Vampire Survivors : Faites vite, le jeu est gratuit à vie, mais que durant quelques heures

Vampire Survivors 2 : Le créateur laisse échapper un indice sur l'avenir

Le phénomène indépendant qui a conquis le monde s'apprête à grandir. Alors que des spin-offs sont prévus, le créateur Luca Galante a enfin brisé le silence concernant une véritable suite directe à Vampire Survivors. Les nouvelles sont prometteuses pour les fans de survie intense.