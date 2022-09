Vampire Survivors : Une date de sortie pour la v1.0 et la fin de l'accès anticipé

Date de sortie de la v1.0 de Vampire Survivors

Sorti en décembre 2021,. Les joueurs se sont très vite pris au jeu, d'autant plus que poncle, l'unique développeur du jeu, n'a cessé d'ajouter du contenu durant les premiers mois, permettant d'augmenter les personnages, les armes, les ennemis et les cartes. Mais après plusieurs mois de développement,. Cela signifiera que l'accès anticipé est terminé et que nous ne devrions plus voir apparaître de contenu majeur dans le roguelite, bien que poncle précise que cela ne marque pas la fin des mises à jour du titre, qui recevra, d'ici à la fin de l'année, un nouveau moteur de jeu et plusieurs choses amusantes, selon ses propres mots, dans une publication sur Steam Toutefois, à l'occasion de la sortie de cette dernière mise à jour majeure, les joueurs doivent s'attendre à découvrir de nouvelles choses, mais le contenu n'a pas encore été dévoilé. Nous en saurons plus quelques jours avant sa sortie, sur Steam, puisque poncle fera un petit teasing, comme à son habitude. À terme, il n'est pas impossible que le titre arrive sur d'autres plateformes. Pour l'occasion de cette sortie, une vidéo, retraçant le parcours de Vampire Survivors, a été publiée.En attendant, nous rappelons que nous vous mettons à disposition quelques guides, notamment une tier list des personnages et une tier list des armes et améliorations