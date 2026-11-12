WARDOGS lance sa saison 3, découvrez le patch notes

Le créateur de WARDOGS conseille aux joueurs « de jouer à GTA 6 et d'aller se faire voir », parce que l'équipe a besoin de faire une pause

Après le lancement réussi de WARDOGS en accès anticipé, le studio Bulkhead annonce une décision radicale. Toute l'équipe prendra un mois de congé en décembre pour décompr…