- Correction du TCX-SPR utilisant le recul en position debout lorsqu'il était couché.
- Correction du chargeur tambour de l'AK74 utilisant la mauvaise animation d'inspection.
Corrections de bugs de véhicules
- Correction du menu de rechargement d'une arme montée qui s'ouvrait et se fermait de manière répétée.
- Correction des coups au but des armes de véhicules parfois attribués à l'arme portable du joueur, et utilisant ses dégâts.
- Correction de véhicules échouant parfois à apparaître sur un terrain plat.
- Correction de l'impossibilité de modifier l'état de verrouillage d'un véhicule dans le stand de tir.
- Correction de poses de mort incorrectes pour les occupants du Wolf-110.
- Correction des éliminations par accident de véhicule créditées au conducteur abattu au lieu du joueur qui l'avait mis à terre.
- Les passagers peuvent désormais changer de mode de tir à portée du marchand du garage.
- Correction du lance-grenades détruisant les chenilles de char en 1 tir et désactivant le moteur arrière en 3. Il faut désormais 3 coups pour détruire les chenilles et 5 à 6 pour désactiver le moteur, ce qui correspond aux grenades.
- Correction des balles capables de tuer le conducteur du T-72B3 de l'extérieur du char, et correction des problèmes de clipping et d'animation du T-72B3.
- Les objets déplacés dans l'inventaire d'un véhicule complètent désormais les piles existantes avant d'utiliser les emplacements vides.
- Correction des cannonniers incapables d'acheter des munitions de véhicule au garage.
- Correction du corps du Littlebird MH-6 qui était impossible à réparer sur ses variantes armées de canons et de pods de roquettes.
Corrections de bugs de cartes
- Toutes les cartes :
- Correction de collisions manquantes, d'objets en clipping, de lacunes et de problèmes d'éclairage dans les bâtiments partagés, les magasins et les accessoires sur toutes les cartes.
- Correction de portes restant en l'air après la destruction de leurs murs dans les immeubles d'appartements et de bureaux plus anciens, et correction de problèmes de destruction sur une maison résidentielle.
- Correction de certains joueurs passant à travers le sol et apparaissant invisibles pour les autres au début du match.
- Suppression des affiches de propagande de Lonestar des zones d'apparition.
- Bakurani :
- La pluie tombe désormais de manière réaliste à travers la vitre du toit de l'usine.
- Zestafona :
- Correction des mortiers capables de tirer à travers le toit de l'entrepôt en briques vertes.
- Ajustement de la collision sur les tracteurs abandonnés.
- Ozeti :
- Correction des apparitions de véhicules bloquées.
- Les véhicules ne peuvent plus traverser le mur de soutènement avant et les piliers du stade.
MODIFICATIONS DIVERSES
- De nombreuses améliorations du confort de jeu, corrections de bugs et améliorations des performances et de la stabilité.
- Améliorations de la stabilité et de la sécurité des serveurs.
commentaire (0)