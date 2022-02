Vampire Survivors bat son record de joueurs, un nouveau stage arrive

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis le début de l'année,. Pour exemple, en février, chaque week-end, ou presque, a vu le précédent record d'utilisateurs simultanés être battu,, contrairement à ce que nous aurions pu croire.Ce 20 février,. Une véritable prouesse pour un jeu indépendant, en accès anticipé, développé par une seule et unique personne, pour le moment. Ces chiffres ne devraient pas baisser, étant donné que la mise à jour 0.3.0 arrivera le week-end prochain (27 février) et apportera un nouveau stage, pour varier l'expérience.Aucun détail n'a été donné, mais poncle précise, lors de la publication de la mise à jour 0.2.13, que la « semaine prochaine, nous accueillerons le patch 0.3.0, contenant une nouvelle mécanique de jeu et un nouveau stage, avec une nouvelle disposition et des ennemis inédits ». Une mise à jour qui devrait, assurément, attirer celles et ceux qui auraient pu laisser de côté Vampire Survivors ces dernières semaines, en ayant terminé les principaux objectifs.En attendant d'en savoir un peu plus sur ce nouveau niveau, rappelons que Vampire Survivors est disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam au prix dérisoire de 2,39 €. Si vous ne savez pas trop comment le prendre en main, vous pouvez retrouver notre tier list des armes et améliorations , mais aussi notre tier list des meilleurs personnages