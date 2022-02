Vampire Survivors : Red Death, comment débloquer le personnage secret ?

Red Death, le boss jouable de Vampire Survivors

Comment tuer la mort, ou Red Death, sur Vampire Survivors ?

Comment débloquer Red Death sur Vampire Survivors ?

Je confirme vouloir tricher et regarder comment débloquer Red Death

Quittez Vampire Survivors s'il est actuellement lancé. Rendez-vous dans votre « Bibliothèque » Steam, faites un clic droit sur Vampire Survivors, sélectionnez « Gérer » puis « Parcourir les fichiers locaux ». Ensuite, allez dans le dossier « resources > app > .webpack > renderer ». Faites une sauvegarde du fichier « main.bundle.js », en le copiant et collant dans le même dossier. Une fois que la sauvegarde est effectuée, ouvrez le « main.bundle.js » original avec un éditeur de textes tel que Notepad++. Cherchez la chaîne de caractères « p_poe.png » (sans les guillemets) avec la fonctionnalité « Rechercher » de votre éditeur de textes. Dans la continuité, vous devriez rencontrer, quelques caractères plus loin, les propriétés « maxHp », « armor » et « regen » avec les valeurs respectives suivantes « 0x46 », « 0x0 » et « 0x0 ». Définissez-les telles quelles « 0x46000000000 », « 0x1000000000 » et « 0x1000000000 ». Cherchez ensuite la chaîne de caractères « Garlic.png » (sans les guillemets). Quelques caractères après, changez la valeur de « power » en mettant « 1000000000.5 » en lieu et place de « 0.5 ». Sauvegardez les modifications effectuées. Lancez Vampire Survivors et sélectionnez le personnage Poe, le vieillard à l'oignon. Faites votre run de 30 minutes, sans faire évoluer le Garlic en Soul Eater, et tuez le boss final. Bien joué, Red Death est désormais disponible dans votre liste de personnage et jouable. Pensez à remettre le « main.bundle.js » d'origine afin de retrouver les valeurs de Poe et du Garlic par défaut.

