Vampire Survivors : Faites vite, le jeu est gratuit à vie, mais que durant quelques heures

Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 19 décembre 2024, Vampire Survivors gratuitement, l'un des meilleurs jeu de ces dernières années.
Depuis maintenant plus de cinq ans, les papas de Fortnite
nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces productions. C'est maintenant au tour de Vampire Survivors d'être offert sur l'Epic Games Store dans le cadre des offres de Noël
.
Comme vous le savez peut-être, 16 jeux sont offerts entre le 19 décembre et le début du mois de janvier, un par jour. Le deuxième, si nous comptons The Lord of the Rings: Return to Moria qui l'a été durant une semaine, est Vampire Survivors
donc, une offre à ne pas rater.
Vampire Survivors gratuit sur l'Epic Games Store
Dès ce 19 décembre 2024, et pour une durée de 24 heures seulement, il vous sera possible d'ajouter Vampire Survivors
à votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement offert sur l'Epic Games Store
. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez qu'il s'agit d'un roguelike qui vous place dans la peau d'un personnage qui devra trouver des armes, et différents bonus pour venir à bout des vagues de mobs qui attaquent.
Réduisez des milliers de créatures de la nuit en bouillie pour survivre jusqu'à l'aurore ! Vampire Survivors est un jeu d'horreur gothique teinté d'éléments de roguelite, dans lequel vos choix vous permettent de lutter contre des hordes de monstres qui vous assaillent de toute part.
Comment avoir Vampire Survivors gratuitement ?
Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 19 décembre 2024 et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici
pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 20 décembre 2024 pour le réclamer. Encore une bonne occasion d'agrémenter sa bibliothèque de jeux sans dépenser d'argent.
Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store
afin de ne jamais rien manquer, mais aussi la liste des jeux gratuits pour Noël 2024
, pour la consulter tous les jours et ne pas manquer les bonnes offres.
Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenaire Instant Gaming
vous le propose sur :
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- Édition Standard → 3,39 € au lieu de 5 €, soit 32 % de réduction.
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