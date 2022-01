Vampire Survivors : Deux personnages et un niveau arrivent très vite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelques jours,et de nombreux joueurs sont tombés sous le charme du roguelike addictif, ce qui l'a placé dans la liste des jeux les plus joués de la plateforme. Étant encore en accès anticipé,, pour enrichir son expérience.Sur Discord, un aperçu de ce qui va être implanté d'ici à la fin de ce mois de janvier a été partagé. Pour le moment, ce contenu est prévu pour arriver le 30 janvier, par le biais de la mise à jour 0.2.10. En plus de nouvelles traductions (dont le français), du contenu va être déployé., pour augmenter les possibilités et apporter encore plus de rejouabilité, si toutefois vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur parmi les neuf déjà disponibles., pour varier avec les deux déjà présents.L'autre point important est la possibilité de passer en « streamer friendly » pour la bande-son et ainsi ne pas être sous le coup d'un bannissement sur Twitch. Plusieurs corrections de problèmes seront également de la partie.D'autres mises à jour arriveront dans les semaines et mois à venir, ajoutant toujours plus de contenu. En attendant, si vous avez besoin d'aide pour trouver un bon build, n'hésitez pas à consulter notre tier list des meilleurs personnages et celle des objets.est disponible sur Steam depuis le 17 décembre 2021.