Valheim, c'est désormais deux millions de copies vendues

Less than a week ago we hit one million sales, now we've hit TWO! Thank you so much! #Valheim #Survival https://t.co/ELqJ6qDstE — Valheim (@Valheimgame) February 15, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Il y a peu, nous apprenions que Valheim avait d'ores et déjà écoulé un million d'exemplaires sur Steam, une petite prouesse pour Iron Gate qui n'imaginait pas que le deuxième million arriverait si vite. Il n'aura en effet fallu que cinq petits jours (avec un week-end), ce qui n'a pas manqué de ravir les développeurs.En prime, Valheim a réuni plus de 367 000 utilisateurs simultanés, un véritable exploit lorsque l'on sait que certains cadors de Steam ont mis plusieurs mois à franchir ce cap et que d'autres ne l'ont même jamais atteint . Bien évidemment, Iron Gate remercie la communauté pour ce lancement réussi : « Et encore une fois, un grand merci à vous tous pour nous avoir aidés à atteindre cette étape en moins de deux semaines de navigation en accès anticipé ».Il est fort probable que ces chiffres continuent d'augmenter dans les semaines à venir, tant les retours sont pour le moment positifs. Pour rappel, les développeurs travaillent d'ores et déjà sur l'implantation de mises à jour majeures et nouveau contenu . Si vous avez besoin d'aide dans votre aventure, n'hésitez pas à consulter nos guides