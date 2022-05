Vampire Survivors arrive dans le Xbox Game Pass

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



L'un des succès de ce début d'année,, qui est disponible en accès anticipé uniquement sur Steam, va prochainement débarquer dans le très garni catalogue du Xbox Game Pass. Une excellente nouvelle pour mettre en avant le titre, bien que celui-ci profite déjà d'un prix plus qu'abordable, étant donné qu'il est commercialisé pour la somme de 2,39 €.Ainsi,. Il ne sera donc pas possible d'y jouer sur Xbox, pour le moment. Vous pourrez ainsi tenter de venir à bout des vagues de mobs, dans le but de terminer votre run et débloquer des objets spéciaux et de nouveaux personnages, pour être encore plus puissant. Vous pouvez, d'ailleurs, profiter de notre tier list des meilleurs personnages , mais aussi la tier list des meilleures armes , pour mieux appréhender les ennemis.Pour le reste, nous retrouverons d'autres jeux ayant fait les gros titres ces derniers temps, avec Farming Simulator 2022 (cloud, console + PC), Jurassic World Evolution 2 (cloud, console + PC) ou encore sans Sniper Elite 5 (console + PC). Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site officiel Pour en revenir à Vampire Survivors, il reste disponible sur Steam, en accès anticipé, et connaît des mises à jour assez souvent, permettant d'agrémenter le roguelike de contenu. Véritable succès de ce début d'année, il rassemble, sans cesse, plusieurs milliers de joueurs.