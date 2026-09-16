WARDOGS : Combien de temps durera l'accès anticipé et quand sortira la 1.0 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 septembre 2026 à 14h58
Vous vous demandez quand sortira la version finale de WARDOGS ? Nous vous donnons la réponse, puisque les développeurs ont déjà donné quelques indications sur la durée de l'accès anticipé du FPS.
WARDOGS : Combien de temps durera l'accès anticipé et quand sortira la 1.0 ?

Dès l'annonce de WARDOGS, les développeurs, à savoir le studio Bulkhead, avaient annoncé que le FPS serait disponible en accès anticipé, uniquement sur PC et qu'il ne faudrait pas attendre énormément de contenu durant les premiers mois de celui-ci, étant donné que l'objectif était d'optimiser l'expérience et d'apporter divers équilibrages. De plus, le titre va évoluer avec la communauté, et les retours des joueurs seront très importants tout au long de cet accès anticipé. Mais combien de temps WARDOGS restera-t-il dans cet été avant le lancement de la 1.0 ?

Quelle est la durée prévue pour l'Early Access de WARDOGS ?

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Le développeur a été transparent avec la communauté, l'accès anticipé de WARDOGS devrait durer entre un et deux ans. Cette estimation n'est pas un chiffre lancé au hasard, et provient de l'expérience du studio, qui ne souhaite pas donner de date tout de suite, ni se voir plus beau qu'il ne l'est. Toutefois, Bulkhead ne souhaite pas éterniser cette période, comme il l'a expliqué :

Nous tenons absolument à ne pas rester en accès anticipé trop longtemps.

Cette période sera consacrée à l'enrichissement du contenu, à l'amélioration des systèmes, au peaufinage de l'équilibrage et à la prise en compte des retours des joueurs. La durée exacte pourra varier en fonction de l'évolution du développement et des retours de la communauté. 

Durant cette période, qui devrait s'étendre a minima jusqu'à fin 2027, les joueurs verront l'expérience s'améliorer, mais aussi le contenu s'étoffer, avec, entre autres, l'ajout d'armes, de cartes, un système de progression plus complet ou encore de nouvelles fonctionnalités. Mais le mot d'ordre « restera toujours d'améliorer l'équilibre, les performances et la stabilité ».

Quand peut-on espérer la sortie de la 1.0 de WARDOGS ?

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En prenant en compte le lancement de l'accès anticipé (septembre 2026), nous pouvons établir des prévisions sérieuses. Selon toute vraisemblance, la version finale de  WARDOGS devrait pointer le bout de son nez entre la fin d'année 2027 et l'été 2028.

Une estimation qui est également validée par la fenêtre de sortie de la version console, qui est prévue pour 2028, sans davantage de précision. Dans tous les cas, Bulkhead étant totalement transparent avec sa communauté, de plus amples informations seront partagées à mesure que le développement du FPS avance. 

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Pour conclure, le studio a également annoncé que le prix de vente augmentera avec la 1.0, ce qui n'a rien d'étonnant. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :

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