WARDOGS date sa saison 3 et révèle ses nouveautés, dont une carte

Bulkhead et Team17 vont déjà lancer leur troisième saison pour WARDOGS, ce 12 novembre. Au programme nous retrouvons une nouvelle carte urbaine, un mode limité pour équilibrer les combats et une vague de bannissements massive. Le FPS tactique aux quatre millions de joueurs revoit sa copie pour reconquérir sa communauté.

Deux mois après la sortie de WARDOGS, couronnée de succès, le FPS va déjà accueillir sa troisième saison. Celle-ci arrive ce 12 novembre et après une saison deux qui a laissé un goût amer à une partie de la communauté en raison d'une progression jugée trop rapide, les développeurs veulent rectifier le tir. Cette nouvelle mise à jour majeure promet de ramener le frisson des premiers jours tout en assainissant drastiquement les serveurs.

Une nouvelle carte urbaine et un mode de jeu sous haute restriction

La pièce maîtresse de cette saison 3 est sans conteste l'arrivée de Sabatulo, une toute nouvelle carte orientée vers le combat urbain et les affrontements rapprochés. Les joueurs devront réapprendre à naviguer dans ces environnements denses, offrant ainsi un terrain de découverte commun pour l'ensemble de la communauté.

Pour celles et ceux qui recherchent une expérience plus équilibrée, Bulkhead introduit les serveurs limités. Ce mode alternatif imposera des restrictions strictes sur l'arsenal disponible. Fini la course à l'armement démesurée, les munitions seront cantonnées au type FMJ, les armures plafonnées au niveau deux et le choix des véhicules d'attaque sera considérablement réduit.

L'objectif est de préserver la tension des combats de début et de milieu de partie tout en limitant l'avantage conféré par les équipements de haut niveau. Les gains d'argent et d'expérience resteront partagés entre ce mode et le mode classique, permettant de basculer de l'un à l'autre sans pénalité.

Une progression repensée et des saisons plus longues

L'équipe de développement a entendu les retours concernant le rythme de jeu. Les saisons s'étaleront désormais sur trois mois, offrant aux joueurs plus de temps pour atteindre leurs objectifs avant la réinitialisation, tout en accordant un délai supplémentaire au studio pour peaufiner les futures mises à jour.

Le système de déverrouillage subit également une refonte bienvenue avec l'introduction de voies multiples. Il ne sera plus nécessaire d'atteindre des niveaux globaux astronomiques pour obtenir certains équipements. Par exemple, des munitions perforantes pourront être débloquées en atteignant simplement le niveau 40 dans une classe spécifique, réduisant ainsi la frustration liée aux tâches répétitives.

Joe Brammer, le président de Bulkhead, précise la vision du studio :

La saison 3 consiste à offrir aux joueurs un nouveau champ de bataille à découvrir ensemble et un parcours de progression auquel il vaut la peine de consacrer du temps.













Tolérance zéro contre la triche et le marché noir

L'autre grand chantier de cette mise à jour concerne l'intégrité du jeu. Après avoir analysé plus de 187 millions d'heures de jeu à l'aide de l'apprentissage automatique, Bulkhead déploie de nouvelles couches de protection. Une vague de bannissements massive va frapper 185 000 comptes identifiés pour triche.

Le studio s'attaque également de front aux réseaux d'exploitation, aux ventes en argent réel et aux fermes virtuelles. Les contrevenants subiront des bannissements définitifs et perdront leurs privilèges d'hébergement de serveurs.

Protéger les personnes qui jouent à WARDOGS de manière équitable est essentiel pour tout ce que nous construisons.

Ces initiatives s'inscrivent dans une feuille de route ambitieuse menant vers la version finale prévue entre fin 2027 et l'été 2028, qui inclura de profonds changements structurels et un système de réputation pour les joueurs.

Rendez-vous dès ce 12 novembre donc, pour la saison 3 de WARDOGS. Une fois déployée, les équipes prendront une pause, justifiée notamment par la sortie de GTA 6.