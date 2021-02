Valheim : Zelda et Skyrim ont largement influencé les développeurs

Nous voulions avoir un sentiment de jeu d'aventure à l'ancienne, un peu comme le vieux Zelda, je suppose. Où vous obtenez du nouveau matériel en battant les boss. Et nous avons pensé, ou espéré, que cela correspondrait bien aux aspects de survie d'un jeu. Et, oui, il semble que ça ait marché.

C'est donc à ce moment qu'il a commencé à développer Valheim, qu'il voulait beaucoup plus axé sur le gameplay, où la simulation aide l'expérience de jeu du joueur, plutôt que de l'entraver.

Malgré sa sortie en accès anticipé, Valheim a très vite séduit les joueurs, puisque deux millions d'utilisateurs l'ont acheté en treize jours seulement . Il faut dire que le gameplay est particulièrement plaisant, puisque nous retrouvons les aspects des jeux de survie dans lesquels il faut récolter maintes et maintes ressources, mais aussi améliorer ses compétences pour se rendre la vie plus facile, sans que cela reste trop punitif., qui ne compte que cinq employés, est revenu sur la conception de Valheim et explique avoir voulu faire un jeu d'aventure à l'ancienne, comme un Zelda ou Skyrim (via PCGamer ). D'ailleurs, lui et son équipe ne sont « pas vraiment » de gros joueurs de jeu de survie.Cependant, la présence de boss, lesquels permettent d'obtenir des ressources indispensables pour la suite de l'aventure, n'est pas la seule chose qui explique le succès de Valheim. Le choix d', comme la faim, qui permet d'avoir un avantage si l'estomac est rempli, mais ne vous tuera pas si vous ne mangez pas, est également l'un des points forts du jeu, puisque de nombreux joueurs peuvent faire leur premier pas dans ce type de jeu sans être dépassés. D'ailleurs, cette idée de prioriser le gameplay vient du PDG d'Iron Gate, Richard Svensson, qui avait travaillé sur un open world plus complexe, mais était vite arrivé à la conclusion qu' « une simulation de monde ouvert qui ne fait que simuler les choses est assez redondante ».Il semblerait que ces choix aient été payants,avec des critiques très positives. Et sa popularité ne fait qu'augmenter. Si vous débutez dans l'aventure, nous vous avons mis quelques guides à votre disposition